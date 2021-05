Niedersachsen will die Maskenpflicht im Einzelhandel nun doch nicht abschaffen. "Es wird keine Aufhebung der Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in #Niedersachsen geben. #MNB rettet Leben", schrieb Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag auf Twitter. Zuvor hatte die Landesregierung erwogen, die Maskenpflicht in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 von Dienstag nach Pfingsten an aufzuheben.

Nach Bekanntwerden der kurzfristigen Lockerungspläne gab es harsche Kritik. Unter dem Hashtag "#diemaskebleibtauf" posteten viele Twitter-Nutzer, dass sie mit einer solchen Regelung nicht einverstanden wären. Eine Entscheidung über die Maskenpflicht wird am Freitagnachmittag erwartet.

Die Bundesregierung lehnt derweil mögliche Lockerungen der Regeln zum Maskentragen in Deutschland als verfrüht ab. Es gebe Grund genug, "dieses wirksame Mittel der Maske nicht aus der Hand zu geben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Die Ankündigung aus Hannover wollte er nicht bewerten. "Es wäre doch sinnvoll, abzuwarten, was für einen Beschluss Niedersachsen überhaupt fasst", sagte er. Maskentragen und Abstandhalten seien aber "die einfachsten und wirksamsten Mittel" zum Schutz vor Ansteckungen. (21.05.2021)

Arzt stellt falsche Masken-Atteste aus - Strafbefehl über 21 250 Euro

Ein Zahnmediziner aus Offenburg soll Atteste zur Befreiung der Maskenpflicht ausgestellt haben, ohne dass dafür ein medizinischer Grund vorlag. Nun liegt gegen den Mann ein rechtskräftiger Strafbefehl vor, wie die Staatsanwaltschaft Offenburg am Freitag mitteilte. Der Strafbefehl über 21 250 Euro sei vom zuständigen Strafrichter erlassen worden. Zu einer öffentlichen Hauptverhandlung werde es deshalb nicht kommen.

Der Mediziner soll die falschen Atteste zwischen April und August des vergangenen Jahres in zahlreichen Fällen ausgestellt haben. Dabei habe er erkannt und zumindest billigend in Kauf genommen, dass die entsprechenden Atteste auch bei behördlichen Kontrollen vorgezeigt würden, hieß es. Daneben wird dem Mann im Strafbefehl zur Last gelegt, im Dezember 2020 anlässlich einer Demonstration einen Mitarbeiter der Stadt Offenburg beleidigt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen waren im September vergangenen Jahres auf richterliche Anordnung die Praxisräume des Mannes durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. (21.05.2021)

Spahn bittet um Geduld bei den Corona-Impfungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bittet um Geduld bei den Corona-Impfungen: Man sei auf einem guten Weg, aber "Wunder sind nicht zu erwarten", sagte er am Freitag vor der Bundespressekonferenz. "Bei allem Ärger über das Warten auf einen Termin: Es geht jetzt um Wochen, nicht um Monate." Man müsse nun pragmatisch und geduldig sein. Insbesondere bat Spahn darum, das Personal in Arztpraxen und Impfzentren nicht zu bedrängen oder zu beschuldigen. "Seien Sie im Zweifel sauer auf mich."

Spahn sagte, die aktuellen Zahlen machten ihn zuversichtlich: Fast elf Millionen Menschen in Deutschland seien bereits vollständig gegen das Coronavirus geschützt, weitere gut 20 Millionen hätten eine erste Impfung erhalten. Er begrüßte zudem, dass sich die EU am Donnerstag auf grundsätzliche Regeln bei der Einführung eines digitalen Impfpasses geeinigt hat. "In der zweiten Hälfte des zweiten Quartals", also in wenigen Wochen, werde der Impfpass in Deutschland zur Verfügung stehen.

Zum Ärger der Hausärzte darüber, die den bisherigen Nachweis im Papier-Impfpass nicht in den neuen digitalen überführen wollen, sagte Spahn: Er werde die Ärzte nicht dazu anweisen, die Nacherfassung werde aber eigens vergütet. Sie solle auch in Apotheken und Impfzentren möglich sein. "Dann ist das auch machbar in einer überschaubaren Zeit."

Spahn warb erneut darum, weiter an Corona-Auflagen und Hygieneregeln festzuhalten. Mit Blick auf das Pfingstwochenende sagte der Minister, man solle die Feiertage genießen, aber vorsichtig bleiben. "Unsere Ungeduld darf nicht zu Übermut führen." Spahn hatte erst vor einigen Tagen vor einem "politischen Wettlauf der Lockerungen" gewarnt - und in einem Papier Vorschläge für "Faustformeln" gemacht, nach denen die Länder ihre Maßnahmen ausrichten sollen. "Infektionszahlen runter, Impfzahlen hoch - wenn wir diese Kombination schaffen, haben wir Aussicht auf einen guten Sommer", sagte Spahn am Freitag.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, und Spahn machten klar, dass sie eine weitreichende Maskenpflicht weiterhin für sinnvoll hielten. Dies sei ein wichtiger Schutz - und der entsprechende Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte ein eher geringer, sagte Wieler. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Regierung in Niedersachsen erwägt, die Maskenpflicht beim Einkaufen aufzuheben. Davor warnte am Freitag auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund: Ein solcher Schritt sei erst denkbar, wenn der Anteil der vollständig geimpften Menschen 80 Prozent erreiche - oder alle Impfwilligen sich hätten impfen lassen können.

