In Deutschland ist der Inzidenzwert seit sechs Tagen so hoch wie nie zuvor.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchstwert gestiegen - zum sechsten Mal in Folge. Das Robert-Koch-Institut (RKI) bezifferte die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen auf 277,4. Am Freitag lag der Wert bei 263,7, am Samstag vor einer Woche bei 183,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 45 081 Corona-Neuinfektionen.

Vier Landkreise haben inzwischen einen Inzidenzwert von mehr als 1000: Mühldorf (1044), Miesbach (1117) und Rottal-Inn (1122) in Bayern sowie der Kreis Sächsische Schweit-Osterzgebirge (1146). Deutschlandweit wurden laut RKI 228 Corona-Todesfälle binnen eines Tages verzeichnet.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Freitag mit 4,70 an (Donnerstag: 4,65). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. (13.11.2021)

Niederlande verhängen Teil-Lockdown

Angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen haben die Niederlande einen Teil-Lockdown verhängt. Die verschärften Maßnahmen sollten zunächst für drei Wochen gelten, kündigte Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag an.

Ab Samstag müssen Gaststätten und Supermärkte um 20 Uhr schließen, andere Geschäfte bereits um 18 Uhr. Die 1,5 Meter-Abstandsregel wird wieder eingeführt, Bürger sollen wieder zu Hause arbeiten und maximal vier Besucher zu Hause empfangen. Sportwettkämpfe müssen ohne Publikum stattfinden, das gilt auch für Fußballspiele. Von dem Shutdown ausgenommen sind Kinos und Theater. Besucher müssen nur - wie bisher - nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Erst Ende September hatte das Land die meisten Regeln stark gelockert.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt nun weit über 16 000 täglich und die Inzidenz mit weit über 500 doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Lage vor allem auf Intensivstationen ist so prekär, dass Krankenhäuser vor dem Notzustand warnen.

Der Widerstand gegen einen begrenzten Lockdown ist groß. Unternehmer, Sportverbände und Gastwirte reagierten empört. Der Gaststättenverband warnte davor, dass sich Wirte nicht an die Regeln halten würden. "Die Grenze ist erreicht. Unternehmer sind wütend", sagte der Vorsitzende des Gaststättenverbandes, Robèr Willemsen. Aus Den Haag wurden am Abend größere Proteste und Zusammenstöße von Beamten mit Demonstranten berichtet. Die Polizei setzte offenbar auch Wasserwerfer ein. (12.11.2021)

Lettland verbannt ungeimpfte Abgeordnete aus dem Parlament

In Lettland dürfen ungeimpfte Abgeordnete künftig nicht mehr an Parlamentssitzungen teilnehmen. Nach einem Beschluss der Volksvertretung Saeima in Riga müssen Mitglieder des Parlaments und von Stadt- und Gemeinderäten in dem EU-Land von 15. November an ein Corona-Zertifikat vorlegen. Das Zertifikat weist nach, dass die Person gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen ist. Die am Freitag verabschiedete und bis zum 1. Juli 2022 gültige Regelung gilt für Präsenz- wie auch Digitalsitzungen. Sie sieht auch die Aussetzung von Diätenzahlungen an Abgeordnete vor, die nicht in der Lage sind, im Parlament zu arbeiten.

Nach einem Bericht des lettischen Rundfunks besitzen 91 der 100 Abgeordneten des nationalen Parlaments und 696 der 758 Mitglieder von Gemeindevertretungen ein Corona-Zertifikat. Für das Gesetz stimmten 62 Abgeordnete bei 7 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

Lettland kämpft gegenwärtig mit einem bis zum 15. November verhängten Lockdown gegen die jüngste Corona-Welle an, die das baltische EU-Land stark getroffen hat. In dem 1,9-Millionen-Einwohner-Land sind nur gut 58 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. (12.11.2021)

Spahn fordert 2-G-plus-Regel für öffentliche Veranstaltungen

Angesichts steigender Inzidenzen und voller Intensivstationen fordert der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine 2-G-plus-Regel für öffentliche Veranstaltungen. Dies bedeutet, dass sich auch Geimpfte und Genese vor dem Besuch von Veranstaltungen testen lassen sollten. 2 G alleine reiche in der aktuellen Situation nicht mehr. 3 G sei zu oft eine Theorie geblieben, da Kontrollen ausgeblieben seien. "Das können wir uns nicht mehr erlauben," sagte der Gesundheitsminister. Geimpfte und Genesene seien Teil der Infektionsentwicklung in Deutschland. Deshalb seien weitere Maßnahmen nötig. "Das geht nur entschlossen und gemeinsam," so Spahn weiter.

