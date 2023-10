Gemischte Gefühle, harte Selbstkritik, große Enttäuschung, fröhliche Erleichterung, verhaltenes Geraune - so in etwa lässt sich die Stimmungslage bei den Münchner Parteien am Sonntagabend während der verschiedenen Wahlpartys in der Stadt beschreiben. Mit Hochspannung hatten am Abend von 18 Uhr an die Parteimitglieder gemeinsam die bayernweiten Hochrechnungen verfolgt. Mit den Münchner Zahlen war erst gegen 20 Uhr zu rechnen. Vom Landtagsgebäude bis zum Löwenbräukeller (CSU), von der Muffathalle (Grüne), dem Oberangertheater (SPD), dem Augustiner-Keller (Freie Wähler) bis zum Ella im Lenbachhaus (FDP) hielten sich Jubel und Enttäuschung die Waage. Nach den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF kam die CSU auf 36,5 bis 37,0 Prozent. Die Freien Wähler verbessern sich auf 14,0 Prozent (2018: 11,6). Die Grünen verlieren auf 15,5 bis 16 Prozent (2018: 17,6). Die AfD gewinnt stark dazu auf 15,0 bis 16,0 Prozent (10,2). Die SPD erreicht dagegen nur magere 8,5 Prozent (9,7). Die FDP fliegt mit 3,0 wohl aus dem Parlament (5,1).

Während sich in Bayern eine geringere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren abzeichnet, scheint in der Stadt München das Interesse größer daran zu sein, wer in Bayern in der kommenden Legislaturperiode mit wieviel Stimmen im Landtag das Sagen hat. Knapp 68 Prozent der wahlberechtigten Münchnerinnen und Münchner gingen am Sonntag bei mildem spätsommerlichen Wetter zu den Wahllokalen oder hatten per Briefwahl abgestimmt. Teilweise kam es zu langen Wartschlangen vor den Wahlkabinen. Bei der bisher letzten Landtagswahl hatten in München 72,7 Prozent gewählt. Bayernweit hingegen rechnet die Wahlleitung nur mit einer Beteiligung von 60 Prozent bei 9,4 Millionen Berechtigten. 2018 waren es gut 72 Prozent.

Die Luft im vierten Stock des Konferenzbaus im Maximilianeum, wo sich CSU-Graden versammelt hatten, war heiß, sehr heiß. Das Abschneiden seiner Partei und das Agieren der Kandidaten beurteilte Münchens CSU-Chef Georg Eisenreich so: "Sehr geschlossen, sehr engagiert, auch in den schwierigen Ecken." Mit der Parteispitze um Ministerpräsident Markus Söder hatte er im Landtag die ersten Hochrechnungen erwartet, bevor es zur großen Feier in den Löwenbräukeller ging und man dort die Feinheiten in den einzelnen Stimmkreisen erörterte.

Das schlechte Abschneiden der SPD sorgte in den eigenen Reihen für sehr schnelle Reaktionen und Selbstkritik. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) meldet sich mit einem kritischen schriftlichen Statement zu Wort: "Das Ergebnis ist leider noch schlechter als befürchtet, und da gibt's auch nichts schönzureden. Erneut ist es offenbar nicht gelungen, die politischen Themen, die die Menschen in Bayern wirklich bewegen, anzusprechen. Ich gehe davon aus, dass nach diesem Ergebnis nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden kann." sein Vorgänger Christian Ude äußerte sich im BR ähnlich: "Der Erdrutsch hat vor fünf Jahren stattgefunden. Die Partei hat dann voller Selbstbewusstsein gesagt ,weiter so`. Und wenn man nach einem erdrutschartigen Verlust "weiter so" sagt, dann geht es halt auch weiter so. Dass es keinen bundespolitischen Rückenwind gibt, das kommt natürlich noch dazu."

Münchens SPD-Fraktionschefin Anne Hübner zeigte sich ebenso enttäuscht: "Wir sollten nichts schön reden. Das ist eine schlimme Niederlage für die SPD. Soziale Themen sind aktuell so wichtig wie nie zuvor, aber es gelingt uns einfach nicht, als glaubhafte Vertreterin für den Zusammenhalt in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden." Florian von Brunn war der Wahlkampf am Ende nicht so gut gelaufen - wegen einer Corona-Infektion musste er in den Tagen vor dem Abstimmungstermin eine Reihe von Veranstaltungen absagen. Nun schien er aber wieder genesen zu sein, am Nachmittag gab er in München seine vier Stimmzettel ab. Er habe sich den Sonntagabend aber "anders vorgestellt", sagte er später in der Muffathalle. Die SPD werde das Ergebnis "demokratisch und mit Demut annehmen" und werde sich "als Partei damit auseinandersetzen".

Bei der AfD äußerte sich Markus Walbrunn, derzeit noch Stadtrat, vorsichtig positiv.Mit Listenplatz drei in Oberbayern hat er beste Chancen, in den Landtag zu kommen. Walbrunn, 36, steht um viertel vor sechs auf dem Hof der Grundschule an der Oselstraße in Obermenzing. Er will später bei der Auszählung zuschauen, sein "demokratisches Recht wahrnehmen". Zweifel, ob in unserem politischen System alles mit rechten Dingen zugeht, sind bei der AfD ja oft zu hören. Aber Walbrunn sagt auch, dass er "nicht an systematischen Wahlbetrug" glaube.

