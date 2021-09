Helferinnen und Helfer sind bei Wahlen unverzichtbar: 650 000 Menschen sind am Wahltag in Ratshäusern, Gemeinderäumen und Turnhallen im Einsatz.

Von Veronika Wulf

Wenn Johannes Mair am Sonntag ins Wahllokal geht, darf er die Weißwürste nicht vergessen. In seiner Mannschaft, so nennt er die Gruppe Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, hat jeder seine Aufgabe; Kaffee kochen, Kuchen backen, und Mair ist eben für die Weißwürste zuständig. So ist das in Karpfhofen, einem Dorf in Oberbayern. "Das gehört halt dazu", sagt Mair.