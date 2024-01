SZ Plus Gastronomie in München : Jeder Tag ist Schnitzeltag

Welches Restaurant bekommt die Delikatesse am besten hin? Unser Autor macht sich an sieben Wochentagen hintereinander auf die Suche nach dem wahren Wiener Schnitzel. Und weiß nun, was es mit dem Tropfen Mineralwasser vor dem Panieren auf sich hat.