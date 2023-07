Von Heiner Effern, Bernd Kastner und Joachim Mölter

Die Sätze mit dieser enormen Sprengkraft für die Rathaus-Koalition sind Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nicht einfach so rausgerutscht. Manchmal lässt er spontan Dampf ab, wenn ihn etwas ärgert; die Sätze, die Zweifel an der Verkehrswende und insbesondere an der Umsetzung des Radentscheids säen, sind aber bewusst gesetzt - in einer schriftlichen Mitteilung. "Nur ideologisch Parkplätze zu streichen, damit sie weg sind, hilft niemandem", schrieb Reiter vorigen Donnerstag. Und weiter: "Ich stehe für eine Verkehrspolitik, die wir gemeinsam mit den Menschen unserer Stadt machen. Luxus-Radwege an Stellen, wo auch jetzt schon sicher geradelt werden kann, fallen für mich nicht darunter."

Wenn CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl diese Sätze geschrieben hätte, würde ihm von manchen Mitgliedern der Rathauskoalition aus Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt wohl Populismus unterstellt. Wenn der SPD-Oberbürgermeister zwei verkehrspolitische Entscheidungen auf diese Weise kommentiert und damit nicht nur den Koalitionspartner, sondern auch Teile seiner eigenen Fraktion rasiert, stellen sich die grundsätzliche Fragen: Gibt es das gemeinsame Projekt der Verkehrswende und des Radentscheids überhaupt noch in der Stadtregierung? Und wenn ja: Wie soll es damit weitergehen? Wie satt hat der Oberbürgermeister die Grünen? Und wie satt hat er Teile seiner eigenen SPD-Fraktion, die bei der Verkehrswende Seite an Seite mit den Grünen agieren?

Entzündet hat sich der Zorn des Oberbürgermeisters an den beiden Sommerstraßen in der Au und Obergiesing sowie am geplanten neuen Radweg in der Elisenstraße, doch schon länger ist zu erkennen, dass er sich absetzt von den radaffinen Grünen - und hinwendet zu den Autofahrern. Erstmals im vergangenen Dezember bei einem Auftritt in der Motorworld, einer Ausstellung teurer und alter Autos. "Ich war und bin immer schon ein Autofan gewesen. Ich bin ein Autofreund", sagte Reiter damals und fügte hinzu: "Ich glaube an die Zukunft des Automobils."

Das tut der Koalitionspartner von den Grünen eher nicht, allenfalls Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb dürften noch genehm sein. Grundsätzlich gilt: Autofahrer und Autos müssen in der Verkehrswende auf Spuren und Parkplätze verzichten zugunsten des Radverkehrs und neuer Grünflächen. Rückendeckung gibt es dafür aus dem städtischen Klimarat.

Thomas Auer, der in diesem Gremium sitzende Professor für Klimagerechtes Bauen an der TU München, argumentiert mit der "blau-grünen Infrastruktur", vereinfacht gesagt: mit Wasser und Bäumen. Wenn man das Prinzip der "Schwammstadt" zur Milderung von Hitze und Starkregen ernst nehme, müsse man den öffentlichen Raum neu verteilen, motorisierten Individualverkehr reduzieren und Parkplätze umwidmen - so gewinne man Platz für Grünflächen, wo Wasser versickert, Sauerstoff erzeugt und die Luft gekühlt wird. Das erfordere, über Parkplätze nachzudenken, denn das Problem des Flächenverbrauchs lasse sich auch nicht mit E-Autos lösen.

Fragt man Bürgermeisterin Katrin Habenschaden von den Grünen nach Klima- und Verkehrspolitik der Stadt, kann man aus ihren Antworten durchaus eine Replik auf Reiters jüngste Äußerungen herauslesen: "Es reicht nicht, sich mit Klimaschutz in Wahlkämpfen zu schmücken, um dann im praktischen Handeln fünf gerade sein zu lassen oder verbissen jeden Parkplatz zu verteidigen."

