Bundeshaushalt:Zwischen Notlage und Normalität

Während in Berlin noch darüber gerätselt wird, wann und wie die Regierung ihr Haushaltsproblem für das kommende Jahr lösen will, versuchen die Haushälter des Bundestags, zumindest mit den Reparaturarbeiten für dieses Jahr voranzukommen. Genauer: mit dem Nachtragshaushalt 2023, über den Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Verfassungswidrigkeit seines bisherigen Zahlenwerks heilen will. Am Dienstag hielt der Haushaltsausschuss des Bundestags dazu eine Expertenanhörung ab. Zusammengefasst urteilte die Mehrheit der Sachverständigen: Der Nachtragshaushalt wird keinen Schönheitspreis gewinnen, geht aber gerade noch so in Ordnung.