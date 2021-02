Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Selbsttests erteilt. Das teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Diese Schnelltests können von Laien selbst durchgeführt werden. Bei allen drei Tests würden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen.

Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im ZDF-"Morgenmagazin" angekündigt, dass es die Selbsttests bald in zu kaufen geben wird. Spahn rechnet damit, dass in den kommenden Wochen weitere Zulassungen folgen werden.

Spahn, der zuvor einen bundesweiten Start solcher Schnelltests ab dem 1. März in Aussicht gestellt hatte, betonte noch einmal, dass ein Start zum ursprünglich angestrebten Termin durchaus möglich gewesen wäre. Dann habe es aber Fragen aus den Bundesländern gegeben, auch dazu, wie die Tests mit weiteren Öffnungsschritten verzahnt werden könnten. Aus diesem Grund habe man sich entschlossen, beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März erst einmal diese Fragen zu klären. "Ich hätte gerne tatsächlich begonnen in der nächsten Woche mit mehr Testen", betonte Spahn. "Testen ist eine Chance." Und die Tests stünden jetzt auch zur Verfügung, das Angebot sei da.

Vor der Erteilung einer Sonderzulassung prüft das Bundesinstitut nicht nur das technische Funktionieren des Tests. Es geht auch um die Frage, ob der Test sicher von Laien angewendet werden kann. Dazu gehört unter anderem auch eine verständliche Bedienungsanleitung, hieß es im Vorfeld. Bei dem Bundesinstitut waren mit Stand 12. Februar fast 30 Anträge auf eine Sonderzulassung entsprechender Tests gestellt worden. Die Anträge werden nach damaligen Angaben mit höchster Priorität geprüft, um solche Schnelltests so schnell wie möglich verfügbar zu machen.

Schnelltest gelten neben den Impfungen als ein wichtiger Baustein bei der Eindämmung der Pandemie. Das Thema hat durch die rasante Ausbreitung der als noch ansteckender geltenden Corona-Variante, die zuerst in Großbritannien entdeckt worden war, sowie die erfolgten Öffnungsschritte bei Kitas und Schulen weiter an Bedeutung gewonnen.

Etliche Deutschen lehnen Impfung und Einschränkungen ab

Gegen die Einschränkung von Freiheitsrechten in der Pandemie und gegenüber einer Corona-Impfung gibt es weiterhin bei einem großen Teil der Bürger in Deutschland deutliche Vorbehalte. Ein Drittel lehnte Eingriffe in die Freiheitsrechte zur Pandemie-Bekämpfung "eher" oder "voll und ganz" ab, wie eine Umfrage von Ende November ergab. Und 34 Prozent wollten sich nicht impfen lassen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Befragung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht.

Für die Erhebung hat das Norstat-Institut Ende 2020 mehr als 1000 Erwachsene befragt. Nach Einschätzung der Stiftung in Gütersloh fällt die ablehnende Haltung gegenüber Impfung und Freiheits-Einschränkungen unter besonders leistungs- und erfolgsorientierten Menschen überdurchschnittlich hoch aus (46 Prozent). Von humanistisch geprägten Menschen, für die Werte wie Gerechtigkeit und Toleranz besonders wichtig seien, würden dagegen rund 80 Prozent den Vorrang des Lebensschutzes und die pandemiebedingten Einschränkungen überzeugt mittragen. Die Corona-Krise verschärfe Wertekonflikte, die zuvor schon schwelten, meinte Yasemin El-Menouar, Mitautorin der Studie "Zwischen individueller Freiheit und Gemeinwohl".

Rund 45 Prozent der Befragten zeigten sich allerdings überzeugt, dass die Krise auch positive Auswirkungen haben könne - mit Blick auf Klimaschutz und soziales Miteinander. Und 82 Prozent stimmten der Aussage zu, dass die Pandemie die Notwendigkeit eines tiefgreifenden Wandels der Gesellschaft vor Augen führe.

Die Politik solle klarer herausstellen, dass individuelle Freiheiten und Leistungsbereitschaft für die Gesellschaft weiter von entscheidender Bedeutung sei, bilanziert El-Menouar. Und dass einschränkende Maßnahmen zeitlich begrenzt seien und das Ziel verfolgten, möglichst schnell wieder "ein freies und eigenbestimmtes Leben führen zu können".