Offiziell lassen sich die Grünen aber nicht provozieren vom OB. "Wir arbeiten gemeinsam daran, die im grün-roten Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele zu verwirklichen - insbesondere auch die Verkehrswende. Und wir gehen fest davon aus, dass auch die SPD das will", sagt die Fraktionsvorsitzende Mona Fuchs. Reiters Ausfall reden sie klein. "Kontroversen in kleineren Einzelfragen innerhalb der SPD müssen auch dort beigelegt werden", findet Fuchs. Die Arbeit der Grünen sei "davon nicht tangiert".

Natürlich wissen die Grünen, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Die SPD-Fraktion wirkt im Umgang mit der Verkehrswende jedenfalls zerrissen, auch wenn ihre Mitglieder das bestreiten. Man ringe nicht um die Frage, ob eine Verkehrswende nötig ist, sondern um den richtigen Weg, heißt es. Mit anderen Worten: Über Ausmaß und Tempo wird gestritten. Auch aus strategischen Gründen.

Reiters Flügel sieht keinen Sinn darin, beim Thema Verkehrswende sechs Jahre grünen Idealvorstellungen nachzulaufen, nur damit die Wählerinnen und Wähler bei der Kommunalwahl 2026 dafür das Original wählen, die Grünen eben. Dazu sind manche in der Fraktion schwer genervt vom Politikstil der Grünen gerade bei grundsätzlichen Themen. Man hört Worte wie "brachial", "egozentrisch", "nur die reine Lehre". Der Kompromiss als Teil politischen Handelns sei vielen Koalitionspartnern unbekannt.

Was man auch hört: Der Radentscheid als solcher müsse auf den Prüfstand. Viele in der SPD wollen auch neue Radwege, doch die Maximalforderungen aus dem vom Stadtrat übernommenen Bürgerbegehren seien zu teuer, zu umständlich, nicht schnell genug umzusetzen. Pragmatischer, mehr in die Fläche, das ginge besser ohne diese Vorgaben, ist zu hören. Allerdings nur von einem Teil der SPD-Fraktion. Gerade die jüngeren und eigens für die Verkehrswende auf die SPD-Liste platzierten Stadträtinnen und Stadträte sind hier mehr grün als rot angehaucht.

Auf diese setzen die Grünen, in der Überzeugung, dass die verkehrswendebewussten Sozialdemokraten ihren eigenen OB kaltstellen werden - auch wenn sie mit Reiter in die nächste OB-Wahl gehen werden, so wie es aussieht. Die Grünen sehen Reiter, den Freund von Autos, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, selbst als Fossil. Katharina Horn, Sprecherin des Radentscheids, nimmt eine "Blockadehaltung" Reiters in der Verkehrswende wahr. Als OB müsse er die vom Stadtrat beschlossenen Ziele ernst nehmen und sich für die Verkehrswende stark machen, fordert sie: "Ich erwarte von einem OB, dass er lenkt."

Dass Reiter bei der Verkehrswende bremse und Maßnahmen mit allen möglichen Kniffen hinauszögere, hört man aus den Reihen der Grünen immer wieder. Aber auch, dass er im Grunde nichts verhindern könne; er habe den Koalitionsvertrag unterschrieben, daran müsse er sich halten. Insofern nehmen sie Reiters Äußerungen recht entspannt zur Kenntnis. Die Zukunft der Koalition sehen die Grünen jedenfalls nicht in Gefahr, weil Reiter für seine abweichende Haltung bislang keine Mehrheit in seiner SPD organisieren könne.

Die Strategie ist nicht ohne Risiko. Wenn es die SPD intern zerbröselt, könnte die Verkehrswende zum Stillstand kommen - ohne die Sozialdemokraten haben die Grünen allein keine Mehrheit für ihre Verkehrsthemen. Zu einem Belastungstest könnte es bereits an diesem Mittwoch in der Vollversammlung des Stadtrats kommen: CSU und Freie Wähler haben eine Nachprüfung des im Mobilitätsausschuss bereits verabschiedeten Entscheids zum Radweg in der Elisenstraße gefordert. Damit könnte es zur nächsten Abstimmung kommen, und dann wird man sehen, wie fest oder wie brüchig die SPD-Fraktion steht.