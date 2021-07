Deutschlands Arztpraxen dürften in der kommenden Woche erstmals die Menge Corona-Impfstoff geliefert bekommen, die sie bestellt haben. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Denn die Praxen hätten mit bundesweit rund 2,3 Millionen bestellten Dosen weniger Impfstoff angefordert als bereitstehen. Die Praxen bräuchten aber weiterhin ausreichend Impfstoff.

Für nächste Woche bestellten die Arztpraxen bundesweit rund zwei Millionen Impfdosen Biontech - obwohl sie 2,2 Millionen hätten bestellen können. Bei Astra Zeneca wurden 325 000 Dosen geordert, 1,1 Millionen hätten bereitgestanden. Business Insider berichtete zuerst darüber.

Gassen sagte, seit Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus hätten die Vertragsärztinnen und -ärzte regelmäßig deutlich weniger Impfstoff erhalten als sie benötigt hätten. Nun machten sich die Ferien in immer mehr Bundesländern bemerkbar. Viele Patienten und Ärzte seien im Urlaub. Immer mehr Menschen seien auch geimpft. "Dennoch ist der Andrang in den meisten Arztpraxen ungebrochen groß." Viele Praxen seien noch dabei, die langen Wartelisten abzuarbeiten.

Stiko: Für Auffrischungsempfehlung ist es noch zu früh

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hält die Datenlage für klare Empfehlungen zu Auffrischungsimpfungen noch für zu dünn. "Für eine solide Antwort braucht es noch Daten, Zeit und Arbeit", sagt Mertens der Düsseldorfer Rheinischen Post (Freitagausgabe) einem Vorabbericht zufolge. Demnach müsse man zwischen sogenannten Immunparametern, die im Labor bestimmbar seien, und der Schutzdauer einer Impfung unterscheiden. Diese Indikatoren seien nicht bei allen gleich, sondern hingen vom Alter und der Immunkompetenz des Geimpften ab. "Ergebnisse zu den Immunparametern gibt es bisher wenige und wir erwarten weitere und mehr im Sommer", so der Stiko-Chef.

Stiko ändert Empfehlung für Astra-Zeneca-Erstgeimpfte

Mit der schnellen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante in Deutschland passt die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlung an. So sollen Menschen, die eine erste Dosis Astra Zeneca erhalten haben, künftig unabhängig vom Alter als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna erhalten, teilte das Gremium mit. Der Abstand zwischen erster und zweiter Dosis solle dann mindestens vier Wochen betragen. Die Empfehlung gelte "vorbehaltlich der Rückmeldungen aus dem noch zu eröffnenden Stellungnahmeverfahren", hieß es.

Die Expertinnen und Experten begründen diesen Rat damit, dass die Immunantwort nach dem Verabreichen von zwei verschiedenen Präparaten - erst Vektor-, dann mRNA-Impfstoff - der Immunantwort nach zwei Dosen Astra Zeneca "deutlich überlegen" sei. Fachleute sprechen von einem heterologen Impfschema. Dieses hatte die Stiko bisher nur jüngeren Menschen angeraten, die bereits eine Erstimpfung mit Astra Zeneca bekommen hatten, bevor dieser Impfstoff nur noch für Impfwillige ab 60 Jahren empfohlen wurde.

Die Stiko betonte, es sei angesichts der deutlich ansteckenderen Delta-Variante wichtig, die zweite Impfstoffdosis "zeitgerecht wahrzunehmen". Nach nur einer Impfstoffdosis scheine der Schutz gegen Delta deutlich schlechter zu sein. Der Schutz vor schweren Krankheitsverläufen durch Delta sei nach vollständiger Impfung im Vergleich zum Schutz vor anderen Corona-Varianten ähnlich gut, hieß es unter Berufung auf Daten aus dem Vereinten Königreich.

Die Stiko weist nun als Empfehlung folgende Abstände zwischen den zwei erforderlichen Impfstoffdosen aus: drei bis sechs Wochen bei Biontech/Pfizer, vier bis sechs Wochen bei Moderna, neun bis zwölf Wochen bei Astra Zeneca (falls noch jemand zweifach damit geimpft werden sollte) und "ab vier Wochen" bei der Kombination aus Astra Zeneca und mRNA-Impfstoff. (01.07.2021)

Spahn: Delta wird noch im Juli die dominierende Variante

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich rasch aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass noch in diesem Monat 70 bis 80 Prozent der Neuinfektionen auf diese Mutante zurückgehen werden. Das sagte er am Donnerstagvormittag bei einer Pressekonferenz. Die Variante sei ansteckender als andere Virusvarianten und habe auch in Ländern mit hohen Impfquoten wie Großbritannien die Zahl der Infektionen stark steigen lassen. Dass dort bis zu 60 000 Menschen bei den Spielen der Fußball-Europameisterschaft ins Stadion dürften, sei "absolut verantwortungslos", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Man rechne damit, dass die zuerst in Indien entdeckte Mutante aktuell "mindestens die Hälfte aller Neuinfektionen ausmacht", schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI) in einem Bericht vom Mittwochabend. Der Anteil von Delta an einer Stichprobe aus dem Zeitraum 14. bis 20. Juni wird darin mit etwa 37 Prozent beziffert. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Woche zuvor, als es noch 17 Prozent waren.

