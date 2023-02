Ralf Möller, 64, Schauspieler, rät Männern zum Fleischverzicht. "Veganer sind auf jeden Fall besser im Bett", sagte er der Bild am Sonntag. "Erbsen und Avocados ersparen dir Viagra, das bringt den Körper wieder in Schwung, du fühlst dich leichter und hast mehr Energie und Kraft, auch in den Lenden!" Möller ernährt sich nach eigener Aussage seit vier Jahren vegan und beklagt "keinerlei Probleme in der Horizontalen", wie er sagt.

Annalena Baerbock, 42, Außenministerin, hadert in Zeiten des Krieges mit Humor. Am Samstagabend ist sie mit dem "Orden wider den tierischen Ernst" des Aachener Karnevalsvereins ausgezeichnet worden und sagte in ihrer daran anschließenden Rede: Angesichts der Weltlage sei es nicht leicht, die Zuversicht und den Humor zu bewahren. Sie habe lange überlegt, ob es richtig sei, beim Karneval zu sein, zu feiern und zu lachen. Politikerinnen und Politiker und auch sie selbst als Außenministerin könnten aber in Deutschland zeigen, wie nah ihnen das Leid in der Ukraine geht, "weil wir alle Menschen sind", sagte Baerbock. Genau für diese Offenheit stehe für sie der Karneval. Hier werde die politische Kultur deutlich, dass man trotz hartem Streit in der Sache immer menschlich bleiben und übereinander und vor allem miteinander lachen könne.

Juliette Lamour, 18, kanadische Biologiestudentin, hätte in Deutschland Probleme mit dem Bafög-Amt. Seit Freitag ist sie durch ihre Teilnahme an der kanadischen Lotterie 33-fache Millionärin (48 Millionen kanadische Dollar). "Ich bin gerade 18 geworden, da sagte mein Großvater: ,Kauf dir ein Los und versuch dein Glück'", erzählte sie dem kanadischen Nachrichten Portal "Global News". Das Geld wolle sie zunächst in ihr Studium investieren und ihren Doktor machen, ohne dafür einen Kredit aufnehmen zu müssen. "Ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben", sagte sie der BBC.

John Walton, US-Rettungsschwimmer, hatte einen überdurchschnittlich ereignisreichen ersten Arbeitstag. Am Freitag wurde vor der US-amerikanischen Westküste auf der Höhe des Bundesstaates Oregon von einer Yacht Notrufe abgesetzt. Ein Helikopter der Küstenwache näherte sich daraufhin dem in Seenot geratenen Schiff, woraufhin sich der noch in Ausbildung befindliche John Walton aus dem Helikopter in die Wellen abseilen ließ. Kaum kam Walton bei der Yacht an, riss eine riesige Welle das Schiff um, wie auch ein Video zeigt. Walton schaffte es dennoch, den 35-Jährigen aus dem Wasser zu bergen. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Schiffbrüchigen um Jericho Labonte handelte: Er hatte die Yacht gestohlen. Nach abgeschlossener Rettung und Überführung kehrte John Walton noch am selben Tag in die "Advanced Rescue Helicopter School" zurück, wo er planmäßig sein Abschlusszeugnis erhielt.