Bauernproteste: Kundgebung und Traktorenkolonne - was für diesen Montag geplant ist Der Bayerische Bauernverband startet in seine Aktionswoche gegen die Bundespolitik: Mit tausend Traktoren wollen die Protestierenden in die Innenstadt rollen, Münchner müssen mit massiven Verkehrseinschränkungen rechnen. Für elf Uhr ist eine Kundgebung am Odeonsplatz angesetzt.

Interview mit Starnberger Kreisbäuerin Sonja Frey "Wir haben ein Recht darauf, auf die Straße zu gehen" (SZ Plus)

Der vergessene Anschlag auf das Liverpool 40 Jahre nach der rechtsextremen Brandattacke im Bahnhofsviertel bittet die Stadt um Entschuldigung für ihre jahrzehntelange Ignoranz. Noch immer gibt es keine dauerhafte Erinnerung an die getötete 20-jährige Corinna Tartarotti (SZ Plus).

Dreikönigstreffen der Münchner CSU: Kritisches Loblied auf Europa Spitzenkandidat Manfred Weber plädiert für europäische Rüstung, warnt vor digitaler Propaganda - und muss auf ungeplanten Applaus reagieren.

Dreikönigstreffen der Münchner SPD: "Wir müssen die Demokratie verteidigen" Die Sozialdemokraten stimmen sich auf das politische Jahr 2024 ein. Maria Noichl, die Spitzenkandidatin für die Europawahl, sieht eine "schwierige Gemengelage". Bayerns SPD-Vorsitzender Florian von Brunn warnt vor den "Totengräbern Europas".

Große Hilfe in schwerer Zeit Mit der 75. Hilfsaktion hat der Adventskalender der SZ nun insgesamt mehr als 200 Millionen Euro Spenden für Menschen in Notlagen gesammelt.

Marienplatz: Mann stürzt auf Treppe und muss reanimiert werden

Schneefall in München: Der Winter ist zurück in der Stadt

Winterfest im Muffatwerk: So war das Klassentreffen der Indie-Szene (SZ Plus)

Landgericht München I: Jugendliche wegen Mordes verurteilt

Schleißheimer Straße: Münchnerin stirbt nach Sturz in der Tram

