Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Eine Infektwelle rollt durch München Sie kommen zu früh und sie kommen geballt - vor allem Atemwegserkrankungen setzen den Menschen zu. Wie es in den Arztpraxen aussieht und warum dem Immunsystem einige "Updates" entgangen sind. (SZ Plus)

Was die Signa-Pleite für die Innenstadt bedeutet In der Politik geht die Sorge vor jahrelangem Stillstand und Verfall auf riesigen Grundstücken in bester Lage um. OB Reiter spricht von "bitteren" und "schlechten" Nachrichten. Auch die Unsicherheit über die Zukunft der Galeria-Kaufhäuser wächst. (SZ Plus)

Winter-Radeln soll sicherer werden Spurrillen und Glatteis schrecken Menschen oft davon ab, auch in der kalten Jahreszeit aufs Rad zu steigen. Nun will die Stadt auf einigen Strecken einen veränderten Winterdienst testen.

Taxistand am Hauptbahnhof fällt weg Die Deutsche Bahn kündigt den Taxlern die Fläche überraschend schon zum Jahreswechsel. Ersatz ist im Umfeld kaum zu finden.

So soll "Die Schmiede" aussehen Im Münchner Norden soll ein multifunktionales Quartier auf 5,6 Hektar Fläche entstehen. Das Büro erlebt in der Planung eine Renaissance, viele Gebäude sollen flexibel genutzt werden. (SZ Plus)

Städtischer Wohnungsbau: "Wir stecken mitten in einem Sumpf von Problemen"

Übung der Rettungsdienste: Leben retten in der Chaosphase

Stadtratsbeschluss: Siegfried Benker wird Münchner Ehrenbürger

Prozess am Amtsgericht: Bankangestellter überweist Geld an sich selbst (SZ Plus)

Bahnhof Pasing: Jugendlicher konsumiert Lachgas und stürzt unter Zug

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg