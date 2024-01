Der Winter nimmt wieder Fahrt auf - und mit ihm auch manche Rodler. Im Westpark sind die Hügel am Sonntag, dem Tag nach Dreikönig, gut eingeschneit.

Und bei guter Polsterung durch den mehrere Zentimeter hohen Neuschnee verursacht auch eine kleine Bruchlandung Vergnügen und keine Schmerzen.

Vor gut einem Monat hatte der erste heftige Wintereinbruch ganz München lahmgelegt und so für viel Verdruss gesorgt. Nun ist der Schneefall moderater, aber ein wenig feucht - deshalb scheint es eher wenige Menschen ins Freie zu ziehen. Die Theresienwiese liegt fast verwaist da.

Besonders ungemütlich ist die Lage auf vielen Straßen für Radfahrer. Denn der konstante leichte Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt machen die Verkehrssituation etwas unwägbar. Da heißt es vorsichtig durch den Schneematsch fahren.

Räumdienste, Hausmeister und Hausbesitzer haben natürlich zu tun an diesem Sonntag. Im Vergleich zu den Schneemassen von Anfang Dezember ist das allerdings ein Klacks - ganz normaler Winter eben. Lang anhalten soll der Schneefall in München nicht, bereits am Dienstag soll es sich dem Deutschen Wetterdienst zufolge damit erst einmal wieder erledigt haben. Dafür soll es Mitte der Woche deutlich frostiger werden.