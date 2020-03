In Zeiten wie diesen sind es Menschen wie Andreas Braunmiller, die zeigen, was München besonders gut kann: zusammenstehen, wenn es drauf ankommt. Braunmiller, 45, selbständiger Informatiker und alleinstehend, sagt: "Ich habe Zeit und Muße, mich um Menschen zu kümmern, die sich nicht dem Risiko aussetzen sollten, sich in der Kassenschlange etwas einzufangen." Also ist er am Mittwoch für Dieter Rothkegel einkaufen gegangen. Rothkegel hat ein geschwächtes Immunsystem und gehört zur Corona-Risikogruppe. Keine Großvorräte, kein Hamsterkauf: einfach nur Milch und Zucker, das hat er gebraucht.

Zusammengefunden haben die beiden über den Verein Münchner Freiwillige. Der ist aus der Vernetzung der Helferinnen und Helfer hervorgegangen, die sich im Herbst 2015 um die Flüchtlinge gekümmert haben, die am Münchner Hauptbahnhof ankamen. Die Ehrenamtlichen sind also sozusagen Experten in Spontanhilfe. Es sei nur naheliegend, die Erfahrungen, die man vor einigen Jahren mit der Versorgung vieler Menschen gesammelt habe, zu nutzen - und die damals aufgebaute Infrastruktur wieder zu aktivieren, sagt Koordinatorin Petra Mühling.

Ältere Menschen und jene, die der Risikogruppe angehören, können sich online oder telefonisch melden. Wer unterstützen möchte, kann dies ebenfalls online über ein Formular oder per E-Mail tun - bis Mittwochnachmittag haben sich schon fast 900 Menschen gemeldet. Nachbarschaftshilfe ist aber natürlich auch über andere Kanäle möglich: in Facebook-Gruppen, auf Portalen wie Nebenan.de - oder ganz klassisch: über einen Aushang im eigenen Treppenhaus.

Mutmaßliches Mordopfer im Auto entdeckt Der Mann ist in der Nacht zum Mittwoch offenbar erschossen worden. Nun ermittelt die Mordkommission.

Nur noch ein Besuch pro Tag Für Senioren sind soziale Kontakte wichtig - aber in Zeiten des Coronavirus gefährlich. Deshalb dürfen manche im Altenheim gar keinen Besuch mehr empfangen. Der Preis für die Sicherheit ist Einsamkeit.

Für die Kliniken zählt jeder Tag Die städtischen Krankenhäuser bereiten sich mit allen Kräften auf den Ansturm von Patienten vor - doch die Zeit ist ebenso knapp wie Personal und Material.

Stadtrat beschließt Corona-Hilfen In seiner vorerst letzten Sitzung beschließt der Stadtrat finanzielle Hilfen für städtische Einrichtungen und private Institutionen, die unter der Corona-Krise leiden. OB Reiter nutzt die Gelegenheit für einen Appell an die Münchner.

