Die Bundesregierung stuft größere Teile Frankreichs als Corona-Hochrisikogebiet ein. Von Sonntag an gelte das für die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika, teilte das Robert-Koch-Institut am Freitag mit. Die Niederlande sind nach einem Rückgang der Infektionszahlen dann nicht mehr Hochrisikogebiet.

Wer aus einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland reist und keine vollständige Impfung oder Genesung nachweisen kann, muss zwingend in Quarantäne. Erst nach fünf Tagen kann sie durch einen negativen Test beendet werden.

Die jetzt hochgestuften Gebiete sind allesamt Regionen, in denen der Tourismus eine wichtige Rolle spielt. So fällt etwa die gesamte französische Mittelmeerküste von Nizza im Osten bis an die spanische Grenze hinter Perpignon darunter. (06.08.2021)

RKI: Inzidenz steigt schneller als vergangenen Sommer

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt derzeit laut Robert-Koch-Institut (RKI) mehrere Wochen früher und schneller wieder an als im Sommer 2020. Wie aus dem neuen RKI-Wochenbericht hervorgeht, können Gesundheitsämter nicht mehr alle Infektionsketten nachvollziehen.

"Der derzeitige Anstieg der Inzidenz ist vor allem in den Altersgruppen der Zehn- bis 34-Jährigen zu beobachten, obwohl sich diese Tendenz inzwischen auch in den Altersgruppen bis 49 abzeichnet", schreibt das RKI in dem Bericht. Die Angaben beziehen sich auf die Zeit bis 1. August. Die meisten Ansteckungen mit 49 pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche verzeichnet das RKI für die 20- bis 24-Jährigen. Einstellige Werte werden für die Menschen ab 55 Jahren angegeben, teils zeigen sich aber auch in diesen Gruppen leichte Anstiege.

Die Zahlen zu Krankenhauspatienten und Behandlungen auf Intensivstationen liegen dem Bericht nach weiter auf einem "niedrigen Niveau". Die bisher meist jungen Infizierten haben ein geringeres Risiko für schwere Krankheitsverläufe als Hochbetagte. In den vergangenen vier Meldewochen zeigte sich laut RKI kein Unterschied zwischen Alpha- und Delta-Variante in Hinblick auf den Anteil der Patienten, die ins Krankenhaus kamen.

Die als besorgniserregend eingestufte Delta-Variante hat andere Varianten in Deutschland weitestgehend verdrängt. In einer für Erbgutanalysen ausgewählten Stichprobe, die repräsentativ für Deutschland sei, wurde Delta in 97 Prozent der Fälle gefunden, wie das RKI schreibt. Fast alle anderen Nachweise entfallen auf die zuvor dominante Mutante Alpha (B.1.1.7). Die sogenannte Lambda-Variante spielt den Daten zufolge in Deutschland weiter keine Rolle.

Zu Reiserückkehrern zeigen die Daten, die dem RKI vorliegen, kein vollständiges Bild: In 42 Prozent der in den vergangenen Wochen übermittelten Fälle lägen keine Angaben zum wahrscheinlichen Infektionsland vor, hieß es. Der Anteil der Fälle, bei denen eine wahrscheinliche Ansteckung im Ausland bekannt ist, stieg laut Bericht im Vergleich zur Vorwoche nicht weiter an.

Es geht um insgesamt gut 5000 Infektionen zwischen 5. Juli und 1. August, in denen Menschen dem Virus wohl im Ausland ausgesetzt waren. Im Inland wurde in der gleichen Zeit die rund vierfache Anzahl erfasst. Als Reiseziel mit den meisten mutmaßlichen Ansteckungen wird Spanien mit deutlichem Abstand vor der Türkei und Kroatien genannt.

Schon den ganzen Sommer über ist die Zahl der pro Woche durchgeführten Labortests (PCR) wesentlich niedriger als noch im Frühjahr. Allerdings sieht das RKI seit vier Wochen wieder einen steigenden Anteil positiver Tests. Er ist aber mit drei Prozent immer noch vergleichsweise gering.

Zum Thema Impfung heißt es im Bericht, dass der Großteil der seit Februar erfassten Corona-Fälle nicht geimpft war. Es werde "dringend empfohlen, jetzt die Angebote für die Impfung gegen Covid-19 wahrzunehmen", wird im Bericht appelliert. Die geschätzte Impfeffektivität gibt das RKI mit circa 88 Prozent für die Menschen zwischen 18 und 59 Jahren an und mit circa 87 Prozent für die Gruppe ab 60.

