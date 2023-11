Bürgermeisterin Dietl äußert sich zu Wohnbau-Turbulenzen, Gedenken an den 9. November, Islamisches Zentrum suspendiert Imam und mehr.

Von Lisa Miethke

"Wir schaffen es, 2000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen" Warum hat Gewofag-Chef Andreas Lehner wirklich hingeschmissen? Kann die Fusion mit der GWG zur "Münchner Wohnen" jetzt noch gelingen? Bürgermeisterin und Aufsichtsratschefin Verena Dietl wehrt sich gegen Kritik - und setzt sich hohe Ziele.

Söder appelliert an Mut der Demokraten 1923 werden beim Hitlerputsch vier Polizisten getötet. Der Ministerpräsident räumt ein, dass das "Nie wieder" als Credo der Bundesrepublik "brüchig geworden" sei. Am frühen Abend findet auf dem Odeonsplatz zudem eine Demo gegen rechts statt.

Ein schicksalhafter Tag in der Geschichte Münchens Ausgangspunkt der Pogromnacht und Startpunkt für die Rückkehr des Judentums ins Herz der Stadt: In der Hauptsynagoge "Ohel Jakob" wird an die Bedeutung des 9. Novembers erinnert. Die Gedenkveranstaltung ab 19 Uhr im Livestream.

Islamisches Zentrum suspendiert Imam Auslöser ist ein Post des Vorbeters zum Hamas-Terror gegen Israel. Der Betroffene spricht von "Missverständnissen", für die er sich entschuldige. Die Moschee steht im Visier des Verfassungsschutzes.

"In unserer Filiale hat natürlich jeder Angst"Alle 16 Münchner Standorte der Postbank bleiben am Donnerstag zu, am Stachus demonstrieren Mitarbeitende gegen geplante Filialschließungen. Sie fordern Klarheit, welche Filialen nun schließen müssen. Und der Konzern?

Rolltor kracht auf Porschedach Die Fahrerin behauptet, sie sei bei Grün aus der Garage ausgefahren, das Tor müsse technisch defekt gewesen sein. Sie verlangt 8600 Euro Schadensersatz. Doch das Amtsgericht hat eine ganz andere Vermutung.

Champions-League-Spiel gegen FC Bayern: Galatasaray-Fans zünden Pyrotechnik auf dem Marienplatz

In der Au: Platz vor den Museum Lichtspielen wird umgebaut

Fußgängerzone: Waller-Sünder meldet sich bei der Polizei

Strafprozess: Ein Poser und Dealer

Helmut Schleich im Lustspielhaus: Den Blick fest zurück gerichtet

