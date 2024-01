Von Martin Bernstein und Bernd Kastner

München hat ein deutliches Zeichen gegen die AfD und den Rechtsextremismus gesetzt. Es kommen so viele Menschen zu der Kundgebung vor dem Siegestor am Sonntagnachmittag, dass die Versammlung nach einer Dreiviertelstunde aus Sicherheitsgründen abgebrochen wird. Die Schätzungen zur Zahl der Protestierenden gehen auseinander: Die Polizei geht von rund 100 000 aus, die Organisatoren sprechen von rund 250 000. Sicher ist, dass es eine der größten Demonstrationen der vergangenen Jahrzehnte in München ist. Die Menschen stehen sehr weit in die Ludwig- und Leopoldstraße hinein.