Von Sebastian Krass

Die Abrissarbeiter sind schon lang weg. Als nächstes wären die Baggerfahrer dran gewesen, die die Grube für eine Tiefgarage ausheben. Doch die sind bis heute nicht gekommen, stattdessen sind struppige Büsche aus dem Kies gewachsen. An der Franziskanerstraße 15, wo früher einmal ein vietnamesisches Restaurant und darüber Wohnungen waren, klafft seit vielen Monaten eine Baulücke. Seit dieser Woche ist die Lücke auch ein Symbol für den Niedergang eines in München wohlbekannten Immobilienunternehmens - zugleich tut sich hier eine Chance auf: dass statt einer Luxuswohnanlage eine Anlage mit Wohnungen für Menschen mit niedrigen und normalen Einkommen entsteht, in bester Lage, fast direkt am Rosenheimer Platz.