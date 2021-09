In vielen Wahlkreisen wurde es am Sonntag spannend, in Potsdam etwa gewinnt Olaf Scholz gegen Annalena Baerbock klar. Die wichtigsten Ergebnisse.

Von Christoph Koopmann und Kassian Stroh

In den 299 Wahlkreisen waren am Sonntag 299 Direktmandate für den Bundestag zu vergeben - dabei gab es manch spannende Duelle. Die Ergebnisse im Überblick:

Maaßen scheitert

Detailansicht öffnen Ex-Biathlet Frank Ullrich (SPD). (Foto: Martin Schutt/dpa)

Im Wahlkreis 196 rund um das südthüringische Städtchen Suhl sind am Sonntag gleich zwei Prominente gegeneinander angetreten: Hans-Georg Maaßen, einst Chef des Verfassungsschutzes, mittlerweile Rechtsausleger der CDU. Er kandidierte gegen den einstigen Spitzenbiathleten Frank Ullrich von der SPD. Ullrich landete unerwartet deutlich vorn, kurz vor Ende der Auszählung lag er bei 34 Prozent, Maaßen bei 22 Prozent, nur knapp vor dem AfD-Kandidaten. Mit Maaßens Bundestagsmandat wird es also nichts, denn er war nicht über die CDU-Landesliste abgesichert.

Scholz schlägt Baerbock in Potsdam deutlich

Im Bund wurde es eng zwischen Union und SPD. Der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, Olaf Scholz, ist zumindest zu Hause klar der Sieger. Im Wahlkreis Potsdam waren erstmals ein Kanzlerkandidat und eine Kanzlerkandidatin direkt gegeneinander angetreten. Annalena Baerbock (Grüne) blieb aber deutlich hinter Scholz zurück: Sie holte knapp 19 Prozent der Stimmen, Scholz 34.

Laschets Heimat wird grün

Der dritte Kanzlerkandidat bei dieser Wahl, Armin Laschet (CDU), hatte für sich entschieden, nirgendwo als Direktkandidat anzutreten, sondern den Einzug in den Bundestag nur über die CDU-Landesliste in NRW zu versuchen. Seine Heimatstadt Aachen ist nun politisch gesehen grün geworden: Der Grünen-Kandidat Oliver Krischer gewann den Wahlkreis 87 (Aachen) mit gut 30 Prozent vor dem CDU-Kandidaten Rudolf Henke (25 Prozent) - nach Auszählung fast aller Wahllokale.

Habeck holt das Direktmandat

Es war Robert Habeck schwer gefallen, Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatur zu überlassen. Der Grünen-Co-Chef kann aber zumindest einen kleinen Triumph verbuchen: Er hat nämlich, anders als Baerbock, seinen Wahlkreis gewonnen. Gut 27 Prozent zu 24 Prozent heißt das Ergebnis in Flensburg-Schleswig nach Auszählung der meisten Stimmen. Habeck gewinnt gegen Petra Nicolaisen von der CDU.

Özdemir gewinnt in Stuttgart

Detailansicht öffnen Grünen-Politiker Cem Özdemir. (Foto: Christian Spicker /imago images)

Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir, Habecks Vorgänger also, wird auch im neuen Bundestag sitzen - diesmal aber als direkt gewählter Abgeordneter. Im Wahlkreis Stuttgart I hat er den CDU-Kandidaten Stefan Kaufmann klar hinter sich gelassen. Der bekam 23,4 Prozent der Erststimmen, Özdemir hingegen 40,0 Prozent. Vor vier Jahren hatte Kaufmann ihn noch mit gut zwei Prozentpunkten Abstand geschlagen.

Linke verlieren sogar in Berlin

2017 gewann die Linke in Berlin vier Wahlkreise direkt. Und jetzt? Gregor Gysi triumphierte in Treptow-Köpenick erwartet deutlich gegen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (CDU). Auch Gesine Lötzsch verteidigte ihren Wahlkreis. Petra Pau hatte es mit dem früheren Berliner Gesundheitssenator Mario Czaja (CDU) zu tun - und lag kurz vor Ende der Auszählung mit 22 zu 29 Prozent hinten. In Pankow war Mandatsinhaber Stefan Liebich nicht mehr angetreten, sein Nachfolger Udo Wolf jedoch lag nach Auszählung etwa der Hälfte der Wahlgebiete so deutlich hinten, dass er mit dem Kampf ums Mandat nichts mehr zu tun haben würde. Außerhalb der Hauptstadt hatte 2017 bloß ein Direktkandidat der Linken ein Direktmandat geholt: Sören Pellmann in Leipzig. Er verteidigte sein Mandat und sitzt erneut im Bundestag.

AfD holt erneut mehrere Direktmandate

Tino Chrupalla, Co-Chef der AfD, gewann zum zweiten Mal seinen Heimatwahlkreis Görlitz in Sachsen. In zehn weiteren Wahlkreisen im Freistaat lagen die AfD-Kandidaten am Abend nach Auszählung der jeweils meisten Wahlbezirke in Front. In Chemnitz dagegen siegte Detlef Müller von der SPD.

Maas schlägt Altmaier

Detailansicht öffnen Außenminister Heiko Maas (SPD). (Foto: Florian Gaertner/imago images)

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) das Direktmandat im Wahlkreis Saarlouis abgenommen. Maas kommt im einzigen Duell zweier Bundesminister nach Auszählung von 17 der 18 Gemeinden auf 36,8 Prozent der Erststimmen, wie der Landeswahlleiter mitteilt. Altmaier, der Sieger von 2017, rutscht von 38,1 auf 28,0 Prozent ab.

Lauterbach besiegt Güler klar

Detailansicht öffnen Karl Lauterbach (SPD). (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

SPD-Gesundheitsfachmann Karl Lauterbach hat im Wahlkreis Im Wahlkreis Köln IV - Leverkusen Serap Güler von der CDU, Integrations-Staatssekretärin der NRW-Landesregierung, deutlich geschlagen. Lauterbach lag schon nach Auszählung von knapp der Hälfte der Wahlbezirke bei 45 Prozent, Güler bei 22.