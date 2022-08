Von Martin Bernstein

Israelische Teilnehmer an den European Championships sind am Dienstagabend Ziel eines antisemitischen Übergriffs geworden. Ein arabischstämmiger Security-Mitarbeiter zeigte den Hitlergruß in Richtung von 16 Sportlerinnen und Sportler, die im Olympiagelände unterwegs waren, um Gedenkorte an das vor 50 Jahren verübte Massaker zu besuchen.

Der Vorfall ereignete sich um 19.20 Uhr auf der Hanns-Braun-Brücke, die das Olympiastadion mit dem Olympischen Dorf verbindet - und damit in unmittelbarer Nachbarschaft für das Mahnmal "Klagebalken", das dort an die 1972 ermordeten israelischen Sportler erinnert. Oberstaatsanwalt Andreas Franck, Antisemitismus-Beauftragter der bayerischen Justiz, will den Fall übernehmen.

Polizisten, die die israelische Delegation zum Mahnmal und zu den weiteren Gedenkorten begleiteten, bemerkten den antisemitischen Vorfall. Tatverdächtig ist ein 19 Jahre alter gebürtiger Berliner, der einen arabischen Namen trägt und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Gegen ihn wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Paragraf 86a des Strafgesetzbuches sieht dafür Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor.

Drei ebenfalls anwesende Kollegen des Berliners haben sich nach Polizeiangaben nichts zuschulden kommen lassen. Der Veranstalter der European Championships reagierte sofort und schloss den Security-Mitarbeiter von den noch bis Sonntag dauernden Spielen aus.

Mehrere Gedenkorte im Olympiapark erinnern an die Opfer des Olympia-Attentats

Zusätzliche Brisanz erhält der Vorfall vom Dienstag durch die antisemitischen Ausfälle des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas am selben Tag im Kanzleramt. Bei einer Pressekonferenz hatte sich der Staatsgast auf Nachfrage nicht für den blutigen Terroranschlag während der Olympischen Spiele von 1972 entschuldigt, sondern im Gegenteil die Shoah relativiert und die israelische Politik mit dem Holocaust gleichgesetzt.

Im Münchner Olympiapark erinnern mehrere Gedenkorte an die elf israelischen Opfer des von der palästinensischen Terrororganisation "Schwarzer September" am 5. September 1972 verübten Anschlags. Auf dem 1995 vom Landshuter Bildhauer Fritz Koenig geschaffenen "Klagebalken" aus Granit sind die Namen Mosche Weinberg, Yossef Romano, Zeev Friedman, David Mark Berger, Yakov Springer, Eliezer Halfin, Yossef Gutfreund, Kehat Shorr, Mark Slavin, André Spitzer und Amitzur Schapira in hebräischen Buchstaben eingraviert, der des bayerischen Polizisten Anton Fliegerbauer, der beim Befreiungsversuch in Fürstenfeldbruck ums Leben kam, in lateinischer Schrift.

Ein "Einschnitt" genannter Erinnerungsort für die Opfer des Anschlags wurde 200 Meter von der Brücke entfernt vor fünf Jahren eingeweiht. Am Tatort in der Conollystraße, dem einstigen Quartier der israelischen Sportler, erinnert lediglich eine Steintafel an die Opfer. Sie "starben eines gewaltsamen Todes", heißt es da, ohne die Verantwortlichen für die Morde zu benennen.

An den Wettbewerben der European Championships beteiligen sich 72 israelische Sportlerinnen und Sportler. Nach dem Goldmedaillengewinn des israelischen Marathon-Teams erklang am Montag 50 Jahre nach dem Münchner Anschlag die israelische Nationalhymne Hatikwa zu Ehren der siegreichen Läufer auf dem Odeonsplatz. "Was für ein unbeschreiblicher Moment!" twitterte das israelische Generalkonsulat.