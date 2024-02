Von Jutta Czeguhn

"In den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu blühen. Und in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten ..." Frühjahr 1995, Eva Bromfield sitzt im dunklen Kinosaal des Münchner Stadtmuseums. Dort läuft eine Filmreihe, die an das Kriegsende vor 50 Jahren erinnert. Auf der Leinwand singt Marlene Dietrich, als glamouröse Nachtclubsängerin Erika von Schlütow verdreht sie in Billy Wilders Komödie "A Foreign Affair" (1948) US-Offizieren den Kopf.