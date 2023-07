Stadtplanung am Englischen Garten:Investoren müssen Tucherpark neu planen

Stadtplanung am Englischen Garten

Von Sebastian Krass

Für die einen ist es eine Chance, Hunderte neue Wohnungen zu schaffen und ein wunderbar gelegenes Quartier endlich zum Leben zu erwecken. Für die anderen versündigt sich die Stadt am Englischen Garten und hilft Investoren, die sich verkalkuliert haben, mit übertriebenem Baurecht aus der Patsche. Diese zwei Positionen haben am Mittwoch die Stadtratsdebatte über die künftige Gestaltung des Tucherparks in Schwabing geprägt.