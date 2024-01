Im Bundestag wächst die Bereitschaft, das Bundesverfassungsgericht besser vor Demokratiefeinden zu schützen und dafür das Grundgesetz zu ändern. Möglich wäre das nur mit einer Zweidrittelmehrheit, also mit Unterstützung auch aus CDU und CSU. "Angesichts des Erstarkens politischer Extremisten müssen wir wachsam sein", sagte der erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, der SZ. Es spreche vieles dafür, die Strukturen des Bundesverfassungsgerichts zu härten. Die Union verschließe sich einer Reform nicht. Sie sollte sich allerdings "nicht aufgeregt überschlagen", so Frei. "Das Bundesverfassungsgericht ist ein starkes Verfassungsorgan, das über Jahrzehnte erfolgreich auf neue Herausforderungen reagiert hat." Übereilte Änderungen könnten auch "das Gegenteil dessen bewirken, was ursprünglich gewollt war".

Auch der Deutsche Richterbund sprach sich für Änderungen mit Augenmaß aus, um die Handlungsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts in politisch unruhigen Zeiten abzusichern. "Die Ampelkoalition sollte jetzt in einem ersten Schritt Vorschläge machen, wie sich das Bundesverfassungsgericht noch besser gegen politische Durchgriffe und Blockaden absichern lässt", sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn. Es gebe gute Gründe, zumindest wesentliche Strukturen des Gerichts im Grundgesetz zu verankern, etwa die Aufteilung in zwei Senate, die zwölfjährige Amtszeit der Richterinnen und Richter sowie die erforderliche Zweidrittelmehrheit für deren Wahl.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ist offen für eine Reform. Das Grundgesetz und seine Institutionen müssten "bestmöglich" vor verfassungsfeindlichen Einflüssen geschützt werden. "Es werden bereits Gespräche geführt, wie dies wirksam gelingen kann."

Bisher können Regeln zur Richterwahl mit einfacher Mehrheit geändert werden

In Fachkreisen wird schon seit Jahren über die Resilienz des obersten Gerichts diskutiert - und darüber, wie verhindert werden kann, dass eine in Teilen extremistische Partei wie die AfD das Verfassungsorgan aushöhlt oder zum antidemokratischen Instrument macht. Staaten wie Polen und Ungarn dienen da als warnende Beispiele.

Kern der Überlegungen ist, radikalen Kräften den Zugriff auf die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts zu verwehren. Das funktioniert bisher über eine Zweidrittelmehrheit, die in Bundestag und Bundesrat nötig ist - beide Häuser wählen jeweils die Hälfte der 16 Richter. Die Regelung zwingt die "Richtermacher" zum Kompromiss. Und es verhindert, dass Extrempositionen ins Gericht Einzug halten, anders als etwa am Obersten Gerichtshof der USA. Zudem steht Verfassungsrichterinnen und -richtern in Deutschland nur eine einzige Amtszeit von zwölf Jahren zu. Das schafft Unabhängigkeit, weil kein Mitglied des Gerichts in Versuchung gerät, sich etwa durch regierungsfreundliche Urteile für eine zweite Amtszeit zu bewerben.

Diese und andere Regelungen können allerdings mit einfacher Mehrheit im Bundestag geändert werden, weil sie nicht im Grundgesetz verankert sind. Gabriele Britz und Michael Eichberger, beide früher selbst Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts, haben daher in der FAZ vorgeschlagen, die Vorgaben zu Richterwahl, Amtsdauer und Ausschluss der Wiederwahl ins Grundgesetz aufzunehmen - und ebenso eine Vorschrift, wonach Entscheidungen des Gerichts Gesetzeskraft haben.

Es werden verschiedene Modelle für eine Reform diskutiert

Die Erfahrungen aus den Rechtsstaatskrisen europäischer Nachbarn zeigen allerdings, dass man Gerichte auch mit scheinbar unverdächtigen Regeln lahmlegen kann, etwa durch eine Aufstockung der Mitglieder, geänderte Altersgrenzen oder Verfahrensreihenfolgen. Nicht jedes dieser Details lasse sich im Grundgesetz regeln, ohne es zu überfrachten, warnen auch Befürworter einer Reform.

Einige Rechtspolitiker neigen daher zu einer eher schlanken Reform, die nicht alle, sondern nur wesentliche Verfahrensregeln im Grundgesetz verankert. Dem Bundesverfassungsgericht könnte auch eine Art Veto gegen neue Gesetze zur eigenen Organisation oder Karlsruher Verfahren eingeräumt werden.

Für besonders dringlich halten Fachleute einen Mechanismus gegen Blockaden bei der Richterwahl. Derzeit könnte eine Partei, die über mehr als ein Drittel der Stimmen im Bundestag verfügt, die Wahl eines Richters oder einer Richterin für Jahre verhindern und das Gericht ausbremsen. Diskutiert wird nun eine Vorschrift, wonach bei einer Blockade ein anderes Gremium über die strittige Personalie entscheidet, etwa anstelle des Bundestags der Bundesrat, der ohnehin die Hälfte der Richter wählt. Alternative: ein Gremium aus den Präsidien der obersten Bundesgerichte.

Zu Ende gedacht ist noch keiner der Vorschläge, auch im Bundestag nicht. Nötig sei nun eine politische Annäherung über Fraktionsgrenzen hinweg, sie betreffe auch die Union, sagt der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz. "Es geht um eine so wichtige Frage für unsere Demokratie, dass wir die größte Opposition im Bundestag zwingend und von Anfang an in die Verhandlungen einbeziehen sollten."