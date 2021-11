In Rotterdam hat es bei einer Kundgebung gegen schärfere Corona-Regeln nach Schüssen der Polizei Verletzte gegeben. "Es gibt Verletzte in Zusammenhang mit den abgegebenen Schüssen", teilte die Polizei mit. Wie viele Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hieß es, Beamte hätten mehrere Warnschüsse abgegeben. Ein Wasserwerfer sei im Einsatz. Bei dem Protest von Hunderten Menschen kam es zu Brandstiftungen, Feuerwerkskörper wurden abgefeuert und Polizisten und Feuerwehrleute mit Gegenständen beworfen. Mit einem Großaufgebot werde versucht, wieder Ordnung zu schaffen. Dabei komme auch die Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Von Verletzten war zunächst nicht die Rede.

Wie der Sender NOS berichtete, wurde mindestens ein Polizeiauto in Brand gesetzt, andere wurden beschädigt. Feuerwehrleute und Polizisten wurden mit Gegenständen beworfen. Auf Bildern waren Brände auf dem Bürgersteig zu sehen, Stühle wurden geworfen und Müllcontainer auf die Straße geschoben. Ein Streifenwagen stand lichterloh in Flammen. Der Zugverkehr von und nach Rotterdam sei wegen der Krawalle bis auf weiteres eingestellt worden, teilten die Niederländischen Eisenbahnen mit. Es gebe keine Ersatzbusse.

Die Kundgebung, zu der mehrere Organisationen aufgerufen hatten, richtete sich gegen Pläne der Regierung, angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage eine 2-G-Regel einzuführen. Zugang zu Veranstaltungen, Cafés und Restaurants erhielten dann nur noch Geimpfte und Genesene. Nachdem im Januar eine Ausgangssperre in den Niederlanden verhängt worden war, hatte es bereits schwere Krawalle in etlichen Städten mit Millionenschäden gegeben. (19.11.2021)

Österreich geht in den Lockdown und plant Impfpflicht

Österreich geht von Montag an in einen Lockdown für alle. Das verkündete Bundeskanzler Alexander Schallenberg auf einer Pressekonferenz nach Beratungen mit den Bundesländern. Die ganztägigen Ausgangsbeschränkungen sollen zunächst für zehn Tage gelten, können aber bei Bedarf einmalig um weitere zehn Tage bis spätestens zum 12. Dezember verlängert werden. Danach soll wieder die 2-G-Regel gelten.

In der kommenden Woche werden die Gastronomie, die Kultur- und Veranstaltungsbranche sowie der Handel - außer Geschäften des täglichen Bedarfs - geschlossen. Die Schulen und Kindergärten sollen für absolut notwendige Betreuungszwecke offen bleiben. Bei den Ausgangsbeschränkungen gibt es Ausnahmen etwa zum Einkaufen, für die Arbeit oder zur geistigen und körperlichen Erholung im Freien.

Der Lockdown sei ein schwerer Schritt. "Das schmerzt enorm", sagte der Kanzler. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sagte über die Corona-Politik der letzten Zeit: "Leider sind auch wir als Bundesregierung an manchen Stellen hinter unserem Anspruch zurückgeblieben. Ich möchte mich dafür entschuldigen." Die neuen Maßnahmen seien keine populäre, aber eine notwendige Entscheidung gewesen. "Ein Lockdown ist immer eine Zumutung". Das Virus werde nicht weggehen, sagte Schallenberg. "Wir wollen keine fünfte Welle, wir wollen keine sechste und siebte Welle." Das Virus werde nicht weggehen, sondern bleiben.

Bereits seit Montag gilt in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte. Dieser soll auch nach dem generellen Lockdown weiterhin gelten - und zwar zunächst für eine unbestimmte Zeit. Kanzler Alexander Schallenberg nannte am Freitagabend keine Frist für die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen für diese Gruppe. "Wir haben da kein Enddatum", sagte Schallenberg in der ORF-Nachrichtensendung "ZiB2" auf eine entsprechende Frage. Es müsse jetzt endlich gelingen, die Impfquote so weit nach oben zu treiben, dass die Pandemie eingedämmt und künftig kein Lockdown mehr nötig sein werde, sagte der Regierungschef.

Österreich will zudem eine allgemeine Impfpflicht einführen. Trotz monatelanger Überzeugungsarbeit sei es "nicht gelungen, genug Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen", sagte Schallenberg. Ohne sie beim Namen zu nennen, kritisierte Schallenberg die in Österreich einflussreiche rechte FPÖ heftig. Deren Impfkritik sei "eigentlich ein Attentat auf unser Gesundheitssystem".

