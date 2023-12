Das Bundesverfassungsgericht verkündet um zehn Uhr, ob und in welchem Umfang die Bundestagswahl in Berlin wegen Ungereimtheiten wiederholt werden muss. Es stehen drei Alternativen im Raum: keine Wiederholungswahl, eine teilweise Wiederholungswahl oder eine vollständige Wiederholungswahl, die dann innerhalb von 60 Tagen stattfinden müsste.

Nachdem der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition im November 2022 entschieden hatte, dass ein Teil der Berliner Wahlbezirke die Abstimmung wiederholen muss, hatte die Unionsfraktion eine Wahlprüfungsbeschwerde eingelegt. Aus ihrer Sicht müsste die Wahl in mehr Wahlbezirken wiederholt werden. Deshalb entscheidet jetzt das Bundesverfassungsgericht.

Der Wahltag in der Hauptstadt vor mehr als zwei Jahren verlief damals chaotisch: In den Wahllokalen fehlten Stimmzettel, davor bildeten sich lange Schlangen und vorübergehend mussten Wahllokale schließen oder blieben bis weit nach 18 Uhr geöffnet. Die Wahlfehler könnten dazu geführt haben, dass Menschen nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hätten, sagte Richter Peter Müller bei der Verhandlung im Juli.

Dass seitdem schon so viel Zeit vergangen ist, hatte Müller mit dem zweistufigen Prüfverfahren und der hohen Zahl an Einsprüchen erklärt. Die Wahl des Abgeordnetenhauses, die 2021 gleichzeitig stattfand, wurde bereits im Februar 2023 komplett wiederholt, nachdem der Berliner Verfassungsgerichtshof sie wegen "schwerer systemischer Mängel" und zahlreicher Wahlfehler für ungültig erklärt hatte.

Eine komplette Wahlwiederholung in Berlin könnte im Bundestag große Auswirkungen auf die Linke haben. Die Partei war 2021 auf unter fünf Prozent gerutscht und durfte nur dank einer Ausnahmeregelung in den Bundestag einziehen: Weil drei ihrer Kandidaten Direktmandate erzielten. Zwei dieser direkt gewählten Abgeordneten, Gregor Gysi und Gesine Lötzsch, haben ihren Wahlkreis in Berlin. Wären sie von der Wiederholung betroffen und verlöre einer von beiden sein Mandat, wären alle Mandate der Linken hinfällig, die über die Landeslisten in den Bundestag eingezogen sind. Das beträfe nahezu alle Rest-Linken und ausnahmslos alle Abgeordneten, die sich gemeinsam mit Sahra Wagenknecht gerade erst von ihrer Fraktion abgespalten haben.