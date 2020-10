Von Susanne Hermanski

Das Streichkonzert hat begonnen. Während in den Konzertsälen der Stadt bedrückende Stille herrscht, setzt die Politik den Rotstift an. Zu den Kulturprojekten, die den Entscheidungen der Stadträte bereits zum Opfer gefallen sind, gehören die Sanierung des Stadtmuseums und das Forum Humor. Hinter den Kulissen tobt der Kampf um jeden Euro für die im Taumel befindlichen städtischen Institutionen und die Freie Szene.

Doch hat alles, was jetzt entschieden wird, langfristige Effekte. Das Forum Humor etwa sollte nicht nur für sich allein stehen, es sollte - verortet im Gebäude der Alten Viehbank - auch ein ganzes, neues Kulturareal in der Isarvorstadt abrunden. Gemeinsam mit dem bald fertigen Volkstheater und der alteingesessenen Kabarettbühne des "Wirthaus im Schlachthof". Anstelle dessen soll nun in die Alte Schlachthofbank ein Hospiz einziehen. Eine seltsame, auf deprimierende Weise symbolträchtige Entwicklung.

Einerseits mag man die Not politischer Entscheider verstehen. Andererseits darf man es ihnen nicht leicht machen. Es geht jetzt nicht nur um die Frage, ob Freie Theater, Orchester oder Clubs fortbestehen. Es geht um mehr. Womit will diese Stadt künftig identifiziert werden? Vor allem bei jungen kreativen Köpfen, die jede Metropole braucht, um zu prosperieren? Was wird diese Leute in Zukunft anziehen? Der FC Bayern? Die Wiesn? Bayerns stur auf Spur bleibende Verbrennungsmotorenwerke? Oder soll es ein anderes Pfund sein, mit dem München die globalisierte Welt für sich einnimmt, eine Welt, in der Teile Asiens und der USA längst technologisch davongebraust sind? Ein anderes, für diese Konkurrenz uneinholbares Argument könnte es sein: Münchens einzigartige Kultur im Herzen Europas.

DER TAG IN MÜNCHEN

Zwölf Corona-Fälle im Münchner Schlachthof Die infizierten Personen wurden diese Woche bei Reihentestungen in der Rinderschlachtung entdeckt.

Zwei Autofahrer rasen mit 140 Stundenkilometern durch die Stadt Die Polizei stoppte das Rennen zwischen einem BMW und einem Porsche im Tunnel des Innsbrucker Rings. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Wirt erhält wegen Corona-Ausfall eine Million Euro von Versicherung Der Wirt des Augustiner-Kellers in München hatte seinen Versicherer verklagt, der für den Ausfall im Lockdown nicht aufkommen wollte. Das Urteil gilt als richtungsweisend.

Zwölfeinhalb Jahre Haft wegen Geldautomaten-Sprengungen Die Strafe fällt so hoch aus, weil sich der 29-Jährige bei seiner Flucht äußerst rücksichtslos verhielt - drei Beamte wurden dabei verletzt, fünf Polizeiautos beschädigt und 30 Schüsse abgefeuert.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg