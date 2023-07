Bundestag:Pöbeleien vor der Sommerpause

Von Michael Bauchmüller und Georg Ismar

Der Tag beginnt anders als geplant. Um Punkt neun ertönt der Gong im Bundestag, doch auf der Tagesordnung steht nicht mehr das Heizungsgesetz. Das hatte die Koalition jetzt eigentlich abräumen wollen, doch dann grätschte das Bundesverfassungsgericht rein. Trotzdem tritt jetzt Robert Habeck ans Rednerpult, der grüne Energieminister. Nicht zu Heizungen, sondern zum verflüssigten Erdgas, kurz LNG, redet er. Auch das ist ein Thema, das nicht frei von Emotionen ist. Aber an Gefühlswallungen soll es an diesem Freitag, dem letzten Sitzungstag vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause, ohnehin nicht mangeln.

Gegen das LNG-Terminal auf der Ferieninsel läuft halb Rügen Sturm, die Landesregierung in Schwerin hat sich in letzter Minute dagegengestellt, und selbst innerhalb der Grünen gibt es Bedenken. Aber Habeck verteidigt das Gesetz wacker. "Das sind berechtigte Anliegen", sagt er, "niemand sollte sie abtun." Aber es könne eben viel schiefgehen bei der Gasversorgung. "Wir dürfen nicht vergessen, was alles passieren kann."

Was alles in dieser letzten Sitzung passieren wird, ahnt keiner. Das Ende der LNG-Beratungen bekommt Habeck nicht mehr mit, denn er muss in den Bundesrat. Seinen Platz auf der Regierungsbank nimmt Michael Kellner ein, sein parlamentarischer Staatssekretär. Damit nimmt das erste Unheil seinen Lauf, denn Habecks Abwesenheit ärgert die Unionsfraktion.

Einen Abgeordneten bringt das Spektakel auf die Palme

Die Abstimmung über das LNG-Gesetz hat noch nicht begonnen, da verweist Thorsten Frei, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU, auf eine "nur spärlich besetzte" Regierungsbank: "Insbesondere der fachlich zuständige Bundesminister ist nicht da." Man beantrage, Robert Habeck zurück in den Bundestag zu zitieren. Linkspartei, Union, und AfD stimmen dafür, die Koalition dagegen. Doch zumindest Teilen des Bundestagspräsidiums erscheint deren Mehrheit nicht eindeutig. Und so folgt die seltene Übung eines "Hammelsprungs". Die Sitzung ist da gerade mal eine Stunde alt.

Im Reichstagsgebäude und den umliegenden Bürokomplexen ertönen schrille Klingeln. Abgeordnete der Koalition, die nicht der Sitzung beiwohnen, müssen anrücken, um das Herbeizitieren Habecks zu verhindern. Beim "Hammelsprung" verlassen die Abgeordneten den Saal und kehren - je nachdem, wie sie abstimmen wollen - durch verschiedene Türen wieder zurück. Da sind dann auch Abgeordnete dabei, die aus ihren Büros herangeeilt sind. Zähler an den Türen klären die Mehrheitsverhältnisse.

Den bayerischen SPD-Abgeordnete Michael Schrodi bringt das Spektakel der Opposition so auf die Palme, dass für ihn persönlich die letzte Sitzung vor der Sommerpause ziemlich teuer wird. Der Lehrer wirkt schon vom Outfit her in Ferienstimmung. Weiße Turnschuhe, Jeans, hellblaues Polohemd. Als die Union den Hammelsprung mit der AfD durchsetzt, stürmt er los, gestikuliert wild in Richtung eines der Schriftführer, des CDU-Abgeordneten Michael Donth. Weil der unklare Mehrheitsverhältnisse sah und so den Hammelsprung mit ermöglichte. Die Debatte sei doch schon vorbei gewesen, sagt Schrodi der Süddeutschen Zeitung. Warum dann Habeck wieder herbeizitieren? "Ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass die Union gemeinsam mit den Faschisten von der AfD diesen Popanz aufführt."

Die Stenografen haben nicht gehört, welches Schimpfwort fiel

Hart dementiert er, dass das Wort "Wichser" gefallen sein soll. Der genaue Wortlaut des Disputs wird sich kaum ermitteln lassen: "Da die Stenografen die Äußerungen nicht hören konnten, sind sie nicht im stenografischen Bericht verzeichnet", teilt ein Sprecher des Bundestags mit. Schrodi habe "aufgrund verbaler Drohungen und Entgleisungen gegenüber dem Sitzungsvorstand und anderen Abgeordneten ein Ordnungsgeld erhalten." Die Höhe: 1000 Euro.

Schrodi hat sich bereits mit Donth ausgesprochen, auch bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat er sich entschuldigt. Es ist das erste Ordnungsgeld für ihn in sechs Jahren Bundestag. An seiner Kritik an dem Oppositions-Manöver hält er fest. "Damit macht man das Parlament verächtlich", sagt er. "Es war aber eigentlich nicht geplant, heute nochmal größer in Erscheinung zu treten", betont Schrodi: "Wie man an meinem Outfit erkennen konnte."

Aber das ist noch nicht alles an diesem Tag. Immer wieder kommt es im weiteren Verlauf in der 116. Bundestagssitzung in der laufenden Legislaturperiode zu Pöbeleien. In der SPD-Fraktion sehnt man einfach nur noch das Ende herbei nach mal wieder auch in Sachen Heizungsgesetz suboptimalen Tagen: "Die Quintessenz dieses Tages ist: Alle sind urlaubsreif", heißt es dort.

Ein versöhnliches Ende? Nicht mit der AfD

Doch der Schlusspunkt kommt erst noch. Das letzte Thema des Tages ist das Energieeffizienzgesetz, und der letzte Redner vor der Sommerpause ist der CDU-Abgeordnete Thomas Gebhard. Er bemüht sich um ein versöhnliches Ende. Er wolle es nicht versäumen, "uns allen eine gute Sommerzeit zu wünschen", sagt er, "und dass die Sommerzeit für uns alle weniger hitzig sein werden wird als manche Debatte, die wir hier in den letzten Wochen geführt haben. Alles Gute und vielen Dank."

Er ahnt nicht, dass das noch nicht das Ende ist.

Diesmal meldet sich die AfD - ihr Abgeordneter Stephan Brandner bezweifelt, dass der Bundestag überhaupt beschlussfähig ist. Es sei nicht die Hälfte der Mitglieder anwesend. Und was folgt? Ein Hammelsprung.

So endet dieser Tag im Chaos. Einige AfD-Abgeordnete nehmen nicht am Hammelsprung teil, sondern kehren erst später in den Plenarsaal zurück - um jene Beschlussunfähigkeit sicherzustellen, auf die sie es abgesehen haben. Dafür müssen aus ihrer Sicht möglichst wenige Abgeordnete durch die Türen laufen - und aus den Reihen der Ampel-Koalition sind viele, zu viele schon nicht mehr da und abgereist. "Das ist wirklich kein parlamentarisches Verhalten, dass Sie da an den Tag legen", sagt Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz (SPD), die zu diesem Zeitpunkt die Sitzung leitet. Und tatsächlich: Das Parlament ist nicht beschlussfähig, weil nicht mehr die Hälfte der 736 Abgeordneten anwesend ist.

Der Bundestag scheitert an seinem letzten Gesetz vor der Sommerpause, wieder an einem Energiegesetz. "Das macht nachdenklich", sagt Özoğuz. Dann beendet sie die Sitzung.