Neben einer 2-G-plus-Reglung bei öffentlichen Veranstaltungen forderte Spahn die Bürgerinnen und Bürgern auch, sich rasch wieder häufiger testen zu lassen. Dafür würden ab dem kommenden Samstag die kostenlosen Bürgertests wiedereingeführt, gemeint sind Antigen-Schnelltests. "Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, die angebotenen Test- und Impfangebote zu nutzen."

Spahn kündigte zusätzliche Anreize an, um das Tempo der Impfungen zu beschleunigen. Mit einer geplanten Verordnung sollen Ärzte statt der bisherigen 20 Euro ab Dienstag 28 Euro als Vergütung erhalten, zudem soll es einen Wochenendzuschlag von 8 Euro geben. Der Minister verwies darauf, dass Impfungen wieder anziehen. In dieser Woche seien mehr als 4,3 Millionen Dosen bestellt worden, was eine Vervierfachung verglichen mit den vergangenen Wochen sei. Neben den Praxen gebe es wieder mehr als 170 Impfstellen und rund 600 mobile Teams.

Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warb für zusätzliche Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Diese könnten sein, Kontakte und die Personenzahl bei Großveranstaltungen zu reduzieren, aber auch Bars und Clubs müssten wieder geschlossen werden. Neben den geltenden AHA- und L-Regeln müssten auch Geimpfte und Genesene bei 2-G-Veranstaltungen Maske tragen und sollten sich testen lassen.

Wieler fand drastische Worte für die aktuelle Situation: "Es ist fünf nach zwölf," sagte der PKI-Präsident. Man müsse davon ausgehen, dass sich die Lage überall in Deutschland ohne zusätzliche Maßnahmen verschärfen wird. Wieler machte zur Verdeutlichung ein Rechenbeispiel auf. Am Donnerstag seien erstmals mehr als 50 000 neue Corona-Fälle an einem Tag an das RKI übermittelt worden. Von diesen müssten mindestens 3000 im Krankenhaus, mindestens 350 der 50 000 Neuinfektionen auf einer Intensivstation behandelt werden. Mindestens 200 davon werden rein rechnerisch sterben. Und das spiegele nur das Infektionsgeschehen an einem Tag wider.

Spahn und Wieler wollen künftig wieder wöchentlich über die aktuelle Corona-Situation berichten. (12.11.2021)

Steinmeier lässt sich Booster-Impfung geben

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich eine Auffrischungsimpfung geben lassen. "Die Pandemie ist nicht vorbei. Die vierte Welle trifft unser Land hart. Und sie trifft uns härter, als sie uns treffen müsste", erklärt er. Der Bundespräsident fordert Ungeimpfte auf, sich impfen zu lassen. "Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, setzen ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, und sie gefährden uns alle", fügt er hinzu. (12.11.2021)

Österreich von Sonntag an wieder Hochrisikogebiet

Die Bundesregierung stuft Österreich von diesem Sonntag an wieder als Corona-Hochrisikogebiet ein. "Ja, können wir bestätigen", sagte der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin auf eine entsprechende Frage und verwies auf die dortige Infektionslage und Dynamik. Auch Tschechien und Ungarn gelten von da an wieder als Hochrisikogebiete, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, die USA hingegen nicht mehr. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. (12.11.2021)

Polit-Barometer: Forderung nach strengeren Corona-Maßnahmen nimmt zu

Vor diesem Hintergrund wächst die Unterstützung in Deutschland für schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Laut ZDF-Politbarometer halten 49 Prozent der Befragten und damit mehr als doppelt so viele wie zuletzt (Ende Oktober: 20 Prozent) jetzt strengere Schutzmaßnahmen für nötig. Zudem forderten 77 Prozent, dass es stärkere Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften geben solle. Bundesweit 2 G in Restaurants, Hotels und im Freizeit- und Kulturbereich einzuführen, also dann dort nur noch Geimpfte und Genesene zuzulassen, fänden 67 Prozent gut und 32 Prozent nicht gut. 71 Prozent sprachen sich dem ZDF-Politbarometer zufolge für eine 3-G-Regelung am Arbeitsplatz aus.