Es sei wichtig, das Impftempo aufrechtzuerhalten, sagte Spahn. Bislang seien in Deutschland zwei Drittel aller Erwachsenen mindestens einmal geimpft. Generell hätten mittlerweile 55 Prozent eine Erstimpfung erhalten, doppelt geimpft seien 37,3 Prozent. Spahn betonte, nur eine vollständige Impfung schütze vor Delta. (01.07.2021)

Mehr Kontrollen bei Einreisen

Bundesinnenminister Horst Seehofer will in den Sommermonaten keine stationären Corona-Kontrollen an den Grenzen einführen, die Kontrollen an den Flughäfen und die Überwachung von Quarantäne-Pflichten durch die Gesundheitsämter aber verstärken. Wer mit dem Auto nach Deutschland fährt, sollte sich laut Seehofer auf Stichprobenkontrollen im Grenzgebiet einstellen. "Wer einreist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden", sagte der CSU-Politiker. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wies darauf hin, dass die Gesundheitsämter nun wegen gesunkener Infektionszahlen mehr Kapazitäten hätten, um die Einhaltung der Quarantäne von Reiserückkehrern engmaschiger zu kontrollieren.

Aktuell ist kein Nachbarland Deutschlands als Risikogebiet eingestuft. Bei den Stichprobenkontrollen gehe es beispielsweise um Reisende, die mit dem Auto aus der Türkei oder aus Großbritannien kommen, sagte Seehofer. Das geschehe im Rahmen der sogenannten Schleierfahndung im Hinterland der Grenze. Er werde sich von einzelnen Ministerpräsidenten nicht zu stationären Grenzkontrollen drängen lassen, sagte Seehofer, lange Staus an den Grenzübergängen gelte es zu vermeiden.

Wer nach Deutschland einreist, muss sich inzwischen digital anmelden, so erfahren die örtlichen Gesundheitsämter davon. Kommt er aus einem als Risikogebiet eingestuften Land, muss er grundsätzlich für zehn Tage in Quarantäne - zumindest so lange, bis er einen negativen Test vorlegt. Bei einem Hochinzidenzgebiet kann er sich frühestens nach fünf Tagen freitesten. Bei einer Einreise aus einem Virusvariantengebiet dauert die Quarantäne sogar 14 Tage, eine Verkürzung ist nicht möglich, und das gilt auch für Geimpfte.

Zu den Virusvariantengebieten zählen aktuell auch Großbritannien und Portugal - wegen der ansteckenderen Delta-Variante. Spahn kündigte aber an, dass beide Länder bald zu Hochinzidenzgebieten heruntergestuft würden. Und zwar dann, wenn der Anteil der Delta-Variante vergleichbar mit dem in Deutschland sei, also voraussichtlich 70 bis 80 Prozent. Dieser Zeitpunkt werde "nicht in ferner Ferne liegen". (01.07.2021)

Spahn soll mit mehr als 200 Millionen Impfstoffdosen für 2022 planen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant einem Medienbericht zufolge für das kommende Jahr, 204 Millionen Corona-Impfstoffdosen zu beschaffen. "Somit würde für Deutschland samt Sicherheitsreserve mit einer Versorgung von etwas mehr als zwei Dosen pro Einwohner gerechnet", heißt es in einem Bericht des Gesundheitsministeriums, der dem Handelsblatt vorliegen soll und offenbar am Mittwoch im Kabinett vorgestellt wurde.

Die Dosen sollen dem Bericht zufolge besorgt werden, um "rechtzeitig weitere Impfstoffmengen für den Schutz gegen Mutationen und Auffrischungsimpfungen zu sichern." Insgesamt rechnet das Ministerium mit Kosten in Höhe von 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2022. Die Mittel dafür stünden zur Verfügung.

Bestellen will Spahn bei verschiedenen Impfstoffherstellern, Astra Zeneca und Curevac gehören offenbar nicht dazu. Eine zweite Analyse des Curevac-Wirkstoffes hatte zuletzt erneut eine niedrige Wirksamkeit ergeben. Sie lag bei 48 Prozent.

Spahn plant laut Bericht mit 84,4 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer. Mit dem Hersteller hatte die EU bereits einen Vertrag über Lieferungen von bis zu 1,8 Milliarden Dosen bis 2023 geschlossen. Darüber hinaus sollen 31,8 Millionen Impfstoffdosen des mRNA-Vakzins von Moderna und 18,3 Millionen Dosen des Vektor-Impfstoffs von Johnson & Johnson bestellt werden. Insgesamt weitere 70 Millionen Dosen verteilen sich auf die Stoffe der Hersteller Sanofi, Novavax und Valneva. (01.07.2021)