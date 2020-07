Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen sich künftig auf das Virus testen lassen müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, er werde "eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen". Die entsprechende Verordnung solle kommende Woche in Kraft treten, teilte sein Ministerium via Twitter mit. Die Tests seien für die Reisenden kostenfrei. Zuvor hatte bereits Kanzleramtschef Helge Braun angekündigt, dass verpflichtende Tests für Einreisende aus Risikogebieten unabhängig vom Weg der Wiedereinreise gelten würden - also nicht nur für Rückkehrer, die am Flughafen ankommen.

Braun appellierte bei einer Pressekonferenz eindringlich an die Bundesbürgerinnen und -bürger, sich auch weiterhin an die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Derzeit ließen sich zwei Phänomene beobachten, sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt: So gebe es weiterhin Virus-Ausbrüche in der fleischverarbeitenden Industrie sowie in Gemeinschaftsunterkünften - hier seien allerdings inzwischen funktionierende Test-Strategien etabliert, die helfen würden, die Infektionsherde schnell zu identifizieren. Dennoch seien auch die Unternehmen in der Pflicht, vorbeugende Maßnahmen zu treffen.

Darüber hinaus würden aber auch Neuinfektionen im familiären Umfeld auftreten, die auf Freizeitaktivitäten zurückzuführen seien bzw. auf zuvor unternommene Reisen. Der Kanzleramtsminister wies in diesem Zusammenhang noch einmal auf die nach wie vor geltenden Corona-Maßnahmen wie Abstandhalten, regelmäßiges, Händewaschen, Lüften in geschlossenen Räumen und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes hin. Wer sich daran nicht halte, stelle nicht nur ein Risiko für sich selbst dar, ein solches Verhalten "richtet sich gegen das Gemeinwohl", so Braun. Bei der Rückverfolgung von Neuinfektionen helfen könne zudem die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Es gelte, die Neuansteckungen bis zum Ende des Sommers auf ein möglichst niedriges Niveau zu bringen, um einen möglichen Anstieg von Fällen im Herbst bestmöglich bewältigen zu können.

Söder fordert bundesweite Testpflicht für Reiserückkehrer

Angesichts steigender Zahlen von Corona-Neuinfektionen hat CSU-Chef Markus Söder (CSU) seine Forderung an den Bund nach verpflichtenden Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten bekräftigt. Zugleich richtet Bayern an mehreren Grenzübergängen zu Österreich auf den Autobahnen freiwillige Teststationen ein - ebenso an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg.

Nötig seien verpflichtende Tests für Rückkehrer an Flughäfen, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag in München. Der Bund müsse hierfür den rechtlichen Rahmen schaffen. Bayern bereite alles vor, um dann umgehend starten zu können, sagte er. Zudem müssten die Risikogebiete noch einmal neu regional überprüft werden - auch in Europa. Freiwillig können sich Passagiere, die an den Flughäfen München und Nürnberg ankommen, seit dem Wochenende kostenlos auf den Corona-Erreger Sars-CoV-2 testen lassen. 1500 Menschen haben dieses Angebot nach Angaben von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) schon angenommen. Der Bund müsse es aber hier ermöglichen, diese Tests zur Pflicht zu machen. "Wir brauchen verpflichtende Test an Flughäfen und zwar so schnell wie möglich", sagte Söder. Eine Sprecherin der Bundesregierung sagte später, dass Berlin die rechtliche Machbarkeit eines solchen Schritts wie angekündigt prüfe.

Der bayerische Ministerpräsident kündigte zudem einige Verschärfungen für den Freistaat an. So würden alle landwirtschaftlichen Betriebe mit Erntehelfern "in noch kürzeren Intervallen" auf ihre Hygienekonzepte hin überprüft. Auch würden alle Saisonarbeiter nun verpflichtend durchgetestet werden. Gleichzeitig werde der Bußgeldrahmen von bislang 5000 Euro auf nun 25 000 Euro bei Verstößen gegen Auflagen erhöht.

Am Wochenende wurde bekannt, dass sich im niederbayerischen Mamming mindestens 174 Erntehelfer mit dem Coronavirus infiziert haben. Der betroffene Betrieb wurde vom Landkreis Dingolfing-Landau unter Quarantäne gestellt, keiner der 480 Mitarbeiter darf das Gelände verlassen. Als weitere Konsequenz aus dem aktuellen Fall in Mamming sollen während der Erntezeit landwirtschaftliche Betriebe in kürzeren Intervallen als bisher geprüft werden, das sei Tag und Nacht unangemeldet möglich, sagte Söder. Zudem sollten alle Saisonarbeiter in Bayern auf Corona getestet werden.

"Corona kommt schleichend zurück, leider aber mit aller Macht", sagte Söder. Daher sei es wichtig, darauf zu achten, dass aus wenigen Fällen nicht schleichend eine zweite Infektionswelle werde. "Vorsicht muss oberstes Gebot bleiben", sagte der bayerische Ministerpräsident.

Corona-Warn-App bekommt Update

Nach technischen Problemen auf verschiedenen Smartphones hat die deutsche Corona-Warn-App ein Update bekommen. Mit der neuesten Version sollen technische Schwierigkeiten auf dem iPhone beseitigt werden, wie der Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom mitteilten. Seit dem Start Mitte Juni wurde die App von mehr als 16 Millionen Nutzern heruntergeladen. Auf dem Apple-Betriebssystem iOS hatte die App zwar wie versprochen ständig anonyme Codes mit anderen Nutzern ausgetauscht - die Warnung vor gefährlichen Begegnungen erfolgte allerdings nicht im Hintergrund, sondern nur, wenn die App aktiv geöffnet war. Ähnliche Probleme tauchten bei bestimmten Android-Smartphones auf. Ursache war ein Energiesparmodus, der bei einigen Geräten die Aktualisierung eingeschränkt oder sogar deaktiviert haben könnte.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat Defizite im Schulunterricht der vergangenen Monate eingeräumt. Beim digitalen Lernen zu Hause habe es enorme Unterschiede gegeben, sagte die CDU-Politikerin der Bild am Sonntag. Es gab Schulen, an denen Lehrer während der Krise so gut wie gar keinen direkten Kontakt zu den Schülern hatten, so die Ministerin. "Dann ist es klar, dass die Kinder Lernrückstände aufbauen." Karliczek räumte ein, dass Deutschland seit Langem in der Schulbildung nur gutes Mittelmaß sei. Und auch in den Pandemiezeiten sei Schule im Großen und Ganzen "eher mittelmäßig" gelaufen. "Wir müssen besser werden - jetzt in der Corona-Zeit und vor allem danach. Wir brauchen einen neuen Aufbruch im Schulwesen", sagte die Ministerin.

Corona-Ausbruch unter Erntehelfern in Niederbayern

Mindestens 174 Erntehelfer haben sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im niederbayerischen Ort Mamming mit dem Corona-Virus infiziert. Zu Beginn habe es lediglich sieben bekannte Fälle gegeben, dazu seien 167 weitere infizierte Personen nun Träger des Virus, schreibt das Landratsamt Dingolfing unter Berufung auf das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

Der gesamte Betrieb, auf dem zuvor eine Reihenuntersuchung erfolgt war, sei unter Quarantäne gestellt worden und werde nunmehr von einem Sicherheitsdienst überwacht. Auch die negativ getesteten Kontaktpersonen - insgesamt 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Betriebsleitung - dürften das Betriebsgelände nicht verlassen. Landrat Werner Bumeder (CSU) sprach von einem "in sich geschlossenen Personenkreis" und rief die Bevölkerung auf Ruhe zu bewahren.