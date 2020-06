Die deutsche Corona-Warn-App ist mittlerweile fast zehn Millionen Mal heruntergeladen worden. Es seien 9,6 Millionen Downloads registriert worden, sagt eine Regierungssprecherin. Die App wurde Anfang der Woche freigeschaltet und soll helfen, Infektionsketten schneller nachverfolgen zu können.

Weiteres Hochhaus in Göttingen wird unter Quarantäne gestellt

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem Göttinger Hochhaus wird der Gebäudekomplex sofort vollständig unter Quarantäne gestellt. Von der Entscheidung sind knapp 700 Bewohner betroffen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Mit der Maßnahme sollen die Übertragungswege des Virus unterbrochen werden, weil die Behörden davon ausgehen, dass es eine hohe Zahl an Kontaktpersonen ersten Grades in dem Wohnkomplex gibt.

Ob der neue Fall die Rücknahme weiterer Lockerungen in Göttingen nach sich zieht, wurde zunächst nicht bekannt. Die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner stieg für Stadt und Landkreis Göttingen auf 44,86.

Zunächst waren in dem Wohnkomplex zwei Coronavirus-Infektionen bekannt geworden, daraufhin hatte die Stadt am Montag und Dienstag ein mobiles Testzentrum mit Bussen für die Bewohner eingesetzt. Insgesamt wurden knapp 700 Menschen getestet, zum Teil auch von außerhalb des Komplexes. Weitere etwa 60 Testergebnisse liegen noch nicht vor.

Anfang Juni gab es in Göttingen bereits einen ähnlichen Fall.

Jetzt mindestens 730 Infizierte nach Corona-Ausbruch bei Tönnies

Nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies im westfälischen Rheda-Wiedenbrück gibt es jetzt 730 registrierte Neuinfektionen. Das sagte ein Sprecher des Kreises Gütersloh am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Am Vorabend lag dieser Wert noch bei 657. Ausgewertet wurden 1106 Ergebnisse eines von den Behörden angeordneten Reihentests, der am Donnerstag fortgesetzt wurde. Im Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück müssen in den nächsten Tagen noch etwa 5300 Mitarbeiter getestet werden.

Für etwa 7000 Menschen wurde eine Quarantäne verfügt. Für die Fortsetzung der Tests fragte der Kreis Gütersloh bei der Bundeswehr Hilfe an. Sie soll ab Freitag Soldaten mit medizinischen Vorkenntnissen für Tests und andere Helfer für die Dokumentation schicken. Laut einem Tönnies-Konzernsprecher sollen künftig pro Tag 1500 bis 2000 Mitarbeiter auf das Corona-Virus getestet werden.

Der Konzern hatte die niedrigen Temperaturen durch Kühlung in den Produktionsräumen und Heimreisen der Beschäftigten nach Osteuropa an den zurückliegenden langen Wochenenden als mögliche Gründe für den Infektionsausbruch genannt. Dazu meinte eine Expertin für Infektionskrankheiten am Donnerstag, sie halte es für "extrem unwahrscheinlich", dass Hunderte Corona-Fälle auf solche Familienbesuche zurückgehen. "Die Inkubationszeit beträgt im Mittel fünf Tage, so dass ein Wochenendbesuch kaum so eine große Anzahl an Personen erklären kann", sagte Isabella Eckerle von der Abteilung für Infektionskrankheiten der Universität Genf.

Laut der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) reichen die nach den ersten Corona-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben angeordneten Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten nicht. "Die Menschen arbeiten weiter auf engstem Raum, die Bänder in den Fleischfabriken laufen meist in der gleichen Geschwindigkeit wie vor der Krise", sagte ein Sprecher. Verdi warf dem Kreis Gütersloh vor, unzureichende Hygienepläne des Unternehmen abgesegnet zu haben.

Habeck und Müntefering kritisieren Einschränkung der Warn-App

Grünen-Chef Robert Habeck und der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering haben Einschränkungen der Corona-Warn-App kritisiert. Da sie nur auf neueren Geräten funktioniere, lasse die App Ältere und Menschen mit wenig Geld "außen vor", kritisierte Habeck. "Auch sie müssen erfahren können, ob sie mit Infizierten Kontakt hatten", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Bundesregierung müsse jetzt alles dafür tun, dass möglichst alle Menschen die App nutzen könnten.

Ähnlich äußerte sich der frühere SPD-Chef. Es gebe "dringenden Besserungsbedarf" in Bezug auf "ältere Geräte, auf denen die App nicht funktioniert". Davon seien Senioren besonders betroffen, sagte Müntefering, der auch Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen ist, dem Nachrichtenportal "t-online.de".

