In vielen Ländern gilt die 2-G-Regel im Einzelhandel nicht mehr - zum Beispiel in Schleswig-Holstein. In Kiel entfernt eine Mitarbeiterin den entsprechenden Hinweis.

Viele Bundesländer haben sie bereits abgeschafft, nun steht die 2-G-Regel im Handel bundesweit vor dem Aus. Bei ihrem Treffen kommenden Mittwoch werde die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) diese Einschränkung aufheben - das stellte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in Aussicht. "Wir werden gemeinsam in der Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten einen schrittweisen Plan für mehr Perspektiven beraten, der die Öffnungen verantwortungsvoll mit einem Basisschutz absichert", sagte Wüst, der aktuell MPK-Vorsitzender ist, der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt: Maske tragen und Abstand halten, da, wo es nötig ist." Das gelte auch für den Einzelhandel.

Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) sagte, es werde auf der MPK einen bundeseinheitlichen Beschluss geben. "Klar ist, dass 2 G im Handel auf jeden Fall fallen wird." Das heißt: In Geschäfte darf künftig wieder jeder, nicht nur wer geimpft oder genesen ist.

Für viele Deutsche wird ein solcher Beschluss aber kaum Auswirkungen haben. Die Beschlüsse der MPK ignorierend haben die meisten Bundesländer die 2-G-Regel im Handel bereits wieder abgeschafft - zuletzt Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen, Berlin und Brandenburg. In Ländern wie Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen zwangen Gerichte die Landesregierungen dazu. "Es ist gerade beim Handel, der in vielen Regionen auch jenseits von Ländergrenzen Kunden anzieht, richtig, dass wir einheitlich handeln und uns mit den anderen Ländern abstimmen", sagte Wüst. In seinem Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt 2 G zwar offiziell noch. Dort müssen Händler seit dem heutigen Mittwoch aber nicht mehr generell überprüfen, ob ihre Kunden geimpft oder genesen sind. Stichproben reichen nun. (09.02.2022)

Krankenhäuser erwarten keine Überlastung

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft geht davon aus, dass die Kliniken die Omikron-Welle gut bewältigen. "Ich rechne aktuell für die kommenden Wochen nicht mehr mit einer Überlastung des deutschen Gesundheitswesens", sagte Vorstandschef Gerald Gaß der Bild-Zeitung.

Die Corona-Maßnahmen hätten "deutlich dazu beigetragen, dass die befürchtete Welle weniger hoch war als befürchtet". Sie sollten bis zum Höhepunkt der Omikron-Welle gelten, den die Bundesregierung in ein bis zwei Wochen erwartet. Danach könne die Politik "ohne Zweifel schrittweise Lockerungen für die kommenden Wochen ins Auge fassen".

Andere Experten halten eine Überlastung des Gesundheitssystems dagegen weiter für möglich. So hatte die Infektiologin Jana Schroeder kürzlich auf noch etwa drei Millionen ungeimpfte ältere Menschen verwiesen, die schwer erkranken könnten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte erst am Dienstag vor einer schnellen Aufhebung von Maßnahmen gewarnt und die Diskussion über Lockerungen als unangebracht bezeichnet.

Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Christian Dürr, sagte der Bild, sobald die Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr bestehe, müssten Einschränkungen zurückgenommen werden. "Deshalb sprechen wir auch bereits jetzt über konkrete Öffnungsperspektiven." Der Deutsche Hausärzteverband forderte die Bundesregierung auf, einen Öffnungsplan für den Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen zu erarbeiten. Es sei unbedingt zu vermeiden, dass hektisch uneinheitliche und nicht durchdachte Lockerungsmaßnahmen beschlossen würden. (09.02.2022)

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1451

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 234 250 neue Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 25 752 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 208 498 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1451 von 1441 am Vortag. 272 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 119 215. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 11,52 Millionen Corona-Tests positiv aus. (09.02.2022)

400 Millionen bestätigte Infektionen weltweit

Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist seit Beginn der Pandemie auf mehr als 400 Millionen gestiegen. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervor. Die Marke von 300 Millionen war erst vor etwa einem Monat erreicht worden. Rund 5,8 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung wurden bislang weltweit gemeldet. Experten gehen aber sowohl bei den Infektionen als auch bei den Todesfällen von höheren Dunkelziffern aus.

Die Internetseite der Johns-Hopkins-Universität wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen aber auch wieder nach unten korrigiert. Die WHO zählte zuletzt weltweit etwa 397 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Die Zahl der weltweit verabreichten Corona-Impfdosen liegt laut WHO und JHU inzwischen bei etwa zehn Milliarden.

