Die Stadt liegt an drei aufeinanderfolgenden Tage über dem maßgeblichen Inzidenzwert von 100 - trotz einer Datenpanne am Wochenende. Von Mittwoch an gelten strengere Corona-Regeln, unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre.

In München gelten von Mittwoch an wieder schärfere Corona-Regeln. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen nacheinander über der kritischen Schwelle von 100 liegt, greift die Notbremse. Das hat eine Sprecherin von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) der Süddeutschen Zeitung bestätigt. An diesem Montag beträgt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) 126,9.

Das bedeutet gemäß dem bayerischen Stufenplan unter anderem, dass sich von Mittwoch an nur noch Angehörige eines Hausstands mit exakt einer Person eines anderen Haushalts treffen dürfen. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, in der man die Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen darf, etwa um zu arbeiten.

Dass die Notbremse in München erneut kommt, war wegen einer Datenpanne zunächst unsicher gewesen. Damit sie aktiviert wird, muss eine Stadt oder ein Landkreis drei Tage nacheinander eine Inzidenz von über 100 haben.

Am Sonntag hatte das RKI allerdings für München einen Wert von 94,4 ausgewiesen. Damit hätte die Stadt für einen Tag die kritische 100er Marke unterschritten - und die Zählung müsste erneut beginnen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hingegen meldete einen Wert von 116,4. Die Gründe für die Unterschiede waren zunächst unklar. Die Stadt teilte am Montag mit, dass der Wert des LGL gültig sei - und dadurch die Regeln verschärft werden.