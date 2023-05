Von zwei rassistischen Attacken binnen weniger Stunden am Pfingstwochenende berichtet die für die Sicherheit an Bahnhöfen zuständige Bundespolizei. Kurz vor Mitternacht beleidigte am Samstag ein 50-Jähriger eine 31-jährige Deutsche und deren Sohn in einer S-Bahn von Starnberg in Richtung München wegen ihrer Hautfarbe. Dann zog er seine Hose herunter und entblößte sich vor ihr. In Pasing wurde der Mann festgenommen, er kam in Untersuchungshaft.

Gegen 2.30 Uhr am Pfingstsonntag wurde eine Streife der Bundespolizei auf eine Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und einer fünfköpfigen Personengruppe im Hauptbahnhof aufmerksam. Der 31-Jährige soll eine 17-Jährige rassistisch beleidigt und eine 16- und eine 18-Jährige sexuell belästigt haben. Der Mann aus dem Landkreis Erding verhielt sich auch aggressiv gegenüber den Bundespolizisten und verletzte einen Beamten.