Die meisten bestätigten Infektionen in absoluten Zahlen gibt es den Johns-Hopkins-Daten zufolge bislang mit rund 77 Millionen in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern. Auf Platz zwei steht mit rund 42 Millionen Infektionen Indien mit einer Bevölkerung von rund 1,3 Milliarden Menschen, gefolgt von Brasilien mit fast 27 Millionen gemeldeten Corona-Fällen. Das größte Land Lateinamerikas hat etwa 210 Millionen Einwohner. (09.02.2022)

Lauterbach hält Söders Schritt für "hochproblematisch"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, haben sich zur aktuellen Corona-Lage geäußert. Dabei ging es zum einen um die Omikron-Lage und den richtigen Zeitpunkt für Lockerungen. "Wir sind in einer schwierigen Situation", sagte Lauterbach. Man sehe sowohl positive als auch negative Entwicklungen.

Der Höhepunkt der Omikron-Welle werde vermutlich Mitte Februar kommen, ungefähr so, wie es die Modelle, auf die sich die Bundesregierung stützt, es vorhergesagt hätten. Deutschland habe sowohl eine sehr alte Bevölkerung als auch große Impflücken. "Von daher sind wir noch immer gefährdet", so Lauterbach. Es gebe etwa noch immer zu viele Todesfälle. Breite Lockerungen könne man derzeit nicht vertreten. Er wundere sich über die Diskussion in Teilen der Öffentlichkeit. Man werde zwar deutlich vor Ostern lockern können, aber nicht sofort.

Mit Blick auf die Lockerungen in Israel sagte Lauterbach im "Heute -Journal": "Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Menschen derzeit mit der Strategie Israels sterben würden, wenn wir ähnlich vorgehen würden. Dann kommt man auf eine Quote von vielleicht 400, 500 Menschen, die in Deutschland sterben würden, wenn wir diese Öffnungen so machen würden. Bei uns sterben aber derzeit zwischen 100 und 150 Menschen am Tag - immer noch zu viel." Daher sei die Vorgehensweise in Israel diesbezüglich für Deutschland nicht vorbildlich und sie sei auch in Israel sehr umstritten.

"Ich bin optimistisch, dass wir die Omikron-Welle bald überstanden haben", sagte Wieler. Man müsse zwar weiter beobachten, wie sich die Situation auf den Intensivstationen und in den Krankenhäusern insgesamt entwickle. Der Anteil der Menschen, die an der Omikron-Variante schwer erkranken, sei aber deutlich geringer als bei Delta. Ihm mache Sorge, so Wieler, dass es bei den über 60-Jährigen immer noch zu viele Ungeimpfte gebe. Außerdem erlebe man derzeit einen "Rebound": Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sei durch das Abflauen der Delta-Welle gesunken, steige nun aber wieder leicht.

Was die PCR-Tests angehe, könne Deutschland derzeit 300 000 Tests pro Tag vornehmen, erklärte Lauterbach. Man werde die Testverordnung so anpassen, dass bei einem Verdacht auf eine Infektion, etwa wenn Symptome vorliegen, stets ein PCR-Test zum Einsatz komme. Allerdings müsse zuvor ein Antigen-Test gemacht werden. Erst wenn dieser positiv sei, werde ein PCR-Test vorgenommen. Ausreichend seien Antigen-Schnelltests beim Freitesten nach einer Quarantäne.

Lauterbach bezog auch Stellung zur Diskussion um die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen, die die Union aussetzen will, obwohl sie das Gesetz im Dezember mitbeschlossen hat. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war in dieser Frage am Montag vorgeprescht und hatte für sein Bundesland die Aussetzung angekündigt. "Das halte ich für hochproblematisch", sagte Lauterbach. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht diene nicht der Gängelung des Personals, sondern zum Schutz der hochgefährdeten Bewohnerinnen und Patienten. Die Entscheidung Söders sei "ein völlig falsches Signal". Man erwecke damit den Eindruck, dass man politisch erpressbar sei.

Der Entscheidung, das Gesetz nicht in Vollzug zu setzen, liege die Vorstellung zugrunde, dass die Omikron-Welle noch durchgehe und dann das Problem erledigt sei. Das sei "vollkommen abwegig". Auch die allgemeine Impfpflicht befürwortete Lauterbach erneut. Er werde sich freuen, wenn man damit im Herbst eine neue schwere Corona-Welle verhindern könne.

Gerüchte um fehlenden Rückhalt für Wieler in der Ampelkoalition, die unter anderem FDP-Chef Christian Lindner in einem RTL-Interview geäußert hatte, wies Lauterbach zurück. "Ich habe volles Vertrauen zu Herrn Wieler und er sitzt ja wieder hier." Auf die Frage, ob die gesamte Regierung volles Vertrauen in den RKI-Chef habe, sagte Lauterbach: "Ich denke, dass es in der derzeitigen Situation vor allem auf mich ankommt." (08.02.2022)