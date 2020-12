So verläuft die Corona-Impfung / Tauben in der Stadt / Update zum Tötungsdelikt in Obermenzing

Von Philipp Crone

Man muss am Rathaus schon genau hinsehen, dann kann man die schwarzen Netze erkennen, die Simse und Figuren verhüllen. Man kann aber so genau hinsehen, wie man will, Taubenkot wird man am Münchner Rathaus nicht finden. Die Innenstadt ist zwar voller Tauben, die sich gerne in der Nähe von snackenden Menschen aufhalten in dem über Generationen erworbenen und weitergegebenen Wissen, dass dann auch immer mal Krümel bis hin zu taubenschenkelgroßen Brezenstücken für sie abfallen. Aber so richtig gute Start- und Landemöglichkeiten gibt es für die Vögel rund um den Marienplatz nicht. Deshalb hopsen sie dort auch so oft über den Boden.

Am Rathaus sind es Netze, am Ruffinihaus die Spikes genannten Eisenstacheln, an wieder anderen Orten gibt es Elektrodraht. Tauben werden in München geliebt und gehasst, sie werden versorgt und verfolgt. Passanten werfen ihnen Krümel zu oder vertreiben sie. Hausbesitzer beauftragen Taubenabwehr-Firmen oder stellen sich ein Taubenhaus aufs Dach.

Wenn man sich mit Münchens Taubenbeauftragtem (SZ-Plus) oder mit dem Stadtjäger unterhält, wird schnell klar: Hier gibt es tiefe Gräben, die gerade noch tiefer werden. Zwischen denen, die füttern, und denen, die das für falsch halten. Dabei wollen eigentlich die allermeisten das gleiche: dass es den Tieren gut geht.

Diese Regeln gelten an Silvester in München Ein Jahreswechsel ohne Raketen, Böller und Sekt mit Freunden? Weil das Virus aber keine Pause macht, sind auch an Silvester strenge Maßnahmen in Kraft. Was am 31. Dezember erlaubt ist - und was nicht.

So verläuft die Corona-Impfung derzeit in München Nach dem zögerlichen Start haben nun an den großen Kliniken und im Münchenstift die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Noch am Dienstagmorgen war unklar, ob die Dosen auch wirklich kommen.

Polizei: 66-jährige Frau wurde getötet Am Sonntagabend entdeckte ein Zeuge die Frau leblos in einer Wohnung. Die Obduktion hat nun ergeben, dass die Frau umgebracht wurde. Die Fahndung läuft.

Knapp 100 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz Das ist die Bilanz nach gut 1000 Kontrollen der Polizei. Mehrere Personen feierten in einem Haus in der Bayerstraße "deutlich wahrnehmbar miteinander" - ohne Masken.

