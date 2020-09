"Querdenken"-Demo in München / Eskalation am Gärtnerplatz / Baustellen fürs Klima

Von Julian Hans

Vor einer Woche haben die Bilder das ganze Land schockiert: Menschen, die angeblich nach Berlin gereist waren, weil sie an der Gefährlichkeit von Corona zweifeln und keine Masken tragen mögen, standen auf den Stufen des Reichstagsgebäudes und schwenkten Fahnen aus Zeiten, in denen das Parlament wenig zu melden hatte.

Derweil beteuerten die Organisatoren der "Querdenken"-Demo, es gehe ihnen nur um Liebe, Wahrheit, Frieden und den Schutz der Grundrechte. Wer könnte da schon etwas dagegen haben? Merkwürdig nur, dass sich in ihrem Umfeld neben echten Zweiflern und vermeintlich erleuchteten Esoterikern so viele handfeste Rechtsextreme herumtreiben. Auch Vertreter von Pegida, der AfD, den sogenannten Reichbsbürgern und der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg aus Bayern und München waren nach Berlin gereist. Dort luden die Veranstalter dann dazu ein, das gleiche Spektakel zwei Wochen später in München zu wiederholen.

Für kommenden Samstag plant "Querdenken 089" einen Demonstrationszug durch die Innenstadt und eine Kundgebung auf dem Odeonsplatz. Zwischen Polizei und KVR laufen nun Gespräche, wie ähnliche Bilder wie in Berlin verhindert werden könnte. Es gibt ja genug Gebäude in der Innenstadt, die für die Nazis von Bedeutung waren. Die Polizei bezieht nach eigener Aussage auch die Erkenntnisse von Staats- und Verfassungsschutz in ihre Einsatzplanung mit ein. Besonderes Augenmerk gelte dem Schutz historisch belasteter Gebäude, heißt es aus dem Polizeipräsidium. Wehende Reichsflaggen vor der Feldherrnhalle wären ein Bild, das München auf keinen Fall in die Welt senden möchte.

Eskalation bei Polizeieinsatz am Gärtnerplatz Der Sommer endet mit dem hässlichen Bild von einem Schlagstock im Gesicht eines jungen Schwarzen - und erneuten Vorwürfen an die Polizei.

70 Anzeigen nach großer Party in Gaststätte am Odeonsplatz Es habe schon vorher Hinweise gegeben, dass in dem Lokal nicht auf die Corona-Regel geachtet wird, sagt die Polizei. Bei der Kontrolle entdecken die Beamten einen Partybereich mit 300 Gästen.

München buddelt fürs Klima Die vielen Baustellen erhitzen zwar die Gemüter - doch die Stadt hofft, mit den neuen Energieleitungen die Kohlendioxid-Emissionen erheblich zu senken.

Jugendlicher tritt Kontrolleurin in Bauch Der Jugendliche hatte zwar einen Fahrschein, war aber außerhalb der bezahlten Zone unterwegs. Mehrere Fahrgäste halfen der Schaffnerin und zerrten den Angreifer weg.

