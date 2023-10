Detailansicht öffnen (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Kerstin Ott, 41, Sängerin, hatte einen berühmten Lehrmeister. "Ich habe gern gesungen, mit acht Jahren war ich im Kinderchor von Rolf Zuckowski", sagte sie Bild. "Ich fand das schön, träumte aber nie davon, einmal eine berühmte Sängerin zu werden. Die ersten Auftritte vor Publikum waren für mich ein Albtraum." Ott sei von Natur aus schüchtern und habe es sich mühevoll erarbeiten müssen, "nicht jedes Mal einen Kreislaufkollaps zu bekommen".



James Blunt, 49, Sänger, ist zufriedener Teilzeit-Schweizer. "Ich kenne alle Gesichter und Namen im Dorf und sie kennen mich", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Blunt verbringt die Wintermonate im Schweizer Ort Verbier. "Es ist wirklich eine Dorfgemeinschaft und ich bin sehr froh, dass sie mich dort als Gast aufgenommen haben", sagte er. "Die Menschen sind toll, unaufdringlich und nett." Verbier liegt im Kanton Wallis und hat etwa 3 000 Einwohner.



Lena Meyer-Landrut, 32, Sängerin, sucht Streit. Einerseits möge sie es "gerne, wenn alles schön und nett ist und alle sich gut verstehen", sagte sie der Wochenzeitung Die Tagespost. Andererseits sei sie jemand, "der auch nicht den Konflikt scheut. Ich gehe auf jeden Fall lieber in den Konflikt und in den Austausch, als dass sich so tue, als wäre alles gut, denn damit ist es nicht getan für mich." Sie fügte hinzu: "Es ist auf jeden Fall wichtig in der Familie wie mit Freunden im Gespräch zu sein und, dass man sich traut ehrlich miteinander zu sein. Dabei ist es gut und normal, wenn man nicht die gleiche Meinung und Haltung zu den Dingen hat, aber dafür Akzeptanz zeigt, tolerant und transparent ist."



Vicky Krieps, 40, Schauspielerin, fühlt sich als Alleinerziehende manchmal verloren. "Wenn du es als Erwachsene mit zwei Kindern zu tun hast, dann bist du eben Eine gegen Zwei", sagte sie Bild. "Das ist mental sehr anstrengend, weil ich mit zwei Personen parallel kommunizieren muss." Ihr sei klar, dass sie etwas versuche, was im Grund unmöglich sei: "Ich kann nicht als Single-Mutter diesem Beruf nachgehen und zwei Kinder haben." Deshalb komme es vor, dass sie sich allein und müde fühle. "Manchmal breche ich zusammen und heule."