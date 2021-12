Erst wollte Joshua sich nicht impfen lassen, nun darf der 26-Jährige nach einer Corona-Infektion in der Hinrunde nicht mehr auflaufen.

Interview von Ekaterina Kel

FC-Bayern-Spieler Joshua Kimmich hat Schlagzeilen gemacht. Erst wollte er sich nicht impfen lassen, nun darf er nach einer überstandenen Corona-Infektion in der Hinrunde nicht mehr auflaufen, weil seine Lunge noch "Infiltrationen" aufweise, wie er selbst bekanntgab. Der Sportmediziner Martin Halle erklärt, was es damit auf sich hat und ob sich Hobbysportler auch Sorgen machen sollten. Er ist ärztlicher Direktor der Ambulanz für präventive Sportmedizin und Sportkardiologie am Universitätsklinikum rechts der Isar.