Manche sind nach nur einer Amtsperiode wieder verschwunden, andere prägen das Rathaus für Jahrzehnte. Allen ist gemeinsam: Wer sich in den Stadtrat wählen lässt, erhält stets nur einen "Vertrag" über sechs Jahre - dann gilt es, sich neu zu bewerben. Diesen Schritt werden einige Altgediente bei der Wahl im März 2020 nicht mehr gehen, für sie heißt es Abschied nehmen von der Kommunalpolitik. Für Walter Zöller zum Beispiel, der 1972 erstmals im Großen Sitzungssaal Platz nehmen durfte. Kurz vor den Olympischen Spielen.

Zöller zählt zu den bekanntesten Mitgliedern des Münchner Stadtrats. Der CSU-Politiker war in den Achtzigerjahren Oppositionsführer und nach dem Übertritt zweier Sozialdemokraten sogar plötzlich mit einer Mehrheit ausgestattet, deren Couleur sich von der des SPD-Oberbürgermeisters unterschied. Der hieß seinerzeit Georg Kronawitter und wurde auch der rote Schorsch genannt.

Mit Zöller verlassen weitere prominente Köpfe das Stadtparlament: Bürgermeisterin Christine Strobl von der SPD beispielweise, das CSU-Urgestein Hans Podiuk und die einstige Grünen-Hoffnungsträgerin Sabine Nallinger, die 2014 noch OB-Kandidatin war. Zwar auf der Liste vertreten, aber auf einem miserablen Platz, ist der FDP-Politiker Michael Mattar, dessen Redebeiträge sehr oft eine alternative Sichtweise politischer Vorgänge versprechen. Mattar rechnet nicht mehr mit seinem Wiedereinzug.

