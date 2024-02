So soll der Neubau hinter dem Mathäser-Kino nahe dem Stachus aussehen. Nun ist die Projektgesellschaft Elements of Infrastructure GmbH pleite.

Von Sebastian Krass

Still ist es an diesem Dienstag auf der Baustelle. Kein Bauarbeiter ist zu sehen. Zwei Kräne, die hoch über die tiefe Baugrube ragen, stehen still. Es sieht ganz nach einem Baustopp aus, dem nächsten Baustopp eines großen Immobilienprojekts mitten in der Stadt, diesmal an der Adolf-Kolping-Straße, direkt an der Rückseite des Mathäser-Kinos.