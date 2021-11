Er spielte ihn als Generalsekretär, als Minister und schließlich als Ministerpräsident: 15 Jahre lang war Stephan Zinner, 47, Markus Söder, 54 - zumindest einmal im Jahr, beim Singspiel, mit dem auf dem Nockherberg im März der Starkbieranstich gefeiert wird. Jetzt aber ist Schluss. "Es ist eine lange Zeit für eine Rolle und so habe ich für mich entschieden, dass es jetzt vorbei ist", teilte Zinner am Dienstagvormittag mit. Söders Reaktion erfolgte schnell - per Tweet: "Schade, dass er als Double aufhört. Es war immer ein großer Spaß."

Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Paulaner Brauerei, die den Anstich ausrichtet, hätte Zinner gerne umgestimmt, aber das glückte nicht. Nun muss ein neuer Söder-Darsteller gefunden werden, was nicht leicht wird. Zinner war von seinem Debüt an in der Rolle gefeiert worden. Für den SZ-Kritiker war er 2006 die "Überraschung des Tages" mit seiner "grandiosen Vorstellung des fränkelnden Lakaien, der von seinem Chef höhnisch ,Oriendierung' verlangt".

In späteren Jahren wurde Zinner, wenn er in Söder-Montur die Bühne betrat, schon bei den ersten Schritten bejubelt. Eine Rolle in dem Singspiel sei etwas Besonderes, hat der Kabarettist zum Abschied formuliert: "Man spielt einen Politiker, der einem gegenübersitzt und es gibt nur eine Aufführung, die sitzen muss." Dem Vorbild dankte er zum Abschied für die vielen Steilvorlagen, die er in all den Jahren geliefert habe.