70 Anzeigen nach großer Party in Gaststätte am Odeonsplatz

Junge Leute genießen die Abendstimmung an der Feldherrnhalle am Odeonsplatz - das Bild stammt aus einer Zeit vor Corona. So ein Beisammensein ist aber auch derzeit erlaubt. Eine Party mit 300 Menschen dagegen nicht.

Bei einer großen Feier ist am Wochenende in einem Lokal nahe des Odeonsplatzes gleich dutzendfach gegen die Corona-Regeln verstoßen worden. Die Polizei hat etwa 70 Anzeigen wegen Missachtung des Infektionsschutzgesetzes erstattet.

Der Polizei zufolge habe es schon vorher Hinweise darauf gegebe, dass in der Gaststätte regelmäßig gegen die Auflagen verstoßen werde. In der Nacht auf Sonntag wurde das vollbesetzte dreistöckige Lokal kontrolliert - und dabei ein Bereich entdeckt, in dem etwa 300 Menschen gefeiert hätten. Die Polizei beendete die Party. Der Großteil der Gäste sei uneinsichtig gewesen. Gegen den Betreiber des Lokals wurde wegen Verstößen gegen die sogenannte Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Anzeige erstattet.

Die Regeln für Gaststätten und Feiern in Bayern sind in den vergangenen Monaten häufiger angepasst worden. Derzeit gilt aber noch immer, dass etwa in Restaurants nur Verwandte und Angehörige zweier Haushalte oder Gruppen von bis zu zehn Personen an einem Tisch zusammensitzen dürfen. Dem liegen die Regeln der Kontaktbeschränkungen zugrunde.

Für Vereinstreffen oder private Feiern wie Geburtstagspartys oder Hochzeiten gilt aktuell eine Höchstzahl an Besuchern von 100 in Innenräumen und 200 im Freien. Und egal wo man sich trifft, sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.