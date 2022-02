In Belgien treten umfangreiche Lockerungen in Kraft (hier ein Archivbild aus der Brüsseler Innenstadt).

Belgien erlaubt von kommenden Freitag an die Wiedereröffnung von Nachtclubs. Zudem dürfen Kneipen länger offen bleiben und die Zahl der Gäste pro Tisch wird nicht mehr begrenzt. Erlaubt werden auch Konzerte mit stehendem Publikum. Zudem wird die Maskenpflicht in der Grundschule gestrichen.

Auch in Luxemburg greifen von diesem Freitag an Lockerungen. In der Gastronomie gilt wieder die 3G-Regelung, auch in Hotels sowie in den Bereichen Freizeit und Sport wird die 2G-Plus-Regelung (geimpft oder genesen plus Booster oder Test) durch 3G ersetzt. Außerdem fällt die Sperrstunde um 23 Uhr im Gastro-Bereich weg - Diskotheken und Clubs dürfen wieder öffnen. Im Privaten gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr und Kontaktpersonen von Infizierten müssen nicht mehr in Quarantäne. (11.02.2022)

Scholz stellt erste Lockerungen in Ausssicht

Die Bundesregierung sieht Deutschland vor einem Wendepunkt in der derzeitigen Omikron-Welle und stellt baldige Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Aussicht. "Die wissenschaftlichen Prognosen zeigen uns, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht ist", sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundesrat. "Das erlaubt uns, beim Bund-Länder-Treffen nächste Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen."

Auch das Bundesgesundheitsministerium sieht ein Abflachen der Omikron-Welle, will aber keine Entwarnung geben. Man schließe sich der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) an, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht erreicht sei, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Er verwies darauf, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in einigen Bundesländern zwar sinke, in anderen aber weiter steige.

Am Freitag hatte das RKI im Vergleich zur Vorwoche eine geringere Zahl an Neuinfektionen gemeldet. Zugleich warnten die Experten der Bundesbehörde in ihrem Wochenbericht: "Der Höhepunkt der fünften Welle ist noch nicht erreicht."

Wenn er am kommenden Mittwoch mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über Lockerungen spreche, werde man auf den Rat der Wissenschaftler hören, sagte Scholz, um bisherige Erfolge in der Pandemie-Bekämpfung nicht aufs Spiel zu setzen. "Zugleich werden wir wachsam und vorbereitet sein für den Fall, dass die Zahl der Infizierten wieder deutlich zunimmt", sagte Scholz. Das Gesundheitssystem habe trotz großer Belastungen für Ärzte und Klinikpersonal der Krise bislang standgehalten. Die beschlossenen Corona-Maßnahmen wirkten also. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Donnerstag gesagt, es sei klar, dass kommende Woche auch über Lockerungen diskutiert werden müsse. Man dürfe aber "nicht zu schnell lockern". (11.02.2022)

Abgeordnete legen Gesetzentwürfe für Impfpflicht vor

Die Vorschläge für eine allgemeine Corona-Impfpflicht nehmen konkrete Formen an. Mehrere Gruppen von Bundestagsabgeordneten haben bereits Entwürfe präsentiert. In einem Entwurf von sieben Parlamentariern von SPD, Grünen und FDP für ein "Gesetz zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen" geht es um eine Impfpflicht für alle Menschen ab dem Alter von 18 Jahren.

Demnach sollen die Krankenkassen zunächst bis zum 15. Mai 2022 alle Erwachsenen persönlich kontaktieren und über Beratungs- und Impfmöglichkeiten informieren. Vom 1. Oktober an müssen dann alle Erwachsenen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland Nachweise über drei Impfungen oder als Genesene haben und sie auf Anforderung vorlegen - bei Behörden oder der Krankenkasse.

Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann und Frauen zu Beginn der Schwangerschaft sollen ausgenommen sein. Das Gesetz soll bis 31. Dezember 2023 befristet sein und bis dahin alle drei Monate auf seine Wirksamkeit hin überprüft werden.

Der Bundestag soll nach Plänen der Ampelkoalition in freier Abstimmung ohne Fraktionsvorgaben über eine mögliche Regelung entscheiden. Die Unionsfraktion schlägt einen nach Personengruppen gestaffelten "Impfmechanismus" vor. Dieser soll erst greifen, wenn sich die Lage in Deutschland verschärft, wie tagesschau.de berichtet. Demnach sollen drei Stufen gelten: In einem ersten Schritt sollen alle Menschen von 60 Jahren an geimpft werden, die zweite Stufe bezieht sich auf alle, die 50 Jahre oder älter sind. In die dritte Stufe werden Beschäftigte der kritischen Infrastruktur eingeordnet sowie Mitarbeiter von Kitas, Schulen und der Polizei.

Unklar sind die Kriterien, ab wann der Impfmechanismus aktiviert werden soll. Die Details sollen noch formuliert werden, in dem Antrag ist von Schwere und Übertragbarkeit einer Virusvariante und der Immunität in der Bevölkerung die Rede. Der Impfmechanismus solle bei Bedarf vom Bundestag aktiviert werden, ähnlich wie bei der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die Abgeordneten sollen dann auch klären, für welche Stufen der Mechanismus greifen soll.

In ihrem Antrag fordert die Union nach Informationen von tagesschau.de ein Impfregister zur Umsetzung. Bei möglichen Sanktionen legen sich CDU und CSU nicht fest. Zwar soll eine Strafe fällig sein, wie hoch diese dann ist, schreibt die Union aber nicht.

Daneben gibt es eine Initiative einer Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki gegen eine allgemeine Impfpflicht. Eine weitere Gruppe um den FDP-Politiker Andrew Ullmann arbeitet an einem Vorschlag für einen "Mittelweg": Mit einem Beratungsgespräch für alle volljährigen Ungeimpften. Und wenn so nach gewisser Zeit die nötige Impfquote nicht erreicht wird, einer Pflicht zum Nachweis einer Impfung ab 50 Jahren.

Bereits vor einiger Zeit hat der Bundestag beschlossen, dass von Mitte März an eine berufsbezogene Impfpflicht für Angestellte im Pflege- und Gesundheitsbereich gelten soll. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte es im Eilverfahren ab, die Vorschriften vorläufig außer Kraft zu setzen. Die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit im eigentlichen Verfahren steht noch aus. (11.02.2022)

Inzidenz steigt auf Höchstwert von 1472

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) erneut mehr als 240 000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Das sind etwas weniger Fälle, als am Freitag vor einer Woche registriert wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit einem neuen Höchstwert von 1472 an. 226 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Diese Zahlen haben allerdings nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bildet das SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (11.02.2022)

Omikron-Subtyp BA.2 legt laut RKI weiter zu - aber langsam

Der nach ersten Erkenntnissen noch schneller übertragbare Subtyp BA.2 der Omikron-Variante breitet sich nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Deutschland weiter aus - allerdings zunächst auf niedrigem Niveau. Für die Woche bis zum 30. Januar weist das RKI in seinem Wochenbericht einen Anteil von 8,1 Prozent aus - im Vergleich zu etwa fünf Prozent eine Woche zuvor. "Hinsichtlich der klinischen Charakteristik gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Infektionen mit BA.2 von Infektionen mit BA.1 unterscheiden", heißt es in dem Bericht. In Deutschland dominiert demnach bisher weiterhin der Omikron-Subtyp BA.1.

Die RKI-Experten warnen zugleich: "Der Höhepunkt der fünften Welle ist noch nicht erreicht." Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen wurden laut RKI weiterhin bei Kindern zwischen fünf und 14 Jahren erhoben. Aber auch in den höheren Altersgruppen seien die Sieben-Tage-Inzidenzen zuletzt noch einmal deutlich angestiegen.

Nach RKI-Schätzungen hat es in Deutschland zuletzt binnen sieben Tagen 420 000 Arztbesuche wegen Covid-19 gegeben. Wie aus der RKI-Publikation hervorgeht, steigerte sich in der vergangenen Woche die Zahl entsprechender Arztbesuche im Vergleich zur Vorwoche deutlich. Das tut sie seit dem Jahreswechsel - und in fast allen Altersgruppen werden die Werte voriger Corona-Wellen deutlich überschritten. Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser wurden laut RKI am Mittwoch 2398 coronapositiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt - eine Woche zuvor waren es 2307 gewesen. (11.02.2022)

Grünen-Fraktionschefin will Rechtsgrundlage von Corona-Maßnahmen verlängern

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann spricht sich dafür aus, die Rechtsgrundlage für bestimmte Corona-Maßnahmen ins Frühjahr hinein zu verlängern. Wenn Lockerungen im öffentlichen Leben griffen, "müssen sie durch grundlegende Schutzmaßnahmen, wie das Tragen von Masken, weiter unterstützt werden", sagte Haßelmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Für diesen Basisschutz brauchen wir aus unserer Sicht eine begrenzte Verlängerung der rechtlichen Grundlagen über den 19. März hinaus und eine Öffnungsperspektive in Stufen." Darüber sollten Bund und Länder bei ihrem Treffen am kommenden Mittwoch beraten.

Der 19. März steht im Infektionsschutzgesetz als Enddatum für Verordnungen der Länder, die Einschränkungen vorschreiben wie Maskenpflicht, Abstands- und Kontaktgebote, Hygienekonzepte oder das Vorzeigen von Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweisen, um Veranstaltungen oder Restaurants besuchen zu können. Der Bundestag könnte die Gültigkeit einmalig um drei Monate verlängern. Den 19. März als Enddatum hatte im November der Bundestag mit den Stimmen der Ampelfraktionen, also von SPD, Grünen und FDP, festgelegt.

Selbstverständlich müssten jetzt Vorbereitungen für die Zeit getroffen werden, in der die Infektionszahlen sänken und die Lage sich entspanne, sagte Haßelmann. "Bund und Länder werden sich also über eine vorsichtige stufenweise Öffnung verständigen müssen." Aber Vorsicht sei weiterhin geboten. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund plädiert dafür, grundlegende Maßnahmen vorerst beizubehalten. "Es spricht vieles dafür, die Abstandsgebote und die Maskenpflicht aus Vorsichtsgründen noch so lange aufrechtzuerhalten, bis mit Sicherheit feststeht, dass die Welle tatsächlich abebbt und sich nicht wieder aufbaut", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem RND. Die übrigen Einschränkungen sollten jedoch auslaufen, "wenn die Infektionslage das tatsächlich zulässt". (11.02.2022)