RKI rät zur Absage größerer Veranstaltungen

Das Robert-Koch-Institut ruft angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen zur Kontaktvermeidung auf. "Das RKI rät dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren", heißt es im Wochenbericht. Die aktuelle Entwicklung bezeichnet das Institut als "sehr besorgniserregend". Eine Zuspitzung sei zu befürchten, wenn nicht rasch Maßnahmen zu einer Reduktion der Übertragungen führen - darunter fasst das RKI etwa das Tragen von Masken, die Einhaltung des Mindestabstands, die Reduktion von Kontakten und das Lüften. Diese Maßnahmen seien auch für Geimpfte und Genesene wichtig, auch bei Treffen unter 3-G- und 2-G-Bedingungen. (12.11.2021)

3 G in Österreich lässt Impfquote steigen

Die deutliche Verschärfung der Regeln für Ungeimpfte hat in Österreich die Zahl der Corona-Impfungen spürbar nach oben klettern lassen. In den ersten zehn Tagen nach Einführung der 3-G-Regel am Arbeitsplatz wurden insgesamt mehr als 420 000 Impfgaben verzeichnet, wie aus Zahlen der Ministerien hervorgeht. In den zehn Tagen davor waren es rund 157 000. Seit 8. November gilt obendrein eine 2-G-Regel, die Ungeimpfte aus weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausschließt.

Ein Großteil der Impfungen (235 000) entfiel seit 1. November auf Auffrischungsimpfungen. Zum ersten Mal ließen sich 123 000 Menschen gegen das Coronavirus durch die Injektion schützen. Eine zweite Dosis holten sich den Zahlen zufolge 64 000 Bürger. Die Impfquote liegt in Österreich bei aktuell etwa 65 Prozent der Gesamtbevölkerung, das ist etwas schlechter als der deutsche Wert.

Der Druck auf Ungeimpfte wird sich noch erhöhen. Eine Übergangsfrist, in der ungeimpfte Arbeitnehmer ersatzweise ganztags eine FFP2-Maske tragen dürfen, endet am 15. November. Die Arbeitgeber sind aufgerufen, stichprobenartig zu kontrollieren, ob ihre Beschäftigten geimpft, genesen oder getestet sind. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu 500 Euro für Arbeitnehmer und bis zu 3600 Euro für die Unternehmen. Es steht im Raum, dass ab Mitte des Monats unter den Testangeboten nur noch PCR-Tests als Zutrittserlaubnis zum Arbeitsplatz gelten.

Von der 3-G-Regel am Arbeitsplatz sind nur Beschäftigte ausgenommen, die praktisch keinen längeren Kontakt zu anderen Menschen haben, wie zum Beispiel Lastwagenfahrer. (12.11.2021)

Arbeitsminister Heil sucht 3-G-Konsens mit Wirtschaft und Gewerkschaften

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die geplanten 3-G-Regeln am Arbeitsplatz zur Eindämmung der vierten Corona-Welle im Konsens mit Wirtschaft und Gewerkschaften einführen. "Zur konsequenten Umsetzung der 3-G-Regeln am Arbeitsplatz suche ich das Gespräch mit den deutschen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Nur im Schulterschluss zwischen Beschäftigten, Unternehmen und Staat können wir für wirksamen Schutz und mehr Impfungen sorgen", sagt der SPD-Politiker der Rheinischen Post einem Vorabbericht zufolge. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus, um das Infektionsgeschehen zu verringern. Deshalb sei es richtig, die Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz beizubehalten. Zusätzlich dürften künftig nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete zur Arbeit gehen. Das sei notwendig, weil die Impfquote immer noch nicht ausreichend und die Zahl der ungeimpften Personen weiterhin hoch sei, so Heil. (12.11.2021)