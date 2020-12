Das ist die Bilanz nach gut 1000 Kontrollen der Polizei. Mehrere Personen feierten in einem Haus in der Bayerstraße "deutlich wahrnehmbar miteinander" - ohne Masken.

Von Bernd Kastner und Isabel Bernstein

Die Polizei hat auch am Montag wieder einige Menschen erwischt, die sich nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. Bei gut 1000 Kontrollen bis Dienstagfrüh wurden knapp 100 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz registriert. Am Montagmittag wurde die Polizei über den Notruf 110 informiert, dass sich mehrere Jugendliche in der Verdistraße aufhielten und offenbar Drogen konsumierten. Die Besatzungen mehrerer Streifenwagen trafen in einem leer stehenden Haus tatsächlich mehr als zehn Personen an, die alle wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen angezeigt wurden.

Am Montagabend gegen 19 Uhr stellten Beamte der Inspektion am Hauptbahnhof fest, dass in einem Haus an der Bayerstraße mehrere Personen "deutlich wahrnehmbar miteinander feierten" - ohne Masken, ohne Mindestabstand. Die Polizei brachte 18 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz zur Anzeige, anschließend mussten alle Personen das Haus verlassen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 159,5. Am Dienstag meldete die Stadt München 224 neue Corona-Fälle und zwölf weitere Todesfälle. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg damit auf 548. Dass die Inzidenzwerte seit Weihnachten sinken, liegt indes zu einem großen Teil daran, dass über die Feiertage bis Neujahr viele Labore geschlossen haben und weniger getestet wird.