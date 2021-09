Von Jan Heidtmann, Berlin

An diesem Mittwoch ist es nun 17 Tage her, dass Mephisto das letzte Mal etwas gegessen hat. Die junge Frau sitzt hinter einem Tisch, der auf einem Rasenstück mitten in dem kleinen Camp aufgebaut ist. Der Berliner Hauptbahnhof ist von hier aus zu sehen, das Kanzleramt und schwarze Limousinen, die auf Bundestagsabgeordnete warten. Eine Schulklasse läuft in einiger Entfernung lärmend vorbei, gegenüber schläft ein Obdachloser auf einer Bank.