Demonstranten werfen Israel "Genozid" und Mord vor Etwa 7000 Menschen protestieren in München bei zwei Demonstrationen für Palästina und gegen das israelische Bombardement auf Gaza. Die Israelitische Kultusgemeinde warnt Jüdinnen und Juden vor einem Besuch der Innenstadt während der Versammlungen.

Millionen für neue Windparks Das kommunale Unternehmen darf mehr als 100 Millionen Euro in zwei geplante Windparks in Norwegen stecken. Das geht aus einer nicht öffentlichen Beschlussvorlage für den Stadtrat hervor. (SZ Plus)

Wider die Materialschlacht 3000 Euro für eine Skiausrüstung? Nein, danke. Immer mehr Menschen decken sich mit gebrauchtem Equipment ein, weil sie den Konsumrausch nicht mitmachen wollen.

Glitzern für den guten Zweck Von wegen "Früher war mehr Lametta". Bei der Gala der McDonald's Kinderhilfe-Stiftung zeigen sich Promis aus Gesellschaft und Sport auf dem roten Teppich. Und ordentlich gespendet wird auch noch. (SZ Plus)

"Silvestermord" Münchner Polizei klärt Mord nach 45 Jahren

Tuning-Szene 2000 "Autoposer" bei nicht genehmigtem Treffen im Münchner Norden

Umbauarbeiten Endspurt am Sendlinger Tor

Aktion des Kommunalreferats Einen Monat Müll vermeiden

