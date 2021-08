Das Land Sachsen-Anhalt hat am Montag mit Impfungen für Kinder in den Impfzentren wie hier in Dessau-Roßlau begonnen.

In der Debatte über breitere Corona-Impfangebote für Kinder und Jugendliche hat der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, die Ständige Impfkommission (Stiko) zu einer Neubewertung ihrer Position aufgerufen. Bereits heute dürften Ärztinnen und Ärzte Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren impfen", sagte Fischbach der Rheinischen Post. "Ich persönlich bin ein Befürworter dieser Impfungen. Das Risiko von Nebenwirkungen durch die Impfung ist extrem gering, das zeigen alle Daten aus anderen Ländern." Daher wünsche er sich "eine zeitnahe Neubewertung durch die Stiko".

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte im Mai den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen, zuletzt folgte auch die Freigabe für Moderna. Für Deutschland empfiehlt die Stiko die Impfung trotz heftigen politischen Drucks bisher jedoch nur vor allem Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montag gleichwohl beschlossen, die Impfmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche auszuweiten.

Der Deutsche Hausärzteverband kritisierte das Vorgehen ohne vorherige Empfehlung der Stiko. "Diese Diskussion unter Missachtung der Kompetenz der Ständigen Impfkommission kann eher zur Verunsicherung führen, als dass sie der Impfkampagne hilft", sagte dessen Bundesvorsitzender Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das Risiko liegt mehr bei den nicht impfwilligen Erwachsenen als bei den Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren." Für Kinder und Jugendliche mit hohem Risikopotenzial gebe es ja bereits eine Impfempfehlung. "Warum eine Empfehlung der Stiko dazu zunächst nicht abgewartet werden kann, die sich auf Basis von fundierten Studien zeitnah äußern will, ist mir schleierhaft. Das Ganze klingt ein wenig nach Wahlkampfgetöse." (03.08.2021)

Alle Länder wollen 12- bis 17-Jährigen Impfangebot machen

Die Gesundheitsminister der Länder und des Bundes sprechen sich einstimmig dafür aus, Jugendlichen von zwölf bis siebzehn Jahren eine Corona-Impfung anzubieten. Das hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek als derzeitiger Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz nach Beratungen der Ressortchefs mitgeteilt. Damit stellen sich die Gesundheitsminister ein Stück weit gegen die Ständige Impfkommission (Stiko). Denn die Stiko empfiehlt die Impfung dieser Altersgruppe bisher nicht generell. Das Expertengremium hat nur eine Impfempfehlung für Kinder aus Risikogruppen ausgesprochen. Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) hatte sich vor den Beratungen dafür eingesetzt, 12- bis 17-Jährigen in allen Bundesländern ein Impfangebot zu machen.

Ähnlich sah es auch Holetschek. Er sieht in einem Impfangebot keinen Widerspruch zur Stiko: Sie habe diese Möglichkeit eröffnet bei ärztlicher Aufklärung, mit Einwilligung und nach individueller Risikoabschätzung. "Nichts anderes machen wir", hat er vor den Beratungen gesagt und dies danach nochmal wiederholt. Der CSU-Politiker betonte zugleich, niemandem solle etwas aufgezwungen werden. "Es ist ja ein Impfangebot. Das muss man immer so sagen." Für den Schritt sei nun anders als noch im Frühjahr genügend Impfstoff vorhanden. Dabei handelt es sich um die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna. Schon jetzt seien 20,5 Prozent in dieser Altersgruppe erstgeimpft, 9,9 Prozent seien doppeltgeimpft. Die Impfung in dieser Altersgruppe sei schon jetzt erlaubt. Die Länder, so sagte Holetschek, wollten mit ihrem jetzigen Beschluss ein Signal "des einheitlichen Vorgehens senden". Das Vorgehen sei so bereits im Mai beschlossen worden, nur sei zu diesem Zeitpunkt nicht genügend Impfstoff vorhanden gewesen. Wo genau die Impfungen nun angeboten würden, in Schulen oder nur bei Ärzten, würden die Länder selbst entscheiden.

Außerdem soll es für bereits geimpfte Menschen mit schwachem Immunsystem möglich sein, sich eine Auffrischungsimpfung gegen das Virus geben zu lassen. Mit dem Schritt sollen unter anderem schwere Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen verhindert werden. Dort seien die Ausbrüche in den ersten Wellen "verheerend" gewesen. Der Schritt soll ab September sechs Monate nach der Zweitimpfung möglich sein. "Wir glauben, das ist im Sinne der gesundheitlichen Vorsorge - und darauf liegt jetzt auch der Schwerpunkt - sinnvoll und richtig", sagte Holetschek. Man wolle die vulnerablen Gruppen weiter schützen.

Menschen, die doppelt mit Astra Zeneca geimpft worden sind oder mit dem Mittel von Johnson und Johnson, von dem nur eine Dosis nötig ist, sollen die Auffrischungsimpfung auch mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten können. Neue Studienergebnisse würden darauf hindeuten, dass auch diese Angebote richtig und wichtig seien, sagte Holetschek.

Angesichts der Entscheidung über die Impfung von Jugendlichen kommen mahnende Worte von Kanzleramtsminister Helge Braun. Braun, selbst Arzt, pocht auf die Bedeutung der Stiko bei Entscheidungen über den Einsatz der Vakzine. "Die Stiko ist eine unabhängige wissenschaftliche Kommission, die absolut entscheidend ist bei der Frage, welche Impfungen empfohlen werden und nicht", sagt er dem Sender RTL. "Und danach richten sich Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland. Und das muss auch so bleiben."

