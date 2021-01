Wenn die Tagesausflügler aus München kommen, beginnt im Voralpenland oft das Gedränge, wie hier am Spitzingsee in dieser Woche.

Von Isabel Bernstein

Anhand der Kesselbergstraße in Kochel lässt sich das Problem vielleicht am besten verdeutlichen. An schönen Tagen stauen sich Tausende Autos die Serpentinen hinauf, bis zu 20 000 Personen besuchen dann den Walchensee (SZ-Plus). Die Anwohner in Urfeld berichten, dass sie an solchen Tagen oft minutenlang die andere Straßenseite nicht sehen können. Und dann sind da auch noch die Autofahrer, die ihr Fahrzeug illegal an der Kesselbergstraße parken.

Der Jochberg ist einer der, wenn nicht sogar der beliebteste Berg vieler Münchner. Der Aufstieg dauert nicht allzu lange, und von oben hat man einen Traumblick runter auf Walchen- und Kochelsee, zum Karwendel- und Estergebirge. Nur allein ist man dort oben praktisch nie.

Diese Liebe zum Jochberg besteht nicht erst seit diesem Corona-Sommer, zeigte sich da aber besonders. Das gilt auch für viele andere Bergregionen in den bayerischen Voralpen, sehr zum Verdruss der dortigen Bewohner. Die Klagen über "die Münchner", die alles vollparken, sich arrogant und respektlos den Einheimischen gegenüber verhalten, sich in der Natur aufführen wie die letzten Trampel, sie werden größer. Warum Einheimische so ein schlechtes Bild von "den Stoderern" haben, welche Punkte in der Debatte eine Rolle spielen und warum es seltsam ist, dass sich ausgerechnet Gemeinden wie Tegernsee oder Schliersee über die vielen Besucher beschweren, lesen Sie hier (SZ Plus).

