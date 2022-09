Kinderbetreuung in München:Wenn 30 000 Kita-Plätze nicht genug sind

Von Lea Kramer

Die eine Familie fährt täglich fünf Kilometer von Haidhausen nach Harlaching, um das Kind in den Kindergarten zu bringen. Die andere hat eine neue Wohnung in Steinhausen, zum Tagesvater pendelt sie nach Sendling. Trotz Wasserschadens, eingeschränkter Öffnungszeiten und dem steilen Tierparkberg fährt das dritte Elternpaar täglich von Harlaching in die Krippe nach Thalkirchen. Die Bestandsaufnahme im Bekanntenkreis zeigt: Wer in München einen Platz zur Kindertagesbetreuung gefunden hat, gibt ihn so schnell nicht auf. Doch was ist mit denjenigen, die zum Start des neuen Kita-Jahres am 1. September noch suchen? Vor welchen Herausforderungen stehen die Einrichtungen - und was halten sie vom Vorschlag der Sozialministerin, den Personalbedarf durch weniger qualifizierte Kräfte zu beheben?

1450 Kitas gibt es in München, betrieben unter anderem von konfessionellen Trägern, privaten Unternehmen und gemeinnützigen Vereinen. Die Stadt selbst unterhält 450 Einrichtungen mit Plätzen für an die 38 000 Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder. Hinzu kommen zahlreiche Tagesmütter und Tagesväter. Jährlich können so zum Stichtag im Frühjahr mehr als 30 000 Betreuungsplätze neu vergeben werden. Das klingt viel, ist aber trotzdem zu wenig.

Im Juli 2022 lebten in München dem Statistischen Amt zufolge 92 272 Kinder im Alter zwischen einem und fünf Jahren, im Jahr zuvor waren es gut 500 Kinder weniger. Der Versorgungsgrad bei den Ein- bis Dreijährigen lag im September 2021 laut dem Referat für Bildung und Sport (RBS) bei 72 Prozent, neuere Daten liegen nicht vor. Bei den Drei- bis Sechsjährigen lag er bei 96 Prozent. Somit ist das vom Stadtrat vorgegebene Ziel von 60 Prozent im Krippenbereich erreicht, die 100 Prozent im Kindergartenbereich aber noch nicht.

Viele Eltern haben ihre Kinder wegen Corona wohl später angemeldet

Daher häufen sich im Herbst die Aushänge an den Spielplätzen und die Gesuche im Internet. "Ich bin total verzweifelt über diese ganze Kindergartensituation", schreibt die Mutter eines Vierjährigen aus Allach-Untermenzing in einer lokalen Facebook-Gruppe. Seit einem Jahr suche sie erfolglos, obwohl sie mehr als 20 Einrichtungen kontaktiert habe. Das mag auch daran liegen, dass der Stadtbezirk im Vergleich zur restlichen Stadt am schlechtesten mit Kindergartenplätzen ausgestattet ist.

Wie vielen Familien es ähnlich geht, weiß die Stadt nicht. Über den Kita-Finder, die zentrale Vergabesoftware, findet keine Auswertung statt. "Diese wäre aber ohnehin nicht aussagekräftig, da auch Zusagen und Anmeldungen außerhalb des Kita-Finders getätigt werden", sagt RBS-Sprecher Andreas Haas. Doch die Stadt geht davon aus, dass es dieses Jahr einen erhöhten Bedarf an Krippenplätzen gibt. Derzeit würden sich viele Eltern bei der städtischen Beratungsstelle melden. Man nehme an, sagt Haas, "dass viele Eltern aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen im vergangenen Jahr ihre kleinen Kinder erst dieses Jahr für den Kitabesuch angemeldet haben". Weil Personal fehle, sei das eine Herausforderung.

Damit hat auch der Naturkindergarten in Bogenhausen zu kämpfen. Seit fast 20 Jahren besteht die Eltern-Kind-Initiative, die in einem Bauwagen im Pühnpark ihre Basis hat. Nun droht dem Verein die Schließung, weil eine Betreuerin in Rente geht und eine weitere gekündigt hat. "Jetzt werden die Kinder aktiv", sagt Vorstand Lukas Hugo. "Sie basteln Plakate und hängen sie im Viertel auf."

Dem Verein könnte ein Vorstoß aus dem bayerischen Sozialministerium helfen. Ende August hatte Ministerin Ulrike Scharf (CSU) angeregt, die Kommunen und freien Kita-Träger sollten von der Experimentierklausel des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes Gebrauch machen. Im Unterschied zur klassischen Kindertageseinrichtung können in sogenannten Mini-Kitas statt wie bisher zwölf nun 15 Kinder von geringer qualifiziertem Personal betreut werden.

Statt Standards zu senken, sollten mehr Studienplätze geschaffen werden

Seit 2020/2021 sind dem RBS zufolge 20 solcher kleinen Kitas in München entstanden. Die Stadt selbst kläre aber noch, ob und wie solche Konzepte umgesetzt werden könnten. Die freien Träger reagieren ebenfalls zurückhaltend. Es dürfe keine "Zwei-Klassen-Kindertagesbetreuung" entstehen, sagt Alexa Glawogger-Feucht, Geschäftsführerin beim Verband der katholischen Kindertageseinrichtungen in Bayern. Bevor man die Standards senke, solle man lieber mehr pädagogische Studienplätze schaffen oder staatliche Förderungen für eine Weiterbildung anbieten.

Dem Kreisjungendring München-Stadt (KJR) etwa fehlen 20 Erzieher und Kinderpflegerinnen. Die offenen Stellen zu besetzen sei eine Herausforderung, doch es gebe noch ein weiteres Problem: "Für größere Gruppen braucht es auch größere Räume - die nicht vorhanden sind", sagt Sprecherin Angelika Baumgart-Jena.

Nach Räumen sucht auch Clare Nagrauft. Sie ist Geschäftsführerin im Verein Kinderkrippe Klausenburg e.V. in Zamdorf. Das Bürogebäude, in dem sich die Krippe befindet, soll Anfang 2024 abgerissen werden. Findet sich bis dahin keine geeignete Immobilie, muss die Einrichtung schließen. "Es ist zum Mäusemelken: Wir haben Makler beauftragt, uns an die Stadt und die Lokalpolitik gewandt, aber wir finden nichts!"

Hätte der Verein mehr Platz, könnte er auch eine Kindergartengruppe anbieten. "Wir haben einen guten Ruf und trotz des Erziehermangels langjähriges Stammpersonal", sagt Nagrauft. Die Krippe sei eine funktionierende Einheit, eine Schließung wäre auch für Bogenhausen ein Verlust - derzeit gibt es dort nicht mal für jedes zweite Kleinkind einen Krippenplatz.