Am Freitag gab das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit bundesweit 67,3 an (Vortag: 68,0; Vorwoche: 96,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 8769 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 11 336 Ansteckungen gelegen. Wieler sagte, die Zahl der Neuinfektionen gehe in allen Altersgruppen zurück. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus bleibe jedoch auf einem hohen Niveau.

Mit Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verzeichnen aktuell fünf Bundesländer eine Inzidenz von unter 50. Thüringen verharrt mit 106,4 als einziges Land über dem Schwellenwert 100, ab dem die bundesweit verabredete "Notbremse" mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gilt. Unterhalb dieses Wertes in Landkreisen und Städten können Bundesländer Öffnungsschritte gehen, die etliche Landesregierungen auch bereits umgesetzt und angekündigt haben.

Allerdings könnte die Inzidenz ein besseres Bild der Infektionslage zeichnen, als sie tatsächlich ist. Denn wegen Feier- und Brückentagen wie in der vergangenen Woche suchen dem RKI zufolge weniger Personen einen Arzt auf. Dadurch werden weniger Proben für Laboruntersuchungen genommen. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die Gesundheitsämter gemeldet werden. (21.05.2021)

Karliczek für weitere Öffnungen an Schulen

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek wirbt für weitere Schritte bei der Öffnung der Schulen und die Vorbereitung einer Impfkampagne für Kinder und Jugendliche. "Das Infektionsgeschehen geht zurück", sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Daher sollten nicht nur die Öffnungen in der Wirtschaft und Kultur - so verständlich das selbstverständlich ist - im Fokus stehen, sondern über eine weitere Rückkehr zum Präsenzunterricht nachgedacht werden."

Natürlich sei weiter Vorsicht angesagt. Aber: "Eine breitere Rückkehr zum Präsenzunterricht unter den bekannten Hygienestandards und begleitet von Tests dürfte in den meisten Regionen sehr wahrscheinlich verantwortbar sein, weil die Inzidenzen überwiegend deutlich unter 100 liegen." Kinder und Jugendliche müssten Schritt für Schritt in ein normales Leben zurückfinden. Dazu gehöre auch ein regelmäßiger Schulbesuch, am besten noch vor den Sommerferien.

Die psychischen Belastungen seien zum Teil sehr groß gewesen. "Wir müssen unseren Kindern und Jugendlichen in diesen Wochen viel Aufmerksamkeit schenken, damit sie nachholen können, was in der Pandemie nicht möglich war", unterstrich Karliczek. "Dazu gehört auch, dass intensiv eine Impfkampagne für die Kinder und Jugendlichen vorbereitet wird, sobald der Impfstoff für die Kinder ab zwölf Jahren zugelassen ist." Bis der Impfstoff für die jüngeren Kinder zur Verfügung stehe, werde es aber noch eine Weile dauern.

Im Zuge der bevorstehenden Impfstoffzulassung für Kinder ab zwölf Jahren warnt der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) vor zu knappen Impfstofflieferungen für Kinderarztpraxen. BVKJ-Präsident Thomas Fischbach sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Ärzte und Ärztinnen wüssten nicht, wann oder ob Impfstoff komme: "Das sorgt für großen Frust und Wut bei den Betroffenen. Und es führt dazu, dass die Impfakzeptanz sinkt, bei Ärzten und bei Patienten." Teilweise müssten Kinderärzte chronisch kranke Patienten wieder ausladen, weil die Lieferungen geringer ausfielen als versprochen. (21.05.2021)

Wegen Impfandrangs: Patientenschützer warnen vor Problemen in Arztpraxen

Weil viele Arzpraxen einen großen Andrang auf Corona-Impfungen spüren, warnen Patientenschützer vor Problemen bei anderen wichtigen Anliegen. "Es darf nicht sein, dass Patienten mit Arthrose, Diabetes, Asthma oder Herzinsuffizienz Abstriche bei ihrer Therapie hinnehmen müssen", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur.

Viele Praxen hätten mittlerweile die telefonische Erreichbarkeit eingestellt. "Oft gibt es lediglich einen Hinweis, dass der Kontakt nur per E-Mail erfolgen kann. So werden ganze Patientengruppen ausgeschlossen. Das ist unzumutbar." Die Kassenärztlichen Vereinigungen seien verpflichtet, für ein qualitativ angemessenes, örtliches und jederzeit bedarfsdeckendes Angebot zu sorgen, sagte Brysch.