Inzidenz liegt bei 20,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb eines Monats etwa vervierfacht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen lag sie bei 20,4. Am Vortag hatte der Wert 19,4 betragen, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli bei 4,9 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3448 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2454 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 24 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 30 Todesfälle gewesen. (06.08.2021)

Impfempfehlung für Schwangere bis Ende des Monats

Die Ständige Impfkommission (Stiko) plant bis Ende August ihre Empfehlung für die Corona-Impfung von Schwangeren abzugeben. Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe stünden im Mittelpunkt, sagt Stiko-Mitglied Marianne Röbl-Mathieu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einem Vorabbericht zufolge. "Die genannten Aspekte werden dann einer Nutzen-Risiko-Bewertung unterzogen." Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe plädiert für eine Priorisierung von Schwangeren. "Schwangerschaft stellt ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion dar", sagt der Präsident der Gesellschaft, Anton Scharl, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland laut Vorabbericht

SPD kritisiert Spahns Pläne für Ungeimpfte

Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), von Herbst an Ungeimpfte trotz negativen Corona-Tests jenseits bestimmter Inzidenzwerte vom Besuch von Gaststätten und bestimmten Veranstaltungen auszuschließen, stößt auf Widerstand aus Regierungskreisen. Spahns Konzept sei nicht die Position der Bundesregierung, sagte etwa Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) der Augsburger Allgemeinen.

Geimpfte, Getestete und Genesene sollen in der Öffentlichkeit weiterhin die gleichen Rechte genießen. Allerdings können Unternehmer selbst über den Zugang für Ungeimpfte entscheiden. Es gelte die Vertragsfreiheit. Wer seine Mitarbeiter, Gäste oder Kunden besonders schützen möchte, könne Angebote nur für Geimpfte machen. "Grundsätzlich gilt: Es macht einen großen Unterschied, ob der Staat Grundrechte einschränken muss oder ob Private Angebote für bestimmte Personengruppen machen möchten", so Lambrecht.

Kritik kam unter anderem auch von Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Er sagt der Bild, er halte es für falsch und rechtlich unzulässig, Ungeimpfte aus dem öffentlichen Leben auszuschließen. Ähnlich äußert sich Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sagt, es sei wichtig, dass sich mehr Menschen in Deutschland impfen ließen. "Drohungen bringen uns da nicht weiter. Wir müssen überzeugen." (05.08.2021)

Wohlfahrtsverband und Linke kritisieren kostenpflichtige Tests, Bundesapothekerkammer spricht sich dafür aus

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, warnt vor sozialen Folgen, sollten von Mitte Oktober an die kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger abgeschafft werden. "Für uns als Wohlfahrtsverband ist wichtig, dass all diejenigen, die sich nicht testen lassen können und für die keine Impfempfehlung der Stiko vorliegt, weiterhin kostenlose Corona-Tests bekommen müssen", sagte Schneider der Rheinischen Post.

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, kritisierte laut Zeitungsbericht die Pläne der Bundesregierung. Menschen, die die nicht geimpft werden könnten, seien darauf angewiesen, dass Infektionen schnell erkannt würden. "Es wäre deshalb fatal, wenn die Bundesregierung sich jetzt aus der Verantwortung stiehlt und Testangebote zurückzieht."

Die Bundesapothekerkammer (BAK) hingegen rechnet durch das diskutierte Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests mit einer steigenden Impfbereitschaft. "Die Ankündigung, dass die Schnelltests ab einem bestimmten Zeitpunkt für Impfzauderer und Impfverweigerer kostenpflichtig werden sollen, könnte die Impfbereitschaft bei den Unentschlossenen tatsächlich erhöhen - und das ist gut so", sagt BAK-Präsident Thomas Benkert der Rheinischen Post. Zugleich fordert auch er, die Gratistests für jene Personen beizubehalten, bei denen eine Impfung nicht möglich sei. (05.08.2021)

Spahn: Bund spendet künftige Astra-Zeneca-Lieferungen direkt an Covax

Deutschland spendet einem Bericht zufolge ab sofort alle noch ausstehenden Impfstofflieferungen des britisch-schwedischen Herstellers Astra Zeneca direkt an die internationale Initiative Covax, die Entwicklungsländer mit Vakzinen versorgt. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) laut einer Vorabmeldung des Redaktionsnetzwerks Deutschland an. In einem ersten Schritt werden demnach 1,3 Millionen Dosen des Vakzins ohne Umweg über Deutschland an Covax geliefert. "Es ist in unserem ureigenen nationalen Interesse, die Welt zu impfen. Denn diese Pandemie ist erst wirklich vorbei, wenn das Virus weltweit unter Kontrolle ist", sagte Spahn. Deutschland engagiere sich bereits finanziell stark bei Covax. "Nun werden wir erstmalig auch Impfdosen aus unseren Verträgen an Covax abgeben", fügte der Politiker hinzu.