Bei einer Umfrage des Covid-19-Snaphot Monitoring (Cosmo) der Universität Erfurt, des RKI und weiterer Institutionen zeigen sich derzeit immerhin 65 Prozent der mehr als 800 Befragten zur Impfung bereit. Im Dezember hatte der Anteil in derselben Gruppe nur 48 Prozent betragen. Abgelehnt hatten die Maßnahmen gegen Corona vergangenes Jahr 23 Prozent, nun sind es 31 Prozent.

RKI meldet 8007 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8007 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 422 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor. Vor genau einer Woche hatte das Institut binnen eines Tages 7556 Neuinfektionen und 560 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.10 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 59,3 - und damit niedriger als am Vortag (60,5). Vor vier Wochen, am 27. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 101,0 gelegen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,98 (Vortag 1,05). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Ungenutzte Impfdosen: Berlins Sozialsenatorin will Obdachlose impfen

Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) will mit übrig gebliebenen Astra-Zeneca-Impfdosen demnächst die etwa 3000 Obdachlosen in den Notunterkünften der Stadt impfen. "Es ist in der aktuellen Situation nicht hinnehmbar, dass Impfdosen ungenutzt herumliegen", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es sei deshalb richtig, dass über eine neue Priorisierung diskutiert werde.

Breitenbach unterstrich, dass diejenigen nicht vergessen werden dürften, die keine laute Lobby hätten. Obdachlose seien eine besonders vulnerable Gruppe. Im Winter kämen viele von ihnen in einer Notunterkunft unter. Daher sei die Gelegenheit günstig: "Wir könnten und sollten allen Obdachlosen in Notunterkünften jetzt so schnell wie möglich ein Impfangebot machen." Die Senatorin will mit den Impfungen schon kommende Woche starten und hofft, dass andere Bundesländer dem Beispiel folgen. Obdachlose sind aufgrund ihrer Unterbringung in Massenunterkünften und einer erhöhten Infektionsgefahr bislang in der Prioritätsstufe zwei eingruppiert. Durch das nun beschlossene Vorziehen von Lehrkräften sowie Erziehern und Erzieherinnen könnte sich ihre Impfung aber verzögern.

Auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) spricht sich für zweckmäßige Lösungen für übrig gebliebene Impfstoffe aus. In der Praxis sei es oft schwierig, den Nächsten in der Impf-Reihenfolge zu identifizieren und zu erreichen. "Hier sollte es unbedingt in allen Impfzentren Listen geben, die festlegen, wer an die Reihe kommt", sagt Mertens den Funke-Zeitungen. Damit kein Impfstoff ungenutzt bleibe, könne man auch geeignete Kandidaten aus nachfolgenden Prioritätsgruppen vorziehen. Das müsse pragmatisch vor Ort geregelt werden.

Lindner fordert Ende des Lockdowns und Schnelltests

FDP-Chef Christian Lindner fordert ein Ende der landesweiten scharfen Beschränkungen. "Der flächendeckende Lockdown muss enden. Er ist ein zu scharfer Eingriff in die Grundrechte", schreibt Lindner in einem Gastbeitrag für Bild laut Vorabbericht. Je mehr Tests, Impfungen und regionale Unterschiede es gebe, desto weniger sage der Sieben-Tage-Wert von 35 oder 50 etwas aus. Künftig müsse man auf jede Region einzeln schauen und sich etwa an der Zahl der Neuinfektionen und der Lage in den Krankenhäusern orientieren. Lindner forderte zudem eine Verbesserung der Corona-Warn-App. Diese müsse um einen 24-stündigen Freipass nach negativem Schnelltest ergänzt werden. "Dann sind Restaurantbesuche möglich."

Ein entsprechender Antrag für Schnelltests nach dem Vorbild Österreichs will die FPD noch diese Woche in den Bundestag einbringen. Ziel sei, dass Hersteller über eine "einfache und unbürokratische Selbstverpflichtung bestätigen, dass bei Eigenanwendung ein entsprechendes Sicherheits- und Leistungsniveau erreicht wird und dass die Funktionstauglichkeit und die Einsatztauglichkeit für den geplanten Zweck gewährleistet ist", sagte der FDP-Abgeordnete Andrew Ullmann dazu der Deutschen Presse-Agentur. Anschließend solle aber ein Zulassungsverfahren durchlaufen werden.