Ärztevertreter hatten ebenfalls von einem großen Ansturm Impfwilliger berichtet, der teils den Praxisbetrieb behindere. Sie baten um Geduld beim Vereinbaren von Impfterminen. Nach einem Beschluss von Bund und Ländern soll die noch geltende Priorisierung am 7. Juni enden. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte mehrfach deutlich gemacht, dass dann nicht in kurzer Zeit Impfungen für alle möglich seien - dies könne den Sommer über dauern. (21.05.2021)

Verfassungsgericht weist weitere Eilanträge gegen Corona-Notbremse ab

Das Bundesverfassungsgericht hat weitere Eilanträge gegen die Corona-Notbremse des Bundes abgelehnt und eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Dabei gehe es um Kontaktbeschränkungen sowie die Schließung von Schulen, kulturellen Einrichtungen und Teilen des Einzelhandels, teilte das Gericht am Donnerstag in Karlsruhe mit. Ob die Vorschriften vereinbar mit dem Grundgesetz sind, müsse im Hauptsacheverfahren geklärt werden.

Vor gut zwei Wochen hatten die Richterinnen und Richter schon - ebenfalls im Eilverfahren - vorerst grünes Licht für die stark umstrittenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gegeben.

Die bundesweit verbindlichen Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen waren am 23. April in Kraft getreten. Sie gelten für Regionen, in denen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über mehrere Tage den Wert von 100 überschreitet. Sie wird aber immer weiter gelockert. (20.05.2021)

Niedersachsen hebt Testpflicht für Einzelhandel ab Dienstag auf

Niedersachsen hebt die Corona-Testpflicht für den Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 ab Dienstag nach Pfingsten auf. Dies geht aus dem Entwurf einer kurzfristigen Lockerung der Corona-Beschränkungen des Landes hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Innerhalb der SPD/CDU-Landesregierung ist damit nach zähem Ringen am Donnerstag ein Kompromiss erzielt worden, der auf das Drängen des Einzelhandels nach weiteren Lockerungen eingeht. Voraussetzung ist, dass die Inzidenz in der jeweiligen Region fünf Werktage unter 50 liegt. Für den Besuch der Außengastronomie bleibt die Testpflicht zunächst bestehen.

In Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 soll laut Entwurf nach Pfingsten auch die Maskenpflicht für den Einzelhandel aufgehoben werden. Voraussetzung ist auch hier, dass die Inzidenz in der jeweiligen Region fünf Werktage unter 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen liegt. Weitere Hygieneauflagen für den Handel bleiben allerdings bestehen. (20.05.2021)

Hausärzte gegen nachträgliche digitale Impferfassung

Die an der Corona-Impfkampagne beteiligten Hausärzte wehren sich gegen Pläne, Impfungen nachträglich digital zu erfassen. "Jeglicher zusätzliche Aufwand ist definitiv zu viel", sagte Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes, der Nachrichtenagentur Reuters. "Daher kann man unseren Praxen auch nicht zumuten, dass wir zusätzlich noch die nachträgliche Erfassung der Impfungen übernehmen. Wir sind Hausärzte und nicht das Passamt", fügte er hinzu. Neben der Patientenversorgung, den Impfungen und den Testungen könne man den Ärzten nicht noch mehr aufbürden. Mit der Aufhebung der Priorisierung bei der Impfungen trotz immer noch knapper Impfstoffmengen werde die Belastung in den Praxen ohnehin zunehmen - wegen der ständigen Versuche von Patienten, sich einen Impftermin zu besorgen, sagte Weigeldt. Hinzu komme der Druck durch die Enttäuschung und die Wut einiger Patienten.

Ganz aus der Impfkampagne ziehen sich bisher nur vereinzelte Hausärzte ihrem Verband zufolge zurück. "Unserem Kenntnisstand nach sind das bisher Einzelfälle", sagt Weigeldt. Der Grund sei bei diesen Praxen der stetige Druck sowie die Enttäuschung der Patienten, die noch keinen Termin erhalten könnten. "Ein Großteil der Hausarztpraxen tut weiterhin alles, um möglichst schnell möglichst viele Patientinnen und Patienten zu impfen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten werden am Donnerstag kommender Woche über offene Fragen beim Impfen reden. Dazu gehört die digitale Erfassung der Impfungen, die für den geplanten digitalen Impfnachweis Voraussetzung ist. Dabei muss geklärt werden, von wem die Millionen bereits verabreichter Impfungen, die nur in dem gelben Impfbüchlein eingetragen wurden, nachträglich erfasst werden. Zudem wollen Bund und Länder dann in Erwartung der Freigabe des Vakzins von Biontech für Jugendliche ab zwölf besprechen, wo diese geimpft werden sollen. Die Hausärzte plädieren für die Praxen, Alternativen sind die Schulen und Impfzentren. (20.05.2021)