Das Bundeskabinett hatte Anfang Juli beschlossen, mindestens 30 Millionen Impfdosen der Hersteller Astra Zeneca und Johnson & Johnson an Drittstaaten abzugeben. 80 Prozent davon sollen der Initiative Covax zur Verfügung gestellt werden. 20 Prozent der Dosen sollen bilateral abgegeben werden. (04.08.2021)

Regierung will Betrug mit Corona-Tests effizienter bekämpfen

Die Bundesregierung hat am Mittwoch beschlossen, effizienter gegen den Betrug bei der Abrechnung von Corona-Tests vorgehen zu wollen. Das Kabinett hat einer Änderung der sogenannten Mitteilungsverordnung zugestimmt. Das teilte das Bundesfinanzministerium auf Anfrage mit.

Die Änderung sieht vor, das die Kassenärztliche Vereinigung künftig verpflichtet ist, Zahlungen für die kostenlosen Bürgertests auch den Finanzbehörden mitzuteilen. Die Finanzverwaltungen sollen besser überprüfen können, ob Einnahmen in Steuererklärungen vollständig und richtig angegeben werden. Die Regierung reagiert damit auf Falschabrechnungen und Betrugsfälle von Teststellen.

Der Bund übernimmt seit Anfang März die Kosten für die Tests. Teilweise werden die Teststellen von Personen betrieben, die bislang mit dem Gesundheitswesen nichts zu tun hatten, etwa Veranstalter oder Künstler, die in der Corona-Pandemie besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Bundesregierung hatte im Frühjahr nach mehreren Betrugsfällen bereits schärfere Kontrollen angekündigt und die Kassenärztliche Vereinigung aufgefordert, die Abrechnungen der Testzentren genauer zu überprüfen. (04.08.2021)

Linke will Impfteams in Jobcenter schicken

Um der schleppenden Impfkampagne wieder Schwung zu verleihen, schlägt die Linke vor, Impfteams in Jobcenter und Unternehmen zu schicken, die keine Betriebsärzte haben. Nach vereinzelten Impfangeboten beim Einkaufen müsste der nächste Schritt sein, dass Impfteams in Jobcenter und in die Betriebe kommen, sagte Linke-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Jobcentern könnte man Schindler zufolge viele Arbeitslose, Aufstockende und prekär Beschäftigte erreichen, die nach Erhebungen überdurchschnittlich oft noch keine Gelegenheit hatten, sich impfen zu lassen.

Der Linken-Politiker verwies zudem darauf, dass die wenigsten Unternehmen Betriebsärzte hätten. "Da müssen wir mobile Impfteams losschicken, die den Menschen am Arbeitsplatz ein Angebot machen. Die Betriebe müssen verpflichtet werden, den Impfteams Zugang zu gewähren und die Beschäftigten für die zum Impfen notwendige Zeit freizustellen", forderte Schindler. (04.08.2021)

Ministerium schlägt Ende kostenloser Corona-Tests vor

Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), befürwortet ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests - will dafür aber noch keinen konkreten Zeitpunkt nennen. "Ich unterstütze den Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums, Corona-Schnelltests zum gegebenen Zeitpunkt für eine bestimmte Zielgruppe kostenpflichtig zu machen", sagte Holetschek der Deutschen Presse-Agentur. Er betonte aber: "Über den genauen Zeitpunkt wird noch auf Bund-Länder-Ebene in der Gesundheitsministerkonferenz zu beraten sein."

Das Bundesgesundheitsministerium schlägt ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger für Mitte Oktober vor - etwa zum 11. oder zum 18. Oktober. Da mittlerweile allen Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden könne, sei eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler nicht angezeigt, heißt es in einem Ministeriumsbericht, der den Ländern und dem Bundestag zugesandt wurde und der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der SZ wurden diese Informationen bestätigt. Nur für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, wie Schwangere oder unter 18-Jährige, soll es demnach weiterhin kostenlose Tests geben.

Holetschek unterstützt dieses Vorgehen. "Wenn Bürgerinnen und Bürger absehbar die Chance hatten, ein Impfangebot zu bekommen oder ein Angebot sogar selbst ausgeschlagen haben, sollten sie sich nicht weiter auf Kosten der Solidargemeinschaft freitesten können", sagte er. Es solle aber weiterhin niemand für einen Test zahlen müssen, der sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könne oder bei dem ein akuter Corona-Verdacht bestehe. Niemand dürfe unverschuldet auf Kosten sitzen bleiben. "Testen ist kein Luxus, wenn es notwendig ist. Gratistests für Impfverweigerer oder Impfmuffel sollte es aber nicht dauerhaft geben", argumentierte er. "Es kann und darf nicht sein, dass die Freiheit des Einzelnen, sich nicht impfen zu lassen, von allen Mitgliedern der Solidargemeinschaft finanziert wird."

Holetschek argumentierte zudem, viele Menschen hätten bisher einfach nicht den Anlass gesehen, sich mit den Risiken und Chancen einer Impfung gegen das Coronavirus auseinanderzusetzen - "da sie sich einfach kostenlos testen lassen konnten, um einen entsprechenden Testnachweis zu erhalten". "Eine Kostenpflichtigkeit würde viele veranlassen, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen." (04.08.2021)