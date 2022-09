Jede zeigt, was sie hat

Zur Wiesn schicken die Parteien reichlich Prominenz, die Österreicher ihren Ex-Kanzler - und der SPD-Bundesvorsitzende scheitert am Flug. Doch wie erleben die entsandten Politiker den Wiesn-Anstich? Einblicke in die Ratsboxe.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

Auf der Wiesn zeigt man ja gerne, was man so hat und wen man alles kennt. Das gilt für den gemeinen Volksfestbesucher wie natürlich auch für die Politik, gerade am Eröffnungstag beim Anzapfen im Schottenhamel. Die Grünen haben groß aufgefahren und ihre Bundesvorsitzende Ricarda Lang auf den Polit-Balkon eingeladen. Die SPD wollte mit ihrem Bundeschef Lars Klingbeil dagegenhalten, doch der Platz bleibt leer. Es habe Probleme mit dem Flug gegeben, ist zu hören. Dafür haben die Sozialdemokraten mit Dieter Reiter (SPD) den Oberbürgermeister und damit sowieso den wichtigsten Mann des Tages. Ohne OB kein Anzapfen und kein Bier.

Die CSU wiederum bietet Ministerpräsident Söder auf, viel mehr Prominenz geht da eh nicht. Die Linken haben mit Klaus Ernst immerhin einen früheren Bundesvorsitzenden am Start. Und die Österreicher haben auch einen Ehemaligen geschickt, der allerdings wenig ehrenvoll daheim das Weite suchen musste: Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

Trotz der bunten Mischung bleibt es auf dem Rathausbalkon eher unpolitisch gemütlich. "Die Wiesn ist politische Friedenszeit", sagt der Ministerpräsident, als er sich an Tisch Nummer eins mit OB Reiter nach dem Anzapfen auf dem Balkon stärkt. Alle zeigen sich zufrieden bis glücklich, dass das Oktoberfest trotz Pandemie wieder stattfindet. Das Virus spielt eher in Hinterköpfen, auf Nachfragen und in Nebensätzen eine Rolle, aber anwesend ist es schon auch. "Ganz ausblenden kann ich das nicht, nur mal für ein paar Stunden vielleicht", sagt OB Reiter. "Die Inzidenz wird danach nach oben gehen. Ich hoffe, dass wir das genauso in den Griff kriegen wie im Sommer."

Für die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, ist es das erste Oktoberfest überhaupt. Schön sei es, sagt sie, und schiebt nach: "voll". Man merke, dass der Wunsch nach Ausgelassenheit groß sei, "und das kann ich auch nachvollziehen". Die letzte Zeit sei für viele Menschen "sehr belastend" gewesen. Sie freue sich besonders, an diesem Tag viele Grüne wiederzusehen. Dass ein Bierzelt so richtig ihre Welt ist, den Eindruck vermittelt die Parteichefin allerdings nicht - anders als zum Beispiel Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die ihr am Tisch gegenübersitzt.

Ein Wiedersehen mit dem Oktoberfest feiert indes der Bürgermeister der japanischen Stadt Sapporo, Katsuhiro Akimoto. Er ist einer jener internationalen Gäste beim Anstich, die anders als der österreichische Ex-Kanzler Kurz noch in Amt und Würden sind. Vor fünf Jahren war Akimoto schon mal auf der Wiesn, und nach seinem Eindruck sei es heuer "noch lebhafter und stimmungsvoller" als damals, wie sein Dolmetscher übersetzt. Das gilt auch für die eigene Delegation, was das Tanzen betrifft, ist sie auf dem Politbalkon ganz vorne mit dabei.

Detailansicht öffnen Dieter Reiter stößt mit der Delegation aus Sapporo an. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Akimoto hat neben dem Oktoberfest noch etwas anderes zu feiern, nämlich das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft von Sapporo und München. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr, noch am Samstag geht der Flieger zurück in die Heimat. Aber vorher trinkt der Bürgermeister mit den Stadträten aus Sapporo noch ein Wiesn-Bier. Sein Urteil: "sehr, sehr lecker".

Schräg gegenüber, am Tisch von OB Reiter und neben Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), sitzt Amy Gutmann, seit Februar ist sie die US-amerikanische Botschafterin in Deutschland. "Bisher habe ich es nur im Fernsehen gesehen", sagt sie, "live ist noch eindrucksvoller". Die Stimmung sei "phänomenal", vor allem nach zwei Jahren Corona. Sorge wegen des Virus hat sie nicht, man habe es inzwischen genügend unter Kontrolle. Die Menschen brauchten das Feiern. Wenn Kinder, Eltern und Großeltern dies zusammen täten, sei das "der beste Booster für unser Wohlbefinden". Gutmann nimmt einen Schluck aus ihrer Mass. Wie stark das Bier sei? Das könne sie dann später sagen, sagt die Botschafterin und lacht.

Den Booster fürs Wohlbefinden, den stellen fast alle Politiker in den Vordergrund. Auch OB Reiter zeigt sich froh, dass er nach hartem inneren Ringen schließlich das Oktoberfest wieder zuließ. "Am Straßenrand waren wahnsinnig viele Menschen bei dem bescheidenen Wetter. Die Stimmung ist einfach danach. Es wird genauso voll werden wie immer", sagt er. Dass er drei statt der üblichen zwei Schläge zum Anzapfen benötigt hat, sei "sehr enttäuschend", sagt er lachend. "Aber ich hab' ja einen Haufen Traingsrückstand gehabt, und Gegenwind."

Bester Laune ist auch Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne). Sie findet, dass die Stadt und die Zuschauer beim Einzug der Wiesnwirte deutlich gesehen haben, was die Stadt politisch zu bieten hat. "Die erste Kutsche des Zugs war eine reine Frauenkutsche", sagt sie. Mit ihr saßen darin Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und Wiesnstadträtin Anja Berger (Grüne). So viel grün-rote Frauenpower an der Spitze eines Oktoberfestzugs, das ist neu für das politische München nach fast drei Jahren Wiesnpause.