In 506 Wahllokalen, verteilt über die gesamte Stadt, hatten die knapp 910 000 wahlberechtigten Münchnerinnen und Münchner am Sonntag ihre Stimmen abgegeben. Insgesamt 4104 Wahlurnen standen bereit. Bereits am Sonntagvormittag berichteten viele Helferinnen und Helfer aus den Wahllokalen von regem Betrieb, vor manchen Türen bildeten sich Warteschlangen. So mussten die Wählerinnen und Wähler vor einem Wahllokal in Sendling oder am Effnerplatz gut eine Stunde auf dem Vorplatz anstehen, wenigstens bei sehr milden Temperaturen. In München lag die Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler um 17.30 Uhr bei 67,4 Prozent. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 68,8 Prozent gelegen, insgesamt waren es 72,7 Prozent, bei der Bundestagwahl 2021 hatten 80,2 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt.

In neun Stimmkreise ist München unterteilt. Bei der jüngsten Landtagswahl 2018 hatten die Grünen in ihrer Wahlparty am Abend ihr Glück kaum fassen können: Sie wurden damals erstmals zur stärksten Kraft in der Stadt und holten fünf Direktmandate. Die übrigen vier errang vor fünf Jahren die CSU. Die Sozialdemokraten erlebten ein Debakel, gingen bei den Direktmandaten leer aus. Insgesamt war München in der vergangenen Legislaturperiode mit 24 Abgeordneten vertreten.

Der Trend setzte sich dann auch bei der Bundestagswahl 2021 fort. Die Karte mit den Münchner Wahlkreisen changiert seitdem schwarz-grün - oben herum ein schwarzer Gürtel, im Süden frisches Grün. Denn erstmals hatten dort die Münchner Grünen mit Jamila Schäfer ein Direktmandat für Berlin holen können.

Münchens Grünen-Co-Chefin Svenja Jarchow betont am Sonntagabend, dass es in jedem Fall das zweitbeste Landtagswahlergebnis der Partei sei. Es hätte also schlimmer kommen können, angesichts des Umstands, dass die Grünen von allen Seiten als Gegner angegangen wurden - die Erleichterung ist spürbar. "Wir stehen weiterhin ganz vorne, und das nach einem Wahlkampf, der unterirdisch war", resümiert Jarchow.

Durch die Reihen der Freien Wähler ging nach den ersten Prognosen zunächst ein Raunen durch den Augustinerkeller, offenbar hatte man doch noch mehr erwartet. Doch Generalsekretärin Susann Enders rief zum Jubel auf, angesichts des Zuwachses an Stimmen.

München ist mit seinen rund 1,5 Millionen Einwohnern in vielerlei Hinsicht ein Spezialfall in Bayern. Im Gegensatz zu weiten Teilen des Landes sind hier die Grünen die stärkste Fraktion im Stadtrat und regieren gemeinsam mit der SPD, der auch Oberbürgermeister Dieter Reiter angehört. Und natürlich fällt München auch, was die drängenden Themen angeht, aus der Rolle, etwa beim Verkehr: Wo die Leute auf dem Land aufs Auto setzen (müssen), auch weil der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel vernachlässigt wird, fahren viele Münchnerinnen und Münchner vermehrt Lastenfahrrad und hoffen, dass irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft doch einmal die zweite Stammstrecke kommt. Mit Blick auf den Zuzug und die wachsenden Pendlerströme wird sie immer dringender benötigt.

Den Sonntag hatte das städtische Wahlamt, das im Kreisverwaltungsreferat (KVR) beheimatet ist, akribisch vorbereitet und auch mögliche Hindernisse durch den am gleichen Tag stattfindenden München-Marathon berücksichtigt. Entlang der 42,195 Kilometer langen Strecke waren bis in den Nachmittag hinein viele Straßen gesperrt. "Da gibt es überhaupt keine Probleme", kommentierte ein Polizeisprecher das Zusammentreffen der beiden Großereignisse. Die Streckenführung sei bei der Einteilung der Stimmbezirksgrenzen wo immer möglich berücksichtigt worden, hieß es aus dem KVR. So musste am Sonntag nur weniger als ein Prozent der Stimmberechtigten die Laufstrecke überqueren, um zu ihrem jeweiligen Wahllokal zu kommen.

Nach 18 Uhr zählten der jeweilige Wahlvorstand und sein Team die Kreuzchen auf den Zetteln aus. Als technische Ausstattung verfügen sie über einen Wahlkoffer. Dieser digitale Helfer wird seit der Bundestagswahl 2017 eingesetzt und verhindert Fehler, wie sie immer wieder vorkommen. Er rechnet die Ergebnisse automatisch zusammen und stellt eine sichere Leitung ins Wahlamt her. Die Stimmenzahlen aus dem Wahllokal werden in Echtzeit übermittelt.

1026 Wahlkoffer waren diesmal im Einsatz, 520 davon im Briefwahlzentrum im Münchner Norden. Weil die Anzahl der Münchnerinnen und Münchner, die vorab per Brief ihre Stimme abgeben, auch bei dieser Landtagswahl wieder gestiegen ist, waren dort mehr Helfer im Einsatz als in den Wahllokalen. Mehr als 375 000 Münchner hatten sich die vier Stimmzettel inklusive Bezirkstagswahl vorab geholt, so viele wie nie zuvor bei einer Landtagswahl.

Während das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl noch am späten Abend oder in der Nacht feststehen soll, werden die Ergebnisse der Bezirkstagswahlen, die im Schatten der Landtagswahlen stattfanden, erst später ermittelt.

