Als Münchner Pendant zu "Sex and the City" wurde die Serie angekündigt - womit wir wieder bei den Vergleichen wären, und um alle Kritiken zu "Servus Baby" zusammenzufassen: München ist nicht New York, im positiven wie im negativen Sinne. Jedenfalls geht es in der BR-Produktion "Servus Baby" um vier Münchner Frauen Anfang 30, die entweder die Liebe suchen, vor ihr flüchten oder gar nicht genau wissen, was sie eigentlich sein soll. Lou, Mel, Eve und Tati heißen die vier Hauptfiguren. Die erste Staffel bestand aus vier Folgen, in jeder steht eine der Frauen im Zentrum - ein derber Spaß samt verschwundenem Kondom, Mädelsabenden und Englischem Garten - teilweise in schönstem Münchner Lokalkolorit. Doch bei all dem Spaß geht es in der Serie vor allem um Freundschaft. Erdacht wurde "Servus Baby" von der Regisseurin Nathalie Spinell, die an der HFF studierte. Ihr gefällt der Vergleich mit "Sex and the City" übrigens gar nicht: "Wir sind anders dreckig", sagte sie in einem Interview. Ob Carrie oder Lou, "Servus Baby" war ein großer Erfolg: Die ersten vier Folgen wurden mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet, beim BR wurde sofort eine zweite Staffel bestellt, die Dreharbeiten gingen gerade zu Ende. 2020 soll die zweite Staffel dann ausgestrahlt werden.