Lange Zeit sei es politischer Konsens gewesen, dass man keine Impfpflicht wolle, sagte Schallenberg. Man müsse aber der Realität ins Auge schauen und habe daher beschlossen, eine bundesweite Impfpflicht in die Wege zu leiten, die vom 1. Februar an gelten soll. Österreich ist damit das erste Land in der Europäischen Union, das eine Impfpflicht einführen will. Sie werde in den kommenden Wochen ausgearbeitet. Gesundheitsminister Mückstein sagte nicht, für wen genau die Pflicht zur Impfung gelten soll, etwa ab welchem Alter. (19.11.2021)

Studie: Corona-Pandemie hatte Ursprung wohl doch auf Tiermarkt

Zwei Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie liefert ein renommierter Evolutionsbiologe weitere Belege für den Huanan-Tiermarkt in der chinesischen Metropole Wuhan als wahrscheinlichen Ursprungsort des Virus. In einem im Fachjournal Science veröffentlichten Artikel fasst Michael Worobey entscheidende Ereignisse, die sich im Dezember 2019 und Januar 2020 in Wuhan abspielten, zusammen. Dabei zeichnete er eine Zeitleiste der ersten bekannten Fälle, die er unter anderem aus Zeitungsberichten und zugänglichen Krankenhausdaten zusammentrug.

Dass die meisten frühen symptomatischen Fälle mit dem Huanan-Tiermarkt in Verbindung gebracht werden konnten, sei ein "starkes Indiz" dafür, dass die Pandemie auf dem Markt ihren Ursprung hatte, schlussfolgerte der aus Kanada stammende Wissenschaftler vom Institut für Ökologie und Evolutionsbiologie der University of Arizona.

Es seien zwar bislang keine eindeutigen Beweise erbracht worden, da keine Proben von Tieren vorliegen würden, die zum Zeitpunkt des Ausbruches auf dem Markt verkauft wurden. Schließlich sei der Huanan-Markt schnell geschlossen und desinfiziert worden. Dies bedeute jedoch nicht, dass das Rätsel um den Ausbruch niemals gelöst werden könne, so der Forscher.

Schlüssige Beweise könnten etwa durch die Analyse räumlicher Muster früher Fälle in Wuhan und zusätzlicher Gendaten aus weiteren Proben damaliger Patienten gewonnen werden. "Von dieser Anstrengung hängt die Verhinderung zukünftiger Pandemien ab", so Worobey.

Das Virus tauchte Ende 2019 erstmals in Wuhan auf. Ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durfte jedoch erst mehr als zwölf Monate später nach China reisen und war ohne klare Ergebnisse zurückgekehrt. Das Team teilte im Anschluss mit, dass nicht völlig klar sei, ob der Markt der tatsächliche Ausgangspunkt der Pandemie war.

Eine weitere Untersuchung vor Ort will China nicht zulassen. Unter anderem die US-Regierung wirft China vor, den Experten Informationen vorenthalten zu haben. Peking wirft den USA und anderen Ländern dagegen vor, die Pandemie und die Suche nach dem Ursprung für politische Attacken zu missbrauchen. (19.11.2021)

Italien debattiert über Lockdown für Ungeimpfte und Grenzkontrollen

Angesichts steigender Corona-Zahlen wird in Italien über strengere Regeln für Ungeimpfte und Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarstaaten diskutiert. Vor allem Regionalpolitiker fordern von der Regierung in Rom Einschränkungen für Impfgegner, damit es zu keinen größeren Lockdowns im anstehenden Winter kommt. "90 Prozent der Italiener dürfen nicht in Schach gehalten werden von 10 Prozent, die die Wichtigkeit der Impfung nicht verstehen und der Mehrheit ihre Regeln diktieren wollen", schrieb Giovanni Toti (Forza Italia), der Präsident der Region Ligurien, bei Twitter.

Toti forderte ein Treffen der Regionen mit Ministerpräsident Mario Draghi, um weitere Maßnahmen zu diskutieren, bevor die vierte Welle der Pandemie das Land so treffe wie andere Staaten. In Italien entscheidet ein Farbsystem, welche Covid-Restriktionen gelten - aktuell stehen alle Regionen auf der niedrigsten Stufe weiß. Die Sieben-Tages-Inzidenzen steigen aber.

Politiker der mitregierenden Sozialdemokraten forderten einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa zufolge, die Kontrollen an den Grenzen zu stark betroffenen Ländern wie Österreich zu verschärfen. Einreisende nach Italien, auch Touristen, müssen negativ getestet, gegen Corona geimpft oder genesen sein. (18.12.2021)