Der Chef der Stiko, Thomas Mertens, dämpft derweil Erwartungen an eine überarbeitete Impf-Empfehlung für Jugendliche seitens seiner Kommission. "Ich hoffe, dass wir das in den nächsten zehn Tagen schaffen", sagt Mertens dem Spiegel. Eine grundsätzliche Änderung der Empfehlung könne er aber nicht versprechen. Mertens sieht in der jetzigen Entscheidung der Gesundheitsminister keinen Gegensatz zur Aussage der Stiko. "Das ist eine politische Entscheidung, es ist die Freiheit der Politik so etwas im Sinne der allgemeinen Gesundheitsvorsorge anzubieten." (02.08.2021)

Lehrerverband kritisiert Vorbereitungen auf neues Schuljahr

Zum Schulstart in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an diesem Montag kritisiert der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr. Es gäbe zu wenig Luftfilter, und in einigen Regionen zu wenig Personal, um im Rahmen des Bundesprogramms Kindern den versäumten Unterrichtsstoff zu vermitteln.

Man stehe ehrlicherweise nicht viel besser da als im vergangenen Jahr, sagte Meidinger am Montag im ARD-"Morgenmagazin". "Wenn wir uns die Luftfilter anschauen, dann stehen wir da nicht so gut da, wie wir stehen könnten. Das Bundesprogramm kam ja viel zu spät - erst im Juli." Hier habe man viel Zeit liegen gelassen. Besser sehe es aber bei den Schnelltests aus.

Dennoch müsse man mit Optimismus ins neue Schuljahr gehen, sagte der Verbandspräsident weiter. Noch seien die Inzidenzzahlen niedrig und vollständiger Präsenzunterricht möglich. Allerdings könne man hier keine Garantie geben, dass es nicht doch wieder Wechselunterricht geben werde.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montagmorgen lag sie bei 17,8 - am Vortag hatte der Wert bei 17,5 gelegen. Der jüngste Tiefststand hatte am 6. Juli 4,9 betragen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 847 Corona-Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 958 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet.

Stichproben: Reiserückkehrer müssen Corona-Test vorweisen

Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkommt, muss seit Sonntag einen Corona-Test vorweisen. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zum Ende der Sommerferien verhindert werden. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei der Einreise nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist - mit dem Nachweis einer Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis.

Dazu hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Kontrollen angekündigt. "Wer nach Deutschland einreist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden. Bundes- und Landespolizei arbeiten hier Hand in Hand", sagte er der Bild am Sonntag. An den Binnengrenzen werde es Stichproben geben, um kilometerlange Staus im Urlaubsverkehr zu verhindern. "Bei Einreisen aus Ländern außerhalb der EU, an den Flug- und Seehäfen wird jeder kontrolliert, ohne Ausnahme", so Seehofer. Wer keinen negativen Test habe, müsse eventuell in Quarantäne, darüber hinaus drohten "empfindliche Bußgelder".

Eine Testpflicht gab es schon für alle Flugpassagiere. Jetzt gilt sie auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Bei einem Aufenthalt in Gebieten mit neuen, besorgniserregenden Virusvarianten ist ein Testnachweis Pflicht, da reichen auch die Nachweise als Genesener oder Geimpfter nicht. Außerdem gibt es nur noch zwei statt drei Kategorien für weltweite Gebiete mit höheren Infektionsrisiken: Hochrisikogebiete und Gebiete, in denen neue, besorgniserregende Virusvarianten kursieren.

Innenminister Seehofer gegen Impfpflicht

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich dagegen ausgesprochen, den Druck auf Impfverweigerer durch weitere Maßnahmen zu erhöhen - weder direkt noch indirekt. "Wir haben bislang ein gut funktionierendes Prinzip für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Daran sollten wir festhalten", sagte der Minister. Es sollte aber stärker als bisher für die Impfung geworben werden. "Sie ist der einzige Weg, der uns aus der Pandemie herausbringt. Ohne eine ausreichende Impfquote in der Bevölkerung hüpfen wir nur von Welle zu Welle."

Werbung wäre offenbar tatsächlich dringend notwendig. Nur etwa jeder vierte Ungeimpfte will sich noch gegen Corona impfen lassen, wie eine repräsentative Befragung des Instituts Insa für die Bild am Sonntag ergeben hat. 54 Prozent erklärten, sich grundsätzlich nicht impfen lassen zu wollen. 19 Prozent zeigten sich unentschlossen. Als Hauptgrund nannten 67 Prozent der Impfverweigerer mangelndes Vertrauen in die Impfstoffe.

Immer mehr Jugendliche geimpft

Jeder fünfte Jugendliche in Deutschland zwischen 12 und 17 Jahren hat mittlerweile eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das twitterte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag. In absoluten Zahlen sind es 900 000. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte im Mai den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen, vor wenigen Tagen folgte auch die entsprechende Freigabe für Moderna. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung bisher nur Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen - sehr zum Ärger vieler Politiker.

Zum Beginn des neuen Schuljahrs in einigen Bundesländern fordert der Deutsche Städtetag mehr Impfungen für ältere Schüler. "Um den Unterricht in Präsenz abzusichern, appellieren wir an die Länder, mehr Impfungen in Schulen möglich zu machen", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. "Das kann über mobile Impfteams in den Schulen laufen, wie in Schleswig-Holstein. Oder das kann über mehr Angebote für Jugendliche etwa in Fußballstadien oder Einkaufszentren laufen, wo sich viele von ihnen treffen", sagte Dedy. "Wir müssen mit den Impfungen zu den jungen Leuten gehen und nicht warten, bis sie ins Impfzentrum oder in die Arztpraxis kommen." (31.07.2021)