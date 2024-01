Eine 85 Jahre alte Münchnerin hat beim Sturz in einer Trambahn der Linie 27 tödliche Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich bereits am 2. Januar gegen 16.30 Uhr in der Schleißheimer Straße. Weil ein Mann trotz roter Fußgängerampel auf Höhe der Herzogstraße die Gleise überquerte, musste die in Richtung Petuelring fahrende Tram abrupt gebremst werden. Dabei kamen mehrere Passagiere zu Fall und verletzten sich. Die 85-Jährige zog sich neben einer Knie-Fraktur auch innere Blutungen zu; sie starb zwei Tage später im Krankenhaus an den Folgen. Die Polizei sucht nun nach dem etwa 35 Jahre alten und rund 1,85 Meter großen Unfallverursacher, der sich sofort von der Unfallstelle entfernt hatte.