Seit ihrem Start am Dienstagmorgen ist die App mehr als sieben Millionen Mal heruntergeladen und installiert worden, wie Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) am Mittwoch sagte. Damit auch Menschen mit älteren Smartphones die Anwendung nutzen können, will die Bundesregierung bei Apple und Google erreichen, dass die Mindestvoraussetzungen heruntergeschraubt werden. Experten schätzen, dass zwischen zehn und 20 Prozent aller im Einsatz befindlichen Smartphones in Deutschland nicht die Mindestvoraussetzungen für die App erfüllen.

Bund und Länder einigen sich auf Fortführung von Corona-Regeln

Bund und Länder haben sich auf Regeln für die kommenden Monate zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geeinigt. Die Länder setzen insbesondere auf die Fortsetzung des Mindestabstands von 1,5 Metern, verstärkte Hygiene-Maßnahmen, Kontaktbeschränkungen, Verbote von Großveranstaltungen sowie das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in bestimmten öffentlichen Bereichen. Wegen unterschiedlicher Ansichten bei Lockerungen und entsprechenden Beschlüssen hatte es zwischen Bund und Ländern sowie den Ländern untereinander zuletzt oft Streit gegeben.

"Solange es kein Medikament gibt, solange es keinen Impfstoff gibt, müssen wir mit der Pandemie leben", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Pressekonferenz. Dort wo es mehr als 50 neue Infektionen pro 100 000 Einwohner gibt, können weiterreichende Maßnahmen erlassen werden, um eine überregionale Verbreitung zu verhindern, sagte Merkel.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, Großveranstaltungen sollen bis Oktober zunächst nur stattfinden können, wenn die Regeln eingehalten werden können und die Nachverfolgung möglicher Infektionen gewährleistet ist. Das wird wohl nur bei wenigen Veranstaltungen möglich sein. Die Auslegung dieser Regel könnte von Bundesland zu Bundesland anders gehandhabt werden, sagte Söder. Im Herbst, vor allem vor der Karnevalssaison, müsse die Situation noch einmal neu bewertet werden.

Die Länder haben zudem das von der Großen Koalition erarbeitete Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro gebilligt. Es soll die Bürger wieder in Konsumlaune bringen und dadurch in den kommenden Monaten zur Erholung der Wirtschaft beitragen.

Wie es an den Schulen weitergehen soll, darüber wollen die Kultusminister am Donnerstag in einer Schaltkonferenz beraten. Geplant ist laut Nachrichtenagentur dpa eine Rückkehr zum Regelbetrieb mit vollen Klassenstärken ohne Abstandsgebot. Fraglich ist aber noch, wie das bei weiter geltenden strengen Hygienebestimmungen praktisch umgesetzt werden soll.

Viele Neuanmeldungen bei Tafeln

Die Tafeln in Deutschland verzeichnen eine neue Hilfsbedürftigkeit durch die Corona-Pandemie. Allerdings erreichten sie derzeit nicht alle Menschen, die sonst regelmäßig Unterstützung suchten, teilte der Dachverband Tafel Deutschland in Berlin mit. Zwar hätten sich die Tafeln schnell auf veränderte Bedingungen durch Corona eingestellt und Ausgabestellen wieder geöffnet; allerdings seien die Angebote wegen der Abstandsregeln weiterhin eingeschränkt. Die aktuell 830 geöffneten Tafeln sehen sich demnach mit zwei Entwicklungen konfrontiert. Einerseits kämen von Woche zu Woche wegen Jobverlusts oder Kurzarbeit mehr Menschen erstmals zu den Tafeln. Andererseits blieben viele vor allem ältere Menschen, die sonst die Angebote der Tafeln nutzen, weiter zu Hause.

Der Vorsitzende von Tafel Deutschland, Jochen Brühl, sprach von einer "neuen Form der Not". Vermehrt kämen jüngere Menschen, die bis vor kurzem überhaupt nicht auf Tafeln angewiesen waren "und nun vor Erleichterung weinen, weil sie etwas zu essen bekommen und ihren Kühlschrank wieder füllen können". Auch wenn die Bundesregierung bereits schnelle und unbürokratische Hilfen auf den Weg gebracht habe, seien einige Menschen "in existenzielle Not geraten", so Brühl. Für die kommenden Wochen rechnet die Organisation mit weiter steigenden Kundenzahlen.