Mediziner wollen zu Studienzwecken Fans ins Fußballstadion lassen

Führende Intensivmediziner wollen in Fußballstadien unter Studienbedingungen wieder Fans zulassen und daraus Erkenntnisse über die Corona-Verbreitung bei Großveranstaltungen ziehen. Es gebe "noch immer keine validen Daten zum Infektionsrisiko" bei solchen Veranstaltungen, sagte Christian Karagiannidis, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), der Rheinischen Post (Mittwoch). Stadien würden sich hervorragend für Testläufe eignen.

Konkret schlägt er vor, die Hälfte der Sitzplätze unter strengen Studienbedingungen und Hygienekonzepten freizugeben. Personen mit erhöhter Temperatur oder einem positiven Corona-Test sollten zuvor ausgeschlossen werden. Die Fans würden dann in verschiedene Blöcke aufgeteilt. "Ein Sitzblock bekommt durchgehend FFP2-Masken, ein anderer Block den etwas einfacheren medizinischen Mund-Nasen- Schutz", schlägt der Mediziner von der Lungenklinik in Köln-Merheim vor. Nach drei Tagen erfolge ein weiterer Corona-Test bei allen Zuschauern. "An diesen Ergebnissen ließe sich ablesen, wie viele Menschen bei negativem Schnelltest trotzdem coronapositiv waren, wie viele erst nach dem Spiel eine Infektion aufwiesen und wie viele sich möglicherweise im Stadion angesteckt haben."

Finanziert werden soll die Studie nach Vorschlag des Arztes durch den Deutschen Fußball-Bund, der über "ausreichende Mittel" verfüge und Interesse daran habe, "möglichst rasch Zuschauer in Stadien zu lassen".

"Einer Hightech-Nation nicht würdig": Bitkom kritisiert Impfmanagement

Der Branchenverband der Digitalwirtschaft, Bitkom, ist unzufrieden mit dem Impfmanagement der Bundesländer. Das Terminmanagement habe sich nicht bewährt. "Das ist einer Hightech-Nation nicht würdig", sagt Bitkom-Chef Achim Berg. Zwei Umfragen des Verbandes zufolge ist auch ein großer Teil der Bundesbürger nicht zufrieden mit dem Start der Corona-Impfungen.

Dabei zeigten die Umfragen auch einen Lichtblick: Die generelle Impfbereitschaft sei mit derzeit 75 Prozent höher als in vergleichbaren früheren Umfragen. Der ARD-Deutschlandtrend von Ende Januar war zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen.

Vor allem die Terminvergabe für die Impfungen funktioniert Bitkom zufolge jedoch vielerorts nicht gut. Demnach klappte der Prozess, der zu einem Impftermin führt, nur bei knapp über zehn Prozent der Befragten reibungslos. Mehr als 80 Prozent der Befragten, die einen Impftermin für sich oder andere ausmachen wollten, hatten dabei Probleme oder scheiterten komplett. Knapp 30 Prozent derjenigen, bei denen die Vereinbarung nicht auf Anhieb funktionierte, gaben an, sogar mehr als 50 Anrufe benötigt zu haben, bis es endlich ging.

Bitkom-Chef Achim Berg machte erwartungsgemäß Werbung für die Privatwirtschaft. Ihm zufolge gebe es insbesondere dort Probleme, wo Technik der Krankenversicherungen für die Anmeldung genutzt wird. In Berlin, wo die Plattform Doctolib zum Einsatz kommt, oder in Schleswig-Holstein, wo der Konzertveranstalter Eventim den Prozess übernehme, klappe die Vergabe deutlich besser.

Berg plädierte für mehr Zentralisierung und Digitalisierung: "Die Ausbreitung des Coronavirus können wir nicht mit Fax, Bleistift und überlasteten Telefonhotlines verhindern, sondern mit Datenplattformen, einer bundesweit einheitlichen digitalen Organisation von Impfterminen und einer Corona-Warn-App, deren Potenziale besser ausgeschöpft werden."

Der Umfrage zufolge wünscht sich mehr als jeder Zweite (56 Prozent), dass die Corona-Warn-App des Bundes um einen digitalen Impfpass erweitert wird. Ein solcher Impfpass, der den gelben Papier-Pass ergänzen soll, ist für das Jahr 2022 geplant